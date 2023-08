"L'intelligence artificielle et la paix". Tel est le thème du prochain message de la Journée mondiale de la paix.Les progrès remarquables réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle ont un impact de plus en plus important sur l'activité humaine, la vie personnelle et sociale, la politique et l'économie.Le pape François appelle à un dialogue ouvert sur le sens de ces nouvelles technologies, dotées de possibilités disruptives et d'effets ambivalents. Il rappelle la nécessité d'être vigilant et d'œuvrer pour qu'une logique de violence et de discrimination ne s'installe pas dans la production et l'utilisation de ces dispositifs, au détriment des plus fragiles et des exclus : l'injustice et les inégalités alimentent les conflits et les antagonismes. L'urgence d'orienter de manière responsable le concept et l'utilisation de l'intelligence artificielle, afin qu'elle soit au service de l'humanité et de la protection de notre maison commune, nécessite d'étendre la réflexion éthique à la sphère de l'éducation et du droit.La protection de la dignité de la personne et le souci d'une fraternité effectivement ouverte à toute la famille humaine sont des conditions indispensables pour que le développement technologique contribue à la promotion de la justice et de la paix dans le monde.