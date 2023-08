Envoyé par Zoom Envoyé par 10.2 Données générées par le service ; consentement à l’utilisation. Le Contenu client ne comprend aucune donnée de télémétrie, donnée d’utilisation des produits ou donnée de diagnostic, ni aucun contenu ou données similaires collectés ou générés par Zoom en lien avec votre utilisation des Services ou des Logiciels ou avec celle de vos Utilisateurs finaux (les « Données générées par le service »). En vertu de l’accord conclu entre vous et Zoom, tous les droits, titres et intérêts relatifs aux Données générées par le service, ainsi que tous les Droits exclusifs y afférents, sont exclusivement détenus et conservés par Zoom. Vous acceptez que Zoom compile et puisse compiler des Données générées par le service basées sur le Contenu client et l’utilisation des Services et des Logiciels. Vous consentez à l’accès, à l’utilisation, à la collecte, à la création, à la modification, à la distribution, au traitement, au partage, à la maintenance et au stockage des Données générées par le Service à quelque fin que ce soit, dans la mesure et de la manière autorisées par la Loi applicable, y compris à des fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse des données, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle (y compris à des fins d’entraînement et de réglage des algorithmes et des modèles), de formation, de test et d’amélioration des Services, des Logiciels ou d’autres produits, services et logiciels de Zoom, ou de toute combinaison de ceux-ci, et sauf disposition contraire du présent Accord. Dans le cadre de ce qui précède, si, pour quelque raison que ce soit, Zoom ne bénéficie pas de certains droits sur lesdites Données générées par le Service en vertu de la présente Section 10.2 ou sauf disposition contraire du présent Accord, vous cédez et acceptez par les présentes de céder à Zoom en votre nom, inconditionnellement et irrévocablement, et vous veillerez à ce que vos Utilisateurs finaux cèdent et acceptent de céder à Zoom, inconditionnellement et irrévocablement, tous les droits, titres et intérêts liés aux Données générées par le Service, y compris tous les Droits exclusifs y afférents.

Envoyé par Zoom Envoyé par 10.4 Octroi de licence par le client. Vous acceptez d’octroyer et octroyez à Zoom par les présentes une licence perpétuelle, non exclusive, libre de redevances, susceptible d’être cédée en sous-licence, transférable et entièrement libérée dans le monde entier, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires pour redistribuer, publier, importer, utiliser, stocker, transmettre, consulter, divulguer, conserver, extraire, modifier, reproduire, partager, utiliser, présenter, copier, distribuer, traduire, transcrire et traiter le Contenu client, et pour accéder à ce dernier, en créer des œuvres dérivées ou exécuter toutes les actions s’y rapportant : (i) de toutes les manières nécessaires pour permettre à Zoom de vous fournir les Services, y compris d’en assurer l’assistance ; (ii) à des fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse des données, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle, de formation, de test et d’amélioration des Services, des Logiciels ou d’autres produits, services et logiciels de Zoom, ou de toute combinaison de ceux-ci ; et (iii) dans tout autre but en lien avec une quelconque utilisation ou une autre action autorisée conformément à la Section 10.3. Si vous détenez des Droits exclusifs sur des Données générées par le service ou des Données anonymes agrégées, vous octroyez à Zoom par les présentes une licence perpétuelle, irrévocable, non exclusive, libre de redevances, susceptible d’être cédée en sous-licence, transférable et entièrement libérée dans le monde entier, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires pour permettre à Zoom d’exercer ses droits relatifs aux Données générées par le service et aux Données anonymes agrégées, selon le cas, conformément au présent Accord.

Envoyé par Zoom Envoyé par 10.3 Utilisation autorisée ; Contenu client. Zoom peut redistribuer, publier, importer, utiliser, stocker, transmettre, consulter, divulguer, conserver, extraire, modifier, reproduire, partager, utiliser, présenter, copier, distribuer, traduire, transcrire et traiter le Contenu client, et accéder à ce dernier ou en créer des œuvres dérivées : (i) conformément au présent Accord et comme l’exige l’accomplissement de nos obligations en vertu du présent Accord ; (ii) conformément à notre Déclaration de confidentialité ; (iii) comme autorisé par vous ou selon vos instructions ; (iv) tel que l’autorise ou l’exige la Loi ; (v) à des fins de confiance et de sécurité, y compris pour la surveillance et l’application de nos Consignes d’utilisation acceptable ; ou (vi) pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Zoom, ses utilisateurs finaux, ses clients ou le public, y compris les systèmes et les réseaux.

Selon les nouvelles conditions d’utilisation, Zoom se réserve le droit de collecter, de stocker, de traiter, de partager et d’utiliser les données générées par le service (Service Generated Data), qui comprennent les données de télémétrie, les données d’utilisation du produit, les données de diagnostic et d’autres données similaires liées à l’utilisation des services ou du logiciel de Zoom par les utilisateurs. Zoom conserve tous les droits sur ces données et peut les utiliser pour tout objectif, dans la mesure et de la manière permises par la loi applicable.Ce qui soulève l’alarme, c’est la mention explicite du droit de Zoom d’utiliser ces données pour le machine learning et l’IA, y compris l’entraînement et le réglage des algorithmes et des modèles. Cela permet à Zoom d’entraîner son IA sur le contenu des clients sans offrir la possibilité de s’y opposer, une décision qui devrait susciter un débat important sur la vie privée et le consentement des utilisateurs.En outre, selon la section 10.4 des nouvelles conditions d’utilisation, Zoom s’est assuré une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, sous-licenciable et transférable pour redistribuer, publier, accéder, utiliser, stocker, transmettre, examiner, divulguer, préserver, extraire, modifier, reproduire, partager, utiliser, afficher, copier, distribuer, traduire, transcrire, créer des œuvres dérivées et traiter le contenu des clients (Customer Content). Zoom justifie ces actions comme nécessaires pour fournir des services aux clients, soutenir les services et améliorer ses services, son logiciel ou d’autres produits.Les implications de ces conditions sont considérables, notamment car elles semblent permettre à Zoom d’utiliser les données des clients pour tout objectif lié aux utilisations ou aux actes décrits dans la section 10.3. Les défenseurs de la vie privée et les experts juridiques devraient examiner attentivement ces conditions mises à jour. Beaucoup soutiennent qu’elles repoussent les limites de ce qui est acceptable en termes de consentement, de protection des données et de droits individuels.Alors que les intentions de Zoom peuvent être axées sur l’amélioration de sa plateforme et la fourniture d’un meilleur service, l’étendue et la profondeur de ces changements peuvent laisser de nombreux utilisateurs mal à l’aise et chercher des assurances sur la façon dont leurs données sont utilisées. Zoom n’a pas encore commenté les mises à jour et les éventuelles préoccupations soulevées par ces changements. Pendant ce temps, le débat autour de la vie privée à l’ère numérique et de la responsabilité des entreprises dans le respect de la vie privée des utilisateurs continue de s’intensifier.Source : Zoom Quelle est votre opinion sur la décision de Zoom d’utiliser les données des utilisateurs pour entraîner son IA sans offrir la possibilité de s’y opposer ?Pensez-vous que les conditions d’utilisation de Zoom sont claires et transparentes sur la façon dont ils collectent, stockent, traitent, partagent et utilisent les données des utilisateurs ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger votre vie privée lorsque vous utilisez des services de visioconférence comme Zoom ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’IA pour améliorer les services de visioconférence ?Quelles sont les alternatives à Zoom que vous connaissez ou que vous utilisez, et comment garantissent-elles le respect de la vie privée des utilisateurs ?