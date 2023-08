Des scans réalisés sans autorisation

Des figurants pris au dépourvu

L'utilisation de l'IA n'est pas une nouveauté dans le cinéma...

...mais son évolution représente une menace sérieuse pour l'industrie

Une « menace existentielle » pour les figurants

Selon plusieurs témoignages recueillis par NPR, des studios comme Disney ont récemment demandé à des figurants de se soumettre à des scans corporels, sans leur expliquer comment ou si ces avatars numériques seraient utilisés à l’écran. Certains figurants craignent que ces scans servent à les remplacer par des doublures virtuelles, ou à les réutiliser dans d’autres productions sans leur consentement ni leur rémunération.Ce sujet est au cœur du conflit qui oppose le syndicat des acteurs SAG-AFTRA aux studios, la plus grande grève à Hollywood depuis les années 1960. Le syndicat revendique une meilleure protection des droits et des revenus des figurants face à l’essor de l’IA, qui pourrait réduire leur nombre et leur pouvoir de négociation. Les studios, de leur côté, affirment que les scans corporels ne servent qu’à améliorer la qualité visuelle des productions, et qu’ils ne comptent pas se passer des figurants humains.L’IA représente à la fois une opportunité et une menace pour l’industrie du cinéma, qui doit s’adapter aux nouvelles technologies tout en respectant les droits des acteurs. Les figurants de cinéma, souvent invisibles et négligés, sont les premiers à subir les conséquences de cette révolution numérique. Ils espèrent que leur voix sera entendue et que leur travail sera reconnu à sa juste valeur.Après quatre semaines de travail en tant que figurante sur la série Disney + WandaVision pendant la pandémie, Alexandria Rubalcaba a été invitée par l'équipe de production à se présenter à un semi-remorque. Des dizaines d'autres figurants étaient sur le même site, où, un par un, on leur a demandé de se tenir devant une série de caméras sur des plates-formes métalliques derrière une vitre.« Tends les mains. Mets les mains dedans. Regarde par ici. Regarde par là. Fais-nous voir ton visage effrayé. Fais-nous voir ton visage surpris », se souvient Rubalcaba, 47 ans, des instructions qui lui ont été données.Rubalcaba a déclaré que les visages et les corps des acteurs avaient été scannés pendant environ 15 minutes chacun. Ensuite, leurs répliques numériques ont été créées.Mais voici le hic : on ne lui a jamais dit comment ou si cet avatar numérique d'elle-même serait utilisé à l'écran. S'il est utilisé, elle pourrait ne jamais le savoir. Quoi qu'il advienne, elle n'obtiendra aucun paiement pour cela.Rubalcaba, qui gagne le taux syndical SAG-AFTRA de 187 $ par jour en tant que figurante, a déclaré qu'elle n'avait pas autorisé l'utilisation de sa réplique numérique en arrière-plan de scènes.« Et si je ne veux pas être sur MarioVision ou SarahVision ? » dit-elle, évoquant les futures productions inventées. « Je crains que l'IA finisse par éliminer les figurants. Ils n'auront plus aucune utilité pour eux ».Le potentiel de l'intelligence artificielle pour remplacer les figurants est l'une des tensions centrales dans la grève SAG-AFTRA en cours avec les studios, le plus grand conflit de travail à Hollywood depuis les années 1960.Les figurants ne font pas partie de ce que l'on appelle la « distribution principale », ce qui signifie qu'ils n'ont pas de parties parlantes et servent principalement à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène.Un négociateur syndical a affirmé que les studios avaient proposé de donner aux figurants un jour de salaire après avoir été scannés et que la ressemblance numérique de l'acteur pourrait ensuite être réutilisée « pour le reste de l'éternité ».Les studios ont fortement contesté cette caractérisation, affirmant que la réplique numérique d'un figurant ne serait utilisée que sur des projets pour lesquels il a été embauché, et non sur des productions futures indéfinies.Quoi qu'il en soit, la pratique de scanner les corps des figurants semble devenir de plus en plus courante. Cinq figurants interrogés par NPR ont tous déclaré avoir été pris au dépourvu ces derniers mois en devant subir des scans corporels par des studios, ayant l'impression de ne pas avoir droit au chapitre, car s'ils refusaient, ils craignaient le risque de représailles. La plupart des figurants ont été tenus de signer des accords de non-divulgation.« Vous ne savez pas quel retour aura le casting. Vous ne savez pas s'ils vont appeler le casting et dire:" Oh, cette personne est difficile" et demander à ce qu'on ne nous embauche plus parce que c'est comme ça que le système fonctionne », a déclaré Rebecca Safier, une figurante à Los Angeles qui a récemment vu son corps être scanné. « Ils entrent dans cette zone grise de "à quoi vont-ils l'utiliser à l'avenir?" ».L’IA n’est pas une nouveauté dans le cinéma, qui utilise depuis longtemps des effets spéciaux pour créer des personnages, des décors ou des scènes impossibles à réaliser avec des acteurs réels. Mais l’IA a progressé de manière spectaculaire ces dernières années, grâce à des techniques comme le deep learning, qui permettent d’imiter le visage, la voix ou les mouvements d’une personne à partir de données. Ces techniques ont donné naissance à des phénomènes comme les deepfakes, qui consistent à remplacer le visage d’une personne par celui d’une autre dans une vidéo.L’IA offre aux réalisateurs une plus grande liberté créative, en leur permettant de recréer des acteurs disparus, de rajeunir ou de vieillir des acteurs vivants, ou de créer des personnages entièrement fictifs. Par exemple, le filma utilisé l’IA pour faire revivre l’acteur Peter Cushing, mort en 1994, dans le rôle du Grand Moff Tarkin . Le filma utilisé l’IA pour créer une version jeune de Will Smith, qui affronte son double âgé. Le filma imaginé une actrice virtuelle créée par un réalisateur à partir d’un logiciel d’IA .Mais l’IA pose aussi des questions éthiques et juridiques, en matière de respect de la vie privée, de consentement, de propriété intellectuelle ou de responsabilité. Qui possède les droits sur les avatars numériques créés à partir des scans corporels des figurants ? Qui décide de leur utilisation et de leur rémunération ? Quelles sont les limites à ne pas franchir pour éviter de porter atteinte à la dignité ou à la réputation des acteurs ? Quels sont les risques de manipulation ou de tromperie du public par des images fausses ou modifiées ?Ces questions sont au cœur du débat qui oppose le syndicat des acteurs SAG-AFTRA aux studios. Le syndicat demande que les figurants soient informés et consultés avant tout scan corporel, qu’ils puissent refuser sans conséquence, qu’ils soient payés pour chaque utilisation de leur avatar numérique, et qu’ils aient un droit de regard sur la façon dont leur image est utilisée. Le syndicat demande aussi que les productions qui utilisent l’IA soient clairement identifiées comme telles, et que les acteurs réels soient crédités à l’écran.Les studios, quant à eux, soutiennent que les scans corporels ne sont pas une menace pour les figurants, mais au contraire un outil qui leur permet d’améliorer la qualité visuelle des productions. Ils affirment qu’ils ne comptent pas se passer des figurants humains, qui apportent une touche d’authenticité et d’émotion aux scènes. Ils estiment aussi qu’ils ont le droit d’utiliser les avatars numériques comme bon leur semble, sans avoir à demander l’autorisation ou à payer les figurants.Le conflit entre le syndicat et les studios est loin d’être résolu, et pourrait avoir des conséquences importantes sur l’avenir du cinéma. Les figurants de cinéma, qui représentent une partie essentielle du métier d’acteur, espèrent que leur travail sera reconnu et protégé face aux avancées de l’IA. Ils veulent continuer à faire partie du rêve hollywoodien, et non pas en être exclus.Hollywood s'est longtemps appuyé sur la haute technologie pour améliorer les films en post-production. Les producteurs deet duont façonné de grandes armées de combat en s'appuyant sur des logiciels informatiques qui créent des hordes de combattants synthétiques.Et maintenant que les grandes enseignes de la technologie sont dans le secteur du cinéma, elles le font aussi. Par exemple, Apple a rempli un stade avec ce qui ressemblait à 26 000 personnes en utilisant des doubles numériques de seulement 20 acteurs de fond.Cette méthode, connue sous le nom den'est pas nouvelle. Pendant des années, les studios l'ont utilisé pour tourner de grandes scènes de groupe.Mais maintenant, avec la technologie qui progresse grâce à l'avènement de l'IA générative (qui peut créer de nouvelles conversations, images et vidéos en synthétisant un immense corpus de données avec un matériel capable d'exploiter une quantité incroyable de puissance de calcul) ce n'est pas seulement des scènes avec une foule créée numériquement.Il existe des outils de montage de films alimentés par l'IA qui permettent aux cinéastes de déplacer la performance d'un acteur d'une scène à une autre ou de remplacer le dialogue. D'autres outils d'intelligence artificielle peuvent faire bouger les lèvres d'un acteur comme s'il parlait dans une autre langue. Disney dispose d'un outil d'intelligence artificielle qui peut de manière convaincante faire paraître un acteur plus jeune ou plus âgé en quelques secondes.L'une des utilisations les plus controversées de l'IA à Hollywood est le clonage numérique. Les voix, les visages et les corps entiers peuvent désormais être recréés numériquement de manière incroyablement réaliste.Les figurants à Hollywood disent qu'ils craignent d'être les premiers dans l'industrie rendue obsolète par l'IA.Andrew Susskind, professeur agrégé au département de cinéma et de télévision de l'Université Drexel qui a passé 30 ans en tant que producteur et réalisateur, a déclaré que l'utilisation généralisée des extras numériques pourrait avoir un impact significatif sur les budgets.« Imaginez des scènes de salle de bal, des scènes de fête, toutes les scènes qui nécessitent des tonnes de figurants », a déclaré Susskind. « Imaginez les sommes d'argent qu'ils économiseraient. Ne pas payer 180 $ par jour. Plus les repas. Plus les costumes ».Source : NPRQuelle est votre opinion sur l’utilisation de l’IA dans le cinéma ? Trouvez-vous que c’est une avancée technologique bénéfique ou une menace pour les acteurs ?Connaissez-vous des exemples de films qui ont utilisé l’IA pour créer des personnages ou des scènes ? Qu’avez-vous pensé du résultat visuel et émotionnel ?Que pensez-vous des revendications du syndicat des acteurs SAG-AFTRA face aux studios ? Trouvez-vous qu’elles sont justifiées ou exagérées ?Comment pensez-vous que l’IA va évoluer dans le futur du cinéma ? Quels sont les défis et les opportunités que cela représente pour l’industrie et pour les spectateurs ?