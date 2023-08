Le "" est un type de vidéo truquée qui utilise l'intelligence artificielle pour échanger des visages ou créer une version numérique d'une personne. Intel pense avoir une solution pour les detecter, et il s'agit d'une question de sang dans votre visage. La société a baptisé son système "".Dans les bureaux cossus, et pour la plupart vides, d'Intel dans la Silicon Valley, BBC a rencontré Ilke Demir, chercheuse scientifique aux Intel Labs, qui explique comment il fonctionne.", explique-t-elle. Le système repose sur une technique appelée(PPG), qui détecte les variations du flux sanguin. Les visages créés par les "" n'émettent pas ces signaux, explique-t-elle.Le système analyse également le mouvement des yeux pour vérifier l'authenticité. "", explique-t-elle.En examinant ces deux caractéristiques, Intel pense pouvoir faire la différence entre une vraie vidéo et une fausse en quelques secondes. La société affirme que FakeCatcher est précis à 96 %. BBC a donc demandé à tester le système, Intel ayant accepté. Ils ont utilisé une douzaine de clips de l'ancien président américain Donald Trump et du président Joe Biden. Certains étaient réels, d'autres étaient des "" créés par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).Pour ce qui est de trouver les deepfakes, le système s'est avéré assez bon. Ils ont surtout choisi des faux synchronisés avec les lèvres, c'est-à-dire des vidéos réelles dont la bouche et la voix avaient été modifiées. Le système a trouvé toutes les réponses, sauf une.Cependant, lorsqu'ils ont choisi de vraies vidéos authentiques, le système a commencé à avoir des problèmes. À plusieurs reprises, le système a déclaré qu'une vidéo était fausse, alors qu'elle était en fait réelle. Plus la vidéo est pixelisée, plus il est difficile de détecter le flux sanguin. Le système n'analyse pas non plus le son. Ainsi, certaines vidéos qui semblaient manifestement réelles à l'écoute de la voix ont été classées comme fausses.L'inquiétude est que si le programme dit qu'une vidéo est fausse, alors qu'elle est authentique, cela pourrait causer de réels problèmes. Lorsque ce point est soulevé auprès de madame Demir, elle répond que "". Elle affirme que le système est trop prudent. Il vaut mieux attraper tous les faux et attraper aussi quelques vraies vidéos, que de rater des faux.Les "" peuvent être incroyablement subtils : un clip de deux secondes dans une publicité pour une campagne politique, par exemple. Elles peuvent également être de mauvaise qualité. Il suffit de changer la voix pour réaliser une contrefaçon. À cet égard, la capacité de FakeCatcher à fonctionner "dans la nature", c'est-à-dire dans des contextes réels, a été remise en question.Matt Groh est professeur adjoint à l'université Northwestern, dans l'Illinois, et spécialiste des "". "", déclare-t-il. "C'est là qu'il devient difficile d'évaluer la technologie de FakeCatcher. Les programmes tels que les systèmes de reconnaissance faciale donnent souvent des statistiques extrêmement généreuses sur leur précision. Cependant, lorsqu'ils sont testés dans le monde réel, ils peuvent s'avérer moins précis.En début d'année, la BBC a testé le système de reconnaissance faciale de Clearview AI en utilisant ses propres photos. Bien que la puissance de la technologie soit impressionnante, il était clair que plus la photo était pixelisée et plus le visage était de profil, plus le programme avait du mal à identifier quelqu'un. En fait, la précision dépend entièrement de la difficulté du test.Intel affirme que FakeCatcher a fait l'objet de tests rigoureux. Il s'agit notamment d'un test "", dans lequel l'entreprise a rassemblé 140 fausses vidéos et leurs équivalents réels. Lors de ce test, le système a obtenu un taux de réussite de 91 %, selon Intel.Cependant, Matt Groh et d'autres chercheurs souhaitent que le système fasse l'objet d'une analyse indépendante. Ils estiment qu'il n'est pas suffisant qu'Intel établisse un test pour elle-même. "", déclare M. Groh. "", ajoute-t-il.Il est surprenant de constater à quel point il peut être difficile de distinguer une fausse vidéo d'une vraie. Cette technologie a certainement du potentiel, mais d'après les tests limités de BBC, elle a encore du chemin à parcourir.Source : BBCPensez-vous que ces tests sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur "" et les outils de détection similaires ?