AMD prévoit le lancement d'une puce d'IA d'ici la fin de l'année pour concurrencer Nvidia et voit l'opportunité de l'IA en Chine

Su a déclaré que l'intérêt des clients pour les puces de la série MI300 était "" et qu'AMD avait étendu son travail avec "" au cours du troisième trimestre. Les actions d'AMD ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après les heures de bureau. Les investisseurs parient sur le fait que les puces MI300, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année, défieront Nvidia sur le marché en plein essor des puces d'IA avancées.Les puces MI300 dépassent les limites de performance pour la vente à la Chine en vertu des contrôles à l'exportation émis en octobre, et contrairement à Nvidia et Intel, AMD n'a pas encore créé de puces spéciales pour le marché chinois lucratif.Nvidia a modifié ses puces H100 pour se conformer aux restrictions imposées par le ministère américain du commerce sur les ventes de semi-conducteurs d'IA avancée à la Chine. AMD envisage une stratégie similaire pour ses puces MI300 et ses anciennes puces MI250, a déclaré Su lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mardi.AMD n'a pas donné de prévisions détaillées pour l'ensemble de l'année, mais a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes de 2023 dans son activité de centres de données, y compris les puces MI300, dépassent les 6,04 milliards de dollars de 2022.Jenny Hardy, gestionnaire de portefeuille chez GP Bullhound, qui possède des actions Nvidia et AMD, a déclaré que Nvidia est toujours confronté à des contraintes d'approvisionnement, ce qui laisse une ouverture pour la puce d'AMD. "", a déclaré Hardy.AMD dispose de suffisamment de composants pour les puces MI300 en vue d'un lancement "" au quatrième trimestre et d'un approvisionnement suffisant pour 2024, a déclaré Su. Elle a fait état d'un "" pour son ancienne puce MI250, qui reste une "" pour les tâches d'IA moins compliquées.Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité centre de données d'AMD a chuté de 11 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'activité client a chuté de 54 % pour atteindre 998 millions de dollars, contre 2,2 milliards de dollars il y a un an. Les grands acteurs de l'informatique Cloud, tels que Microsoft et Google, prévoient d'augmenter leurs dépenses dans les centres de données au cours du second semestre de l'année, ont déclaré les analystes, notant que les dépenses seront orientées vers les puces et les infrastructures d'intelligence artificielle.Cependant, le déclin des livraisons de PC s'est modéré et la demande a commencé à montrer des signes d'amélioration. "", a déclaré Jean Hu, responsable financier d'AMD.La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 300 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoient en moyenne un chiffre d'affaires de 5,82 milliards de dollars.Source : AMDQuel est votre avis sur le sujet ?