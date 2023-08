Avec les récents développements en matière de Deep learning (DL), l'omniprésence des microphones et l'augmentation des services en ligne via des appareils personnels, les attaques par canal latéral acoustique représentent plus que jamais une menace pour les claviers. Cet article présente une mise en œuvre pratique d'un modèle d'apprentissage profond de pointe afin de classer les frappes de clavier d'ordinateur portable, en utilisant le microphone intégré d'un smartphone. Entraîné sur des frappes enregistrées par un téléphone voisin, le classificateur a atteint une précision de 95 %, la plus haute précision observée sans l'utilisation d'un modèle de langage. Lorsqu'il est entraîné sur des frappes enregistrées à l'aide du logiciel de vidéoconférence Zoom, le classificateur a atteint une précision de 93 %, un nouveau record pour ce support. Nos résultats prouvent l'utilité de ces attaques par canal latéral à l'aide d'équipements et d'algorithmes disponibles sur le marché. Nous discutons d'une série de méthodes d'atténuation pour protéger les utilisateurs contre ces séries d'attaques. Avec les récents développements en matière de Deep learning (DL), l'omniprésence des microphones et l'augmentation des services en ligne via des appareils personnels, les attaques par canal latéral acoustique représentent plus que jamais une menace pour les claviers. Cet article présente une mise en œuvre pratique d'un modèle d'apprentissage profond de pointe afin de classer les frappes de clavier d'ordinateur portable, en utilisant le microphone intégré d'un smartphone. Entraîné sur des frappes enregistrées par un téléphone voisin, le classificateur a atteint une précision de 95 %, la plus haute précision observée sans l'utilisation d'un modèle de langage. Lorsqu'il est entraîné sur des frappes enregistrées à l'aide du logiciel de vidéoconférence Zoom, le classificateur a atteint une précision de 93 %, un nouveau record pour ce support. Nos résultats prouvent l'utilité de ces attaques par canal latéral à l'aide d'équipements et d'algorithmes disponibles sur le marché. Nous discutons d'une série de méthodes d'atténuation pour protéger les utilisateurs contre ces séries d'attaques.

Dans cette étude, les expérimentateurs ont correctement identifié les frappes sur un MacBook Pro grâce à l'enregistrement d'un téléphone proche dans 95 % des cas, et grâce à l'enregistrement d'un appel Zoom dans 93 % des cas.Le document de recherche décrit en détail ce qu'il appelle les "", dans lesquelles un tiers malveillant utilise un dispositif secondaire, comme un téléphone portable placé à côté d'un ordinateur portable ou un microphone non mis en sourdine sur un logiciel de vidéoconférence tel que Zoom, pour enregistrer le son de la frappe. Le tiers transmet ensuite l'enregistrement à une I.A. de Deep learning formée pour reconnaître le son des touches pressées afin de déchiffrer exactement ce qui a été tapé.Le Deep learning est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique dans lequel on apprend aux ordinateurs à traiter les données d'une manière similaire à celle du cerveau humain, c'est-à-dire en utilisant un "" multicouche pour "" à partir de grandes quantités de données et produire avec précision des idées et des prédictions. Les modèles de Deep learning peuvent reconnaître des modèles dans des images, des textes, des sons et d'autres données. Ce type d'IA est présent dans les produits de tous les jours, comme les assistants numériques tels qu'Alexa d'Amazon et les télécommandes de télévision à commande vocale, ainsi que dans des technologies plus récentes telles que les voitures autonomes.", indique l'article.L'article, publié le 3 août, a été rédigé par Joshua Harrison, un ingénieur en développement de logiciels chez Amazon qui a récemment obtenu une maîtrise en ingénierie de l'université de Durham, ainsi que par Ehsan Toreini, maître de conférences à l'université du Surrey, et Maryam Mehrenzhad, maître de conférences à l'université Royal Holloway de Londres.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette IA ? Est-elle réellement une nouvelle menace pour la cybersécurité ?