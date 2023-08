La notion de progrès technologique bouleversant le marché du travail n'est pas un phénomène nouveau. La technologie a en effet déjà remplacé certains travailleurs dans le passé, principalement lorsque leur emploi a été remplacé par l'automatisation. Par exemple, les robots et l'automatisation sont devenus un pilier des usines et des chaînes de montage. Ils ont eu des effets variés sur le lieu de travail, en déplaçant, modifiant, améliorant ou créant des emplois, selon les experts. Cependant, le débat a recommencé de plus belle après le succès retentissant rencontré par le chatbot d'IA ChatGPT auprès du public, notamment en raison de ses capacités.L'IA devrait sans aucun doute faire de même que les robots et l'automatisation. Mais selon les experts, il est probable que cette technologie s'adressera à un segment différent de la main-d'œuvre que par le passé. « L'IA se distingue des technologies qui sont apparues au cours des cent dernières années. Elle s'étend des usines aux bureaux, où se trouvent généralement les cols blancs et les travailleurs les mieux payés. S'agira-t-il d'une force en mouvement lent ou d'un tsunami ? On ne le sait pas encore », explique Rakesh Kochhar, expert en tendances de l'emploi et chercheur principal au Pew Research Center, un groupe de réflexion non partisan.En d'autres termes, Kochhar explique que l'IA est en fait conçue pour imiter les capacités cognitives d'un être humain, c'est-à-dire pour penser comme lui. Elle permet aux ordinateurs et aux machines d'effectuer des tâches par eux-mêmes. Selon le Pew Research Center, 19 % des travailleurs américains sont fortement exposés à l'IA. Le groupe le plus exposé comprend des emplois tels que les analystes budgétaires, les personnes qui saisissent des données, les rédacteurs techniques et les développeurs Web. Ces professions requièrent généralement des compétences plus analytiques et l'IA pourrait donc remplacer ou assister leurs fonctions "les plus importantes".L'étude, qui examine les attitudes des travailleurs à l'égard de l'IA dans tous les secteurs d'activité, est la dernière en date qui tente de connaître la manière dont les travailleurs américains perçoivent la menace selon laquelle la technologie prendra un jour leur emploi. Les conclusions du Pew Research Center interviennent à un moment où l'intérêt pour l'IA sur le lieu de travail est en plein essor, avec des outils d'IA, tels que ChatGPT et Bard, qui font des vagues dans les industries de cols blancs. Certains employés sont enthousiasmés par le potentiel de la technologie à automatiser les tâches fastidieuses et à susciter des solutions créatives aux problèmes.Mais l'IA pose en outre des questions juridiques et de sécurité aux entreprises et a amené certains travailleurs à s'inquiéter de son potentiel de remplacement. L'étude a évalué le degré d'"exposition" des emplois des travailleurs à l'IA. Si l'IA peut réaliser entièrement les activités les plus importantes des travailleurs ou les aider à les réaliser, leur emploi est considéré comme "très exposé" à l'IA. « Les personnes qui sont actuellement moins exposées à l'IA ressentent davantage d'incertitude. Les personnes qui travaillent dans des secteurs où l'IA peut déjà les aider dans leur travail voient des effets plus bénéfiques pour le moment », a déclaré Kochhar.Selon le rapport, les travailleurs les plus exposés à l'IA ont tendance à être des femmes, des Blancs et des Asiatiques, à gagner plus et à avoir un diplôme universitaire. « Il est certain qu'il pourrait y avoir des déplacements d'emplois. Toutefois, l'IA pourrait aussi ouvrir de nouvelles professions dont nous ne connaissons même pas encore l'existence », a déclaré Cory Stahle, économiste sur le site d'offres d'emploi Indeed. À l'inverse, 23 % des travailleurs américains sont peu exposés à l'IA. Selon le rapport, ce groupe comprend des travailleurs comme les coiffeurs, les pompiers, les poseurs de tuyaux, les nounous et autres travailleurs de la petite enfance.Le Pew Research Center indique que ces travailleurs ont tendance à effectuer des activités physiques générales que l'IA (du moins, sous sa forme actuelle) ne peut pas facilement reproduire. La part restante des emplois - 58 % - est plus ou moins exposée à l'IA. Le centre de recherche et d'analyse souligne qu'en 2022, les travailleurs occupant les emplois les plus exposés gagnaient en moyenne 33 dollars par heure, contre 20 dollars pour les emplois les moins exposés. Le Pew Research Center s'est appuyé sur les données du ministère américain du Travail provenant du réseau d'information sur les professions (Occupational Information Network).L'étude révèle que plus de 30 % des travailleurs du secteur de l'information et des technologies pensent que l'IA les aidera plus qu'elle ne leur nuira personnellement au cours des 20 prochaines années. En revanche, 11 % de ces travailleurs estiment que l'IA leur fera plus de mal que de bien. Cependant, les travailleurs de diverses industries ont des points de vue sensiblement différents sur cette question. Le rapport du Pew Research Center souligne que parmi les travailleurs de l'hôtellerie, des services et des arts, 4 sur 10 ne sont pas sûrs de l'impact potentiel de l'IA sur eux, ce qui est l'une des proportions les plus élevées parmi les industries.Plus d'un quart des travailleurs des services professionnels, scientifiques et techniques ont déclaré qu'ils pensaient que l'IA les aiderait plus qu'elle ne leur nuirait ; 23 % des travailleurs du gouvernement, de l'administration publique et de l'armée ont déclaré la même chose. Selon le rapport, des compétences telles que la pensée critique, l'écriture, les sciences et les mathématiques sont essentielles dans les fonctions les plus exposées à l'IA. Les compétences mécaniques, telles que l'entretien des équipements, sont plus importantes dans les fonctions moins exposées. (L'étude a porté sur plus de 11 000 adultes américains en décembre 2022.)Source : Rapport du Pew Research Center Quel est votre avis sur le sujet ?