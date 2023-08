", a-t-il déclaré. Et les gens se disent : "".Cependant, les chatbots ne peuvent pas discerner le vrai du faux : "Selon Kaku, l'humanité en est au deuxième stade de l'évolution informatique. La première était l'étape analogique, "".Ensuite, autour de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes passés aux transistors alimentés par l'électricité. Cela a rendu possible le développement de la puce électronique et a contribué à façonner le paysage numérique d'aujourd'hui. Mais ce paysage numérique repose sur l'idée de deux états, comme "on" et "off", et utilise la notation binaire composée de zéros et de uns.", a déclaré M. Kaku. "Il pense que la prochaine étape technologique se situera dans le domaine quantique.L'informatique quantique est une technologie émergente qui utilise les différents états de particules telles que les électrons pour augmenter considérablement la puissance de traitement d'un ordinateur. Au lieu d'utiliser des puces informatiques à deux états, les ordinateurs quantiques utilisent différents états d'ondes vibratoires. Ils sont ainsi capables d'analyser et de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs normaux.Plusieurs géants de la technologie (IBM, Microsoft, Google et Amazon, entre autres) sont en train de développer leurs propres ordinateurs quantiques et ont autorisé un certain nombre d'entreprises à utiliser leur technologie dans le cloud. Ces ordinateurs pourraient aider les entreprises dans l'analyse des risques, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et l'apprentissage automatique.Mais au-delà des applications commerciales, l'informatique quantique pourrait également contribuer à faire progresser les soins de santé, selon Kaku. "".Source : CNNQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les craintes liées à l'IA sont-elles exagérées ?