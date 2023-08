La partie émergée de l'iceberg

Ugh. It’s the worst. The silver lining is, once the request gets to an actual librarian, they’re quick to remove titles. I had 29 - 29! - incorrect titles removed last week. — Jane #VaccinesSaveLives Ward (@authorjane) August 6, 2023

La parole est à Jane Friedman

Un guide étape par étape pour créer des livres électroniques convaincants, créer une plate-forme d'auteur florissante et maximiser la rentabilité

Comment écrire et publier un eBook rapidement et gagner de l'argent

Promouvoir pour prospérer : stratégies pour faire monter en flèche vos ventes de livres électroniques sur Amazon

Puissance d'édition*: naviguer dans la publication directe Kindle d'Amazon

Igniting Ideas: Votre guide pour écrire un eBook best-seller sur Amazon



Faux livres de Jane Friedman sur Goodreads (maintenant supprimés)

Friedman, qui rapporte sur l’industrie du livre et qui a écrit 10 livres, dont “The Business of Being a Writer”, “What Editors Do” et “Publishing 101”, s’inquiète de l’impact que ces livres contrefaits peuvent avoir sur sa réputation. « Une personne raisonnable pourrait penser que je contrôle les livres qui sont affichés sur mon profil Goodreads, ou que je les approuve, ou qu’à tout le moins je pourrais les faire retirer facilement. Ce n’est pas le cas », a-t-elle écrit dans un billet de blog intitulé "I Would Rather See My Books Get Pirated Than This (Or: Why Goodreads and Amazon Are Becoming Dumpster Fires)".Il n’est pas facile de faire retirer les livres faussement attribués. Sur Goodreads, le processus nécessite que les auteurs contactent des “bibliothécaires” bénévoles et rejoignent des groupes spécifiques et publient des commentaires pour demander la suppression des livres illégitimes. Même ainsi, il n’y a aucune garantie que les titres offensants seront retirés rapidement. Friedman rapporte que Goodreads a retiré les titres offensants de son profil officiel d’auteur quelques heures après la publication de son billet de blog.Lorsqu’elle a contacté Amazon pour lui demander de retirer les titres de son profil d’auteur, Amazon lui a demandé des « numéros d’enregistrement de marque » relatifs à sa réclamation et, en apprenant qu’elle ne détenait pas de marque pour son nom, a clos le dossier sans retirer les livres de la vente. Bien que les titres frauduleux aient finalement été retirés d’Amazon après que l’histoire ait fait le tour du web, l’expérience de Friedman met en lumière le processus complexe auquel les auteurs doivent se soumettre pour protéger leur nom et leur travail en ligne.Ce problème fait partie d’un problème plus large auquel Amazon est confronté en relation avec les publications générées par l’IA, alors qu’il essaie de faire face à une vague de faux guides de voyage potentiellement dangereux. En février, Reuters a fait un portrait d’auteurs utilisant ChatGPT pour écrire des livres électroniques, les vendant via Amazon. En juin, Vice a rapporté une affluence de dizaines de livres générés par l’IA et remplis de non-sens qui ont envahi les listes des meilleures ventes de Kindle.Friedman n’est pas la seule dans cette lutte. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’auteure Jane Ward a déclaré avoir récemment découvert 29 titres sur Goodreads qui lui attribuaient faussement son nom d’auteur. Elle a également demandé à Goodreads de retirer ces livres, mais elle n’a pas reçu de réponse satisfaisante.De nombreuses autres réponses aux publications de Friedman sur le sujet suggèrent que l'usurpation d'identité par des vendeurs frauduleux est devenue un phénomène courant sur Goodreads et Amazon, frustrant de nombreux auteurs. Par exemple, une autre auteure, Sarah Rose, a tweeté : « Les gens n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont acheté mon dernier livre - qui porte mon nom mais je n'ai pas écrit - un escroc utilisant l'algorithme "trouver plus par cet auteur". Mon éditeur n'a pas pu faire que ça s'arrête et j'ai en quelque sorte abandonné ».Indépendamment de ce que contiennent les faux livres, la grande question est de savoir comment Amazon et Goodreads, deux sites majeurs qui atteignent des centaines de millions de clients, prévoient de protéger à la fois les auteurs et les clients contre la fraude et la mauvaise attribution.Ces cas soulèvent des questions sur la vérification des auteurs et la responsabilité des plateformes en ligne face à la prolifération des contenus générés par l’IA. Comment les lecteurs peuvent-ils distinguer les vrais auteurs des imposteurs ? Comment les auteurs peuvent-ils protéger leur identité et leur propriété intellectuelle ? Comment les plateformes peuvent-elles empêcher ou détecter les publications frauduleuses ? Ce sont autant de défis auxquels le monde du livre devra faire face à l’ère de l’IA.Il n'y a pas grand-chose qui me met en colère ces jours-ci à propos de l'écriture et de la publication. J'ai tout vu. Je sais à quoi m'attendre d'Amazon et de Goodreads. Signification*: Je n'attends pas grand-chose et je suppose que je serai continuellement déçu. Je n'ai pas non plus le pouvoir de changer leur fonctionnement. Ma stratégie d'économie d'énergie*: passez à autre chose et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.Cela va devenir beaucoup plus difficile à faire si Amazon et Goodreads ne commencent pas à se défendre contre les déchets absolus qui se répandent actuellement sur leurs sites.Je sais que mon travail est piraté et franchement, je m'en fiche. (Je ne dis pas que les autres auteurs ne devraient pas s'en soucier, mais ce n'est pas une bataille qui vaut mon temps aujourd'hui.)Mais voici ce qui me dérange : des livres poubelles sont téléchargés sur Amazon où mon nom est crédité en tant qu'auteur, tels que :Celui qui fait cela s'en prend manifestement aux écrivains qui font confiance à mon nom et pensent que j'ai réellement écrit ces livres. Je n'ai pas. Très probablement, ils ont été générés par l'IA. (Pourquoi est-ce que je pense cela ? J'ai beaucoup utilisé ces outils d'IA pour tester dans quelle mesure ils peuvent reproduire mes connaissances. Je blogue depuis 2009*: une grande partie de mon contenu est accessible au public pour la formation de modèles d'IA. Dès que j'ai lu les premières pages de ces faux livres, j'ai eu l'impression de lire les réponses ChatGPT que j'avais générées moi-même.)Il est peut-être possible d'ignorer ce non-sens à un certain niveau, car ces livres ne reçoivent pas d'avis de clients (jusqu'à présent), et la plupart du temps, ils tombent au bas des résultats de recherche (mais pas toujours). À tout le moins, si vous regardez mon profil d'auteur sur Amazon, ces livres de pacotille n'apparaissent pas. Un lecteur qui applique une pensée critique pourrait réfléchir à deux fois avant d'accepter ces livres comme les miens.Pourtant, ce n'est pas génial. Et c'est à moi, l'auteur - celui qui a une réputation en jeu - de faire retirer ces livres trompeurs d'Amazon. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Je ne possède pas les droits d'auteur sur ces livres de pacotille. Je ne "possède" pas exactement mon nom non plus - beaucoup d'autres personnes qui sont aussi des auteurs légitimes partagent mon nom, après tout. Alors, pour quelles raisons puis-je réussir à exiger cet arrêt, du moins aux yeux d'Amazon*? Je ne suis pas sûr.Pour ajouter l'insulte à l'injure, ces faux livres sont ajoutés à mon profil officiel Goodreads. Une personne raisonnable pourrait penser que je contrôle les livres affichés sur mon profil Goodreads, ou que je les approuve, ou à tout le moins que je pourrais les faire supprimer facilement. Pas si.Si vous avez besoin de faire corriger votre profil Goodreads – en ce qui concerne les livres qui vous sont crédités – vous devez contacter des « bibliothécaires » bénévoles sur Goodreads, ce qui nécessite de rejoindre un groupe, puis de publier dans un fil de commentaires que vous souhaitez que les livres illégitimes soient supprimés. depuis votre profil.Lorsque je me suis plaint à ce sujet sur Twitter/X, une auteure a répondu qu'elle devait signaler 29 livres illégitimes rien que la semaine dernière. 29!Avec le flot de contenus d'IA désormais publiés sur Amazon, parfois attribués aux auteurs de manière trompeuse ou frauduleuse, comment peut-on raisonnablement s'attendre à ce que les auteurs actifs passent chaque semaine pour le reste de leur vie à surveiller cela*? Et si les auteurs ne le contrôlent pas, ils en entendront certainement parler, de la part de lecteurs préoccupés par ces livres d'ordures, et de lecteurs qui ont crédulement acheté cette merde et se sont plaints. Ou les auteurs pourraient ne rien entendre du tout et perdre à jamais un lecteur potentiel.Nous avons désespérément besoin de garde-fous sur ce glissement de terrain de mauvaise attribution et de désinformation. Amazon et Goodreads, je vous prie de créer un moyen de vérifier la paternité, ou pour les auteurs de bloquer facilement les livres frauduleux qui leur sont crédités. Faites-le maintenant, faites-le vite.Malheureusement, même si et quand vous obtenez ces livres insensés supprimés de vos profils officiels, ils flotteront toujours là-bas, avec votre nom, sur deux sites majeurs qui attirent des millions de visiteurs, attendant juste d'être "découverts". Et vous ne pouvez absolument rien y faire.Sources : Jane Friedman Êtes-vous surpris de voir le phénomène prendre de l'ampleur à l'ère de la vulgarisation de l'IA générative ?Quelle est votre réaction face à la découverte de Jane Friedman sur les livres contrefaits générés par l’IA ?Pensez-vous qu’Amazon et Goodreads devraient être plus vigilants et plus réactifs face à ce problème ?Avez-vous déjà rencontré des livres générés par l’IA sur ces plateformes ou ailleurs ? Si oui, comment les avez-vous reconnus ?Quelles sont les conséquences potentielles de la diffusion de ces livres frauduleux sur les auteurs, les lecteurs et l’industrie du livre ?Que pensez-vous des auteurs qui utilisent l’IA pour écrire des livres électroniques et les vendre en ligne ?