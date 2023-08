En décembre dernier, YouTube a annoncé qu'il testait de nouvelles fonctionnalités de recherche de texte pilotées l'IA dans les vidéos, incluant des transcriptions et des traductions automatisées. Au début de l'année, l'entreprise a annoncé qu'elle développe des outils dans le but de faciliter le doublage des vidéos dans d'autres langues grâce à l'IA. Elle a déclaré à la conférence VidCon fin juin qu'elle faisait appel à l'équipe d'Aloud, un service de doublage basé sur l'IA et issu de l'incubateur Area 120 de Google. Selon le site Web de présentation, Aloud commence par transcrire votre vidéo et vous donne une transcription que vous pouvez revoir et modifier.Ensuite, Aloud traduit et produit le doublage. La vidéo ci-dessous présente les détails. La création d'un doublage ne prendrait que quelques minutes et les créateurs peuvent revoir et modifier la transcription avant qu'Aloud ne génère le doublage. YouTube a annoncé lors de l'événement avoir lancé un projet pilote pour tester Aloud. Le projet pilote permet actuellement de doubler des vidéos en anglais, en espagnol et en portugais. L'entreprise a indiqué que d'autres langues allaient être ajoutées prochainement, notamment le bahasa et l'hindi, qui sont déjà annoncés sur le site Web d'Aloud. Des centaines de créateurs se sont déjà inscrits pour tester l'outil.« Notre objectif à long terme est de pouvoir doubler n'importe quelle langue, et dans ce but, nous continuerons à piloter et à tirer des enseignements du doublage de contenus dans différentes régions. En aidant un créateur à dépasser sa langue maternelle, on lui permet d'atteindre un nouveau public. YouTube s'efforce de faire en sorte que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d'expression et de synchronisation labiale », affirme à Buddhika Kottahachchi, cofondateur d'Aloud et récemment nommé chef de produit pour YouTube Dubbing. Il est important de rappeler que l'outil de Kottahachchi présente encore certaines limites.Comme souligné plus haut, à l'heure actuelle, il fonctionne exclusivement avec des vidéos en anglais et prend en charge le doublage en espagnol et en portugais. Mais compte tenu du soutien de Google et du partenariat avec YouTube, il est probable qu'Aloud élargisse ses options linguistiques à l'avenir. Cela dit même avec un nombre limité de langues, Aloud pourrait être un outil utile, car de plus en plus de créateurs ajoutent des doublages multilingues à leurs vidéos. Et si vous voulez un exemple des résultats d'Aloud, regardez la piste de doublage en espagnol dans la vidéo ci-dessous. (Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée, puis sur "Audio track".)Auparavant, les créateurs devaient s'associer directement avec des fournisseurs de doublage tiers pour créer leurs pistes audio, ce qui peut s'avérer un processus long et coûteux. Aloud leur permet de doubler des vidéos sans frais supplémentaires. Les sociétés de doublage (également appelées fournisseurs de services linguistiques) ont été engagées par certains des créateurs les plus populaires de YouTube, dont MrBeast, PewDiePie et DudePerfect, pour faire connaître leur contenu à des millions de téléspectateurs supplémentaires. Ces entreprises doublent déjà régulièrement des vidéos en espagnol, en russe, en japonais et dans d'autres langues.Toutefois, de nombreux créateurs plus modestes n'ont pas accès à ces services. En proposant Aloud gratuitement, YouTube permet à un nouveau groupe de créateurs d'accéder aux doublages pour la première fois. Avant l'annonce du projet pilote, YouTube a également lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux spectateurs de choisir entre plusieurs pistes de doublage sur une même vidéo, à l'instar de l'option actuelle pour les sous-titres. Bien que les graphiques à l'écran et les vignettes ne soient toujours réglés que sur une seule langue, les créateurs n'ont plus à publier des vidéos entièrement distinctes pour chaque doublage.Jusqu'à récemment, Aloud faisait partie de l'incubateur interne de Google. Depuis juin, il a été officiellement intégré à l'entreprise. Pour l'instant, le projet pilote d'Aloud est principalement composé de créateurs qui font déjà partie du programme de partenariat de YouTube, qui permet aux chaînes de monétiser leurs téléchargements. Les créateurs éducatifs font partie des premières chaînes sélectionnées, notamment la chaîne de biologie Amoeba Sisters et Kings and Generals, qui s'adresse aux passionnés d'histoire. En outre, l'équipe d'Aloud a également jeté son dévolu sur les langues régionales, notamment malayalam, tamil, telugu et bengali.« Les marchés mal desservis tels que les langues indiennes restent une priorité absolue pour nous », a déclaré à Sasakthi Abeysinghe, cofondateur d'Aloud et désormais ingénieur principal et responsable du doublage sur YouTube. Mais YouTube a obtenu des résultats mitigés avec le déploiement de ses produits de traduction, la fonction de sous-titrage automatique de la plateforme ayant été particulièrement critiquée pour sa mauvaise qualité. Un programme de sous-titrage communautaire, qui permet aux utilisateurs de modifier ou de corriger conjointement les sous-titres, a été lancé en réponse aux groupes de défense des aveugles et des malvoyants.À l'automne 2020, le programme a été abandonné en raison du manque d'intérêt des utilisateurs et des plaintes concernant l'utilisation abusive de l'outil. Néanmoins, la nouvelle poussée de YouTube dans le domaine du doublage automatisé représente un sérieux défi pour les entreprises de doublage existantes, qui seront désormais obligées de rivaliser avec un concurrent gratuit intégré à la plateforme. « L'émergence incontrôlée des IA pourrait entraîner la perte d'un nombre incalculable d'emplois dans le secteur », a déclaré Vicky Tessio, membre du conseil d'administration de la guilde espagnole des artistes de doublage, La General de Locutores.La General de Locutores a produit d'innombrables doublages sur YouTube pour des clients. Tessio souligne que ce ne sont pas seulement les petits petits créateurs qui pourraient remplacer les sociétés de doublage par Aloud, mais aussi les chaînes d'entreprise. « Le problème ne concerne pas seulement les créateurs de contenu, mais les centaines de milliers d'entreprises qui publient leurs vidéos sur YouTube », a-t-elle déclaré. Cependant, les analystes indiquent que pour certaines entreprises de la vieille garde, la qualité des traductions humaines et des voix off reste une protection essentielle contre les erreurs de doublage qui nuisent à la marque.« Il n'y a pas de place pour les erreurs. Qu'il s'agisse de grands ou de petits créateurs. Il faut absolument que les humains soient dans la boucle. Ce que nous savons, c'est que nous sommes encore à plusieurs années d'une réalité où les meilleurs créateurs renonceront à utiliser une voix humaine immersive et naturelle, plutôt qu'une voix synthétique, afin de réduire les coûts », a déclaré Farbod Mansorian, fondateur d'Unilingo, une société qui a doublé des chaînes pour MrBeast, WatchMojo et Mark Rober. Kottahachchi a déclaré que les créateurs auraient un contrôle total sur le fait que leurs vidéos soient doublées ou non dans le portail YouTube Studio.« Nous reconnaissons pleinement que nos sous-titres sont encore en cours d'élaboration, c'est pourquoi nous continuons à investir dans ce domaine et à l'améliorer », a-t-il déclaré. D'autres startups comme Papercup, Tovid.ai et Dubverse.ai proposent aussi leurs propres outils de doublage par IA, en espérant que les caractéristiques spéciales suffiront à justifier le paiement d'une prime par rapport au modèle interne de YouTube. Le cofondateur de Dubverse.ai, Varshul Gupta, qualifie le doublage par l'IA de "cheat code" pour les créateurs. Gupta a déclaré que l'utilisation de l'IA pour le doublage permettra aux créateurs d'augmenter leurs revenus.« Pour l'heure, si un créateur doit s'adresser à un nouveau public, la valeur par dollar qu'il investit dans la création d'une nouvelle forme de contenu est extrêmement élevée. S'ils se contentent de doubler leur contenu existant, la valeur par dollar de chaque contenu devient extrêmement efficace », a déclaré Gupta, encourageant les créateurs à doubler leur catalogue de vidéos. Selon Gupta, le produit de voix synthétique de Dubverse.ai a été mis en service il y a moins de six mois, et plus de 500 Youtubeurs l'utilisent déjà pour doubler leurs vidéos - dont 50 ont plus d'un million d'abonnés. La plateforme fonctionne sur la base d'un abonnement.L'abonnement est facturé 30 dollars pour 10 minutes de contenu doublé. Selon Gupta, avec 400 000 utilisateurs, Dubverse.ai a déjà généré environ 25 000 heures de contenu doublé. Alors qu'Aloud poursuit son déploiement, les sociétés de doublage par IA se démarqueront probablement en privilégiant la qualité à l'échelle, ou en se spécialisant dans certains genres de contenu. De nombreuses voix synthétiques sont guindées, avec peu d'intonation, ce qui rebute les téléspectateurs. Ainsi, les sociétés de doublage sont bien placées pour introduire plus de nuances émotionnelles dans leurs voix et mieux saisir les dialectes régionaux.Sources : Aloud Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'outil de doublage Aloud ?Pensez-vous qu'Aloud va rencontrer du succès auprès des créateurs ?Selon vous, Aloud pourrait-il remplacer les doubleurs humains ?Que préférez-vous entendre entre une voix humaine et une voix synthétique ?