Amazon cède face à la pression

Les conséquences des « livres poubelles » écrits par l’IA

Sur le plan économique, ils nuisent aux revenus et à la réputation des vrais auteurs, qui doivent faire face à une concurrence déloyale et à une confusion des lecteurs. Ils peuvent aussi entraîner des pertes financières pour les lecteurs, qui se font escroquer en achetant des livres de mauvaise qualité ou sans valeur ajoutée.

Sur le plan juridique, ils posent des problèmes de droit d’auteur, de propriété intellectuelle et de responsabilité. Il n’est pas toujours facile de déterminer qui est l’auteur réel d’un livre écrit par l’IA, qui détient les droits sur le contenu et qui est responsable en cas de litige ou de dommage. Les lois actuelles ne sont pas adaptées à ce genre de situation et nécessitent une mise à jour.

Sur le plan culturel, les « livres poubelles » écrits par l’IA appauvrissent la diversité et la qualité du paysage littéraire. Ils peuvent aussi véhiculer des informations erronées, biaisées ou manipulatrices, qui influencent négativement l’opinion et la connaissance des lecteurs.

Conclusion

Jane Friedman, journaliste, auteure et professeure, a récemment découvert sur Amazon et Goodreads une demi-douzaine de « livres poubelles » portant son nom, probablement remplis de contenu généré par l’intelligence artificielle. Elle s'est inquiétée de l'impact que ces livres contrefaits peuvent avoir sur sa réputation. Ces livres portaient les titreset. Ces livres utilisaient son nom et sa réputation pour attirer les acheteurs potentiels.Friedman a contacté Amazon pour demander le retrait de ces livres, mais elle s’est heurtée à un refus initial. Amazon lui a dit qu’elle devait prouver qu’elle possédait la marque déposée sur son propre nom, ce qu’elle n’a pas pu faire. Amazon a donc décidé de laisser les livres en vente.Friedman n’a pas baissé les bras et a exposé son cas sur Twitter, où elle a reçu le soutien de nombreux autres auteurs et de la Guilde des auteurs. Cette dernière s’est proposée d’intervenir en sa faveur auprès d’Amazon.D'autres auteurs répondant au tweet de Friedman ont déclaré que la même chose leur était arrivée, et dans certains cas, l'éditeur des livres frauduleux a fait plus que simplement utiliser leurs noms.« Désolé que vous ayez eu affaire à ça », a écrit l'auteur et poète Hattie Jean Hayes. « J'ai quelqu'un qui utilise mon nom pour publier de l'érotisme sur Amazon [Kindle Direct Publishing] depuis ces trois dernières années. C'est assez clairement une attaque ciblée puisqu'ils ont utilisé les noms des membres (mineurs !) de ma famille dans les histoires », a déclaré Hayes. « Amazon/Kindle m'a donné exactement la même réponse ».Une autre auteure, Sarah Rose, a tweeté : « Les gens n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont acheté mon dernier livre - qui porte mon nom, mais je n'ai pas écrit - un escroc utilisant l'algorithme "trouver plus par cet auteur". Mon éditeur n'a pas pu faire que ça s'arrête et j'ai en quelque sorte abandonné ».Face à la pression publique, Amazon a finalement changé de cap et a commencé à retirer les livres frauduleux de son site web.« Nous avons des directives claires sur le contenu qui peut être mis en vente et nous enquêtons rapidement sur tout livre lorsque nous recevons une alerte », a déclaré Ashley Vanicek, porte-parole d’Amazon. « Nous accueillons les commentaires des auteurs et nous travaillons directement avec eux pour résoudre tout problème qu’ils soulèvent et lorsque nous avons commis une erreur, nous la corrigeons ».Friedman a confirmé sur Twitter que les livres avaient été retirés d’Amazon. Elle s’est toutefois inquiétée du sort des autres auteurs qui n’ont pas la même audience qu’elle et qui ne peuvent pas faire autant de bruit.La Guilde des auteurs a déclaré que ses membres pouvaient demander l'aide de l'organisation pour contacter la haute direction d'Amazon au sujet d'œuvres frauduleuses.« Nous avons travaillé avec Amazon sur ce problème dans le passé, et nous poursuivrons nos conversations avec eux sur l'avancement de leurs efforts pour suivre le rythme de la technologie », a déclaré la Guilde des auteurs dans un communiqué. « En attendant, nous encourageons tout le monde à signaler ces livres qui tentent de tirer profit de votre marque via le portail de réclamation d'Amazon ».Alors que les industries de la technologie et du divertissement continuent de lutter contre l'IA générative, la Guilde des auteurs affirme que la première étape de l'application de garde-fous consiste à exiger le consentement de l'auteur et une compensation pour l'utilisation de son travail.En juillet, 10 000 membres de la Guilde des auteurs ont cosigné une lettre rédigée par l'organisation appelant les leaders de l'industrie de l'IA, dont OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI, IBM et Microsoft, à obtenir le consentement des auteurs, à les créditer et à les rémunérer équitablement.« Il peut parfois être difficile de résoudre des problèmes comme celui-ci via les canaux habituels d'Amazon s'il ne s'agit pas d'une violation flagrante du droit d'auteur (lorsqu'il existe des procédures de retrait en vertu du DMCA), en particulier si la base juridique n'est pas clairement articulée », a déclaré un porte-parole de la Guilde des auteurs. « Amazon doit permettre aux auteurs de résoudre plus facilement les problèmes ».Les « livres poubelles » écrits par l’IA ont des conséquences négatives à plusieurs niveaux :Ce n’est pas la première fois qu’Amazon est confronté au problème des « livres poubelles » écrits par l’IA. En 2021, la presse américaine avait révélé l’existence d’une entreprise nommée KDP Rocket, qui proposait de créer des livres électroniques personnalisés à partir de modèles générés par l’IA. Ces livres étaient ensuite publiés sur la plateforme Kindle Direct Publishing d’Amazon, sans mentionner qu’ils étaient le produit d’une machine.L’utilisation de l’IA pour créer du contenu pose des questions éthiques et juridiques, notamment sur le respect du droit d’auteur, la qualité de l’information et la responsabilité des plateformes. Amazon devra sans doute renforcer ses mesures de contrôle pour éviter que son catalogue ne soit envahi par des « livres poubelles » qui nuisent aux véritables auteurs.Indépendamment de ce que contiennent ces « livres poubelles », la grande question est de savoir comment Amazon, un site majeur qui atteint des centaines de millions de clients, prévoit de protéger à la fois les auteurs et les clients contre la fraude et la mauvaise attribution.Ces cas soulèvent des questions sur la vérification des auteurs et la responsabilité des plateformes en ligne face à la prolifération des contenus générés par l’IA. Comment les lecteurs peuvent-ils distinguer les vrais auteurs des imposteurs ? Comment les auteurs peuvent-ils protéger leur identité et leur propriété intellectuelle ? Comment les plateformes peuvent-elles empêcher ou détecter les publications frauduleuses ? Ce sont autant de défis auxquels le monde du livre devra faire face à l’ère de l’IA.Sources : Guilde des auteurs, AmazonQuelle est votre opinion sur les “livres poubelles” écrits par l’IA ? Les considérez-vous comme de la littérature ou comme de la fraude ?Avez-vous déjà acheté ou lu un “livre poubelle” écrit par l’IA ? Si oui, comment avez-vous découvert qu’il s’agissait d’un faux livre ? Si non, comment faites-vous pour les éviter ?Que pensez-vous de la réaction d’Amazon face au problème des “livres poubelles” écrits par l’IA ? Trouvez-vous qu’elle a été suffisante et rapide ? Que devrait faire Amazon pour mieux protéger les auteurs et les lecteurs ?Quelles sont les conséquences des “livres poubelles” écrits par l’IA sur le monde littéraire ? Pensez-vous qu’ils nuisent à la qualité, à la diversité et à la crédibilité de la littérature ? Ou pensez-vous qu’ils stimulent la créativité, la concurrence et l’innovation ?Comment voyez-vous l’avenir de la création littéraire avec l’intelligence artificielle ? Pensez-vous que l’IA peut être un outil utile et positif pour les auteurs ? Ou pensez-vous qu’elle représente une menace pour leur métier et leur identité ?