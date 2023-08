La police de Detroit modifie sa politique de reconnaissance faciale après qu'une femme enceinte a déclaré avoir été accusée à tort

La technologie, qui a été utilisée sur des images provenant de la vidéo d'une station-service, a permis de trouver des pistes dans cette affaire, mais a été suivie d'un travail de police "", a déclaré le chef de la police, James White.", a déclaré James White mercredi.Ces commentaires interviennent deux jours après que l'(ACLU) a demandé à la police de Detroit de cesser d'utiliser cette technologie. La ville a été poursuivie en justice la semaine dernière par Porcha Woodruff, une femme noire de 32 ans, qui a été arrêtée en février alors qu'elle tentait de préparer des enfants pour l'école. Deux actions en justice similaires ont été intentées contre Détroit.Porcha Woodruff a été identifiée comme suspecte d'un vol et d'un détournement de voiture en janvier grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Elle a nié tout rôle. Le bureau du procureur du comté de Wayne a déclaré que les charges ont été abandonnées par la suite parce que la victime ne s'est pas présentée au tribunal.James White a déclaré que ses agents ne seraient pas autorisés à "". Il a ajouté que deux capitaines doivent examiner les mandats d'arrêt lorsque la technologie faciale est utilisée dans une affaire, parmi les autres changements. Les nouvelles politiques seront présentées au conseil d'administration de la police de Détroit.James White a déclaré qu'il devait y avoir d'autres preuves, en dehors de la technologie, pour que la police pense qu'un suspect avait "".Les détracteurs de cette technologie affirment qu'elle entraîne un taux plus élevé d'erreurs d'identification des personnes de couleur. Dans son procès, Porcha Woodruff affirme que la reconnaissance faciale l'a identifiée, bien que la victime n'ait jamais décrit le malfaiteur comme étant visiblement enceinte. Porcha Woodruff a passé des heures en prison après son arrestation.", a déclaré James White. "Source : The Detroit police chiefQuel est votre avis sur cette affaire ?La reconnaissance faciale devrait-elle être une preuve pour soupçonner quelqu'un ?