En préparation depuis longtemps, ces nouvelles restrictions visent à empêcher le transfert de connaissances et d'argent américains vers la Chine et à réduire le volume de technologies de pointe dont dispose l'armée chinoise. Les responsables qui ont annoncé cette mesure ont souligné à plusieurs reprises que leur objectif était d'empêcher les capitaux américains d'aider l'armée chinoise, et non de nuire à l'économie chinoise.", a déclaré un fonctionnaire lors d'une conférence de presse mercredi.Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il avait "" auprès des États-Unis au sujet des restrictions à l'investissement proposées, les qualifiant d'"" dont le "" est de "".Dans une déclaration séparée, un porte-parole du ministère chinois du commerce a déclaré que la Chine était sérieusement préoccupée par ces développements et se réservait le droit de prendre des mesures. L'ordonnance, a déclaré le porte-parole, "" et perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales.L'un des objectifs essentiels du nouveau décret et de la réglementation à venir est de limiter l'accès de la Chine aux "", tels que le savoir-faire technique ou les relations avec les experts, qui accompagnent souvent les investissements des sociétés de capital risque ou de capital investissement, a déclaré un haut fonctionnaire. "", a déclaré ce fonctionnaire.La règle proposée est conçue pour cibler les technologies les plus critiques pour le progrès militaire, a déclaré un fonctionnaire à CNN.La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a discuté de ces règles, qui visent à retarder les progrès technologiques et militaires de la Chine, lors de réunions avec ses homologues chinois au début du mois de juillet. Yellen, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de l'administration, ont décrit ces règles comme étant de portée limitée, destinées non pas à nuire à l'économie chinoise, mais à protéger la sécurité nationale des États-Unis.", a déclaré la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, lors d'un forum cet été.En avril, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a qualifié ces mesures de "". "". Les règles permettraient également au gouvernement d'avoir une plus grande visibilité sur les investissements américains en Chine en exigeant des entreprises qu'elles rendent compte de leurs activités.Les États-Unis et la Chine se livrent à une lutte acharnée contre les restrictions à l'exportation de produits de haute technologie, suite à l'inquiétude croissante de Washington quant au risque que représente Pékin pour sa sécurité nationale.En octobre dernier, l'administration Biden a dévoilé un vaste ensemble de mesures de contrôle des exportations interdisant aux entreprises chinoises d'acheter des puces et des équipements de fabrication de puces avancés sans licence. Depuis lors, des fonctionnaires se sont efforcés de finaliser les nouvelles règles d'investissement, notamment en les restreignant pour qu'elles se concentrent sur les technologies de sécurité nationale.Certains républicains ont sévèrement critiqué ces mesures, estimant qu'elles étaient trop longues à mettre en œuvre et qu'elles n'allaient pas assez loin. "", a déclaré Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations unies, aujourd'hui candidate à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. "".La Chine s'est plainte amèrement de ces règles, accusant les États-Unis de tenter de ralentir sa croissance économique. Le président chinois Xi Jinping a soulevé la question des restrictions sur les puces lors d'une conversation avec Biden l'année dernière. Néanmoins, Biden et son équipe ont encouragé d'autres pays à prendre des mesures similaires afin de réduire les risques liés aux chaînes d'approvisionnement de la Chine en matière de sécurité nationale. L'effort a gagné l'Europe.Parallèlement, Biden a cherché à stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine, notamment en développant des mécanismes de communication plus robustes et en envoyant des hauts fonctionnaires en Chine pour des entretiens. Ses collaborateurs n'ont pas exclu une rencontre entre Biden et Xi Jinping en marge des prochains sommets des dirigeants.Interrogés sur d'éventuelles représailles de la part de la Chine, les responsables ont déclaré que les États-Unis avaient été directs et prudents dans leurs conversations avec leurs homologues et ont mis en avant le vaste régime d'investissement à l'étranger mis en place de longue date par Pékin. "", a déclaré un fonctionnaire à CNN.Source : CNNPensez-vous que ces restrictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette relation entre les États-Unis et la Chine ?