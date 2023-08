Alors que les entreprises s'efforcent de répondre à l'engouement pour l'IA générative, les employeurs cherchent à embaucher des travailleurs ayant une connaissance approfondie de cette technologie. Les personnes qualifiées dans ce domaine ont une chance d'accéder à des postes bien rémunérés. Et s'ils sont suffisamment bons, ils pourraient toucher des salaires avoisinant le million de dollars par an. Selon des données d'Indeed, le nombre d'annonces relatives à l'IA générative sur le site d'emploi a quadruplé depuis le début de l'année. Tout ceci témoigne d'une demande croissante et d'un besoin urgent pour les entreprises de recruter des talents en IA.Pour attirer les meilleurs talents, certaines entreprises n'hésitent pas à proposer des salaires à six chiffres compétitifs. Le mois dernier, Netflix a fait les gros titres pour avoir offert jusqu'à 900 000 dollars pour un poste de chef de produit axé sur l'IA dans le cadre des grèves des acteurs et des scénaristes. Le poste exige des passionnés de l'IA qu'ils définissent la vision stratégique de la MLP (Machine Learning Platform) et qu'ils en mesurent le succès. Aucun diplôme universitaire n'est exigé dans l'offre d'emploi. De plus, les candidats peuvent se présenter au bureau de Los Gatos, en Californie, ou travailler à distance dans le fuseau horaire de la côte ouest.Cette somme mirobolante a attiré l'attention des acteurs et scénaristes hollywoodiens qui participent à une grève en cours pour obtenir des contrats mieux rémunérés qui protègent davantage les travailleurs de l'industrie du divertissement des changements apportés par la diffusion en continu et les technologies émergentes, dont l'IA. Les acteurs accusent les studios de vouloir tuer leur profession. Ils dénoncent un contrat pouvant permettre aux studios de scanner les acteurs, posséder leur image et leur ressemblance. Ces actifs pourraient alors à l'avenir être utilisés sur n’importe quel projet, sans le consentement des acteurs ni une compensation.Après Netflix, Amazon a publié au début du mois une offre d'emploi pour un poste de cadre supérieur dans le domaine des sciences appliquées et de l'IA générative. Le salaire est de 340 300 dollars par an, sans compter les primes. « Ce poste est axé sur la direction d'une équipe scientifique spécialisée dans la vision par ordinateur, les modèles de diffusion latente et les modèles fondamentaux connexes pour produire des images et des vidéos génératives », indique la description de poste d'Amazon sur LinkedIn. Amazon a été un leader dans l'intégration de l'IA dans ses opérations et l'a notamment utilisé pendant la pandémie de la Covid-19.Amazon a déployé en 2020 une technologie de suivi basée sur l'IA pour s'assurer que les travailleurs dans ses bureaux et ses entrepôts respectaient les mesures de distanciation sociale. En décembre dernier, Amazon a également acquis discrètement une petite entreprise d'IA axée sur l'audio, Snackable.AI. Le géant du commerce électronique affirme que l'équipe de Snackable.AI a rejoint Amazon Music afin de travailler sur des projets de podcasts existants. Selon plusieurs sources, l'équipe de Snackable.AI est composée d'ingénieurs, de scientifiques appliqués et de linguistes computationnels pour construire des produits/services pilotés par l'IA.Par ailleurs, l'application de rencontre Hinge recrute un vice-président de l'IA qui pourrait gagner jusqu'à 398 000 dollars par an pour diriger la stratégie de l'application en matière d'IA. Mais les entreprises technologiques ne sont pas les seules à profiter de l'engouement pour l'IA. Les entreprises d'autres secteurs reconnaissent aussi le potentiel de la technologie. Par exemple, Capital One a publié une offre d'emploi pour un ingénieur distingué en IA générative, proposant un salaire allant jusqu'à 325 700 dollars. Walmart recherche un cadre supérieur pour sa plateforme d'IA conversationnelle qui pourrait gagner entre 168 000 et 252 000 dollars par an.« Au fur et à mesure que les progrès prennent forme, nous créons de nouveaux emplois et des opportunités pour les associés d'acquérir de nouvelles compétences », a déclaré un porte-parole de Walmart. Les travailleurs en début ou en milieu de carrière qui connaissent l'IA peuvent également gagner de l'argent - dans certains cas avec un simple diplôme universitaire. Meta, par exemple, a publié une offre d'emploi pour un ingénieur de recherche en IA générative, avec un salaire annuel pouvant atteindre 137 000 dollars. Selon des sources au fait des discussions autour de l'offre d'emploi, l'entreprise recherche de jeunes diplômés pour ce poste.De son côté, le géant des puces électroniques Nvidia a publié une offre d'emploi de niveau débutant pour un chercheur en IA générative. Ce poste est assorti d'un salaire compris entre 156 000 et 247 250 dollars. En juin, Crossover, un moteur de recherche pour les emplois à distance, a fermé les candidatures pour un poste de directeur principal et un poste de chef de produit. Ces deux postes offraient des salaires de 800 000 dollars et exigeaient des candidats qu'ils appliquent la technologie ChatGPT à leur travail. Les offres d'emploi exigeant que les candidats aient une baise en l'IA générative commencent également à se multiplier.Les experts en IA sont de plus en plus demandés, car les logiciels "intelligents" d'apprentissage automatique ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent remplacer d'autres emplois, tels que la gestion de projets et le développement de logiciels. Ainsi, des offres d'emploi récentes chez Netflix et Amazon affichent des salaires compétitifs qui les placeraient parmi les 1 % de personnes les mieux rémunérées aux États-Unis. Google propose à un avocat spécialisé dans l'IA un salaire annuel de 351 000 dollars - sans compter les primes, les actions ou les avantages - pour conseiller le géant de la technologie sur les risques juridiques liés à la technologie.« Comme cette technologie est encore très récente, il y a une course pour recruter des employés possédant ces compétences afin que l'entreprise reste à la pointe du progrès. Et il semble que les entreprises soient prêtes à payer pour cela », a déclaré Stacie Haller, conseillère en chef du site d'emploi Resume Builder. Goldman Sachs semble également être sur le marché pour recruter une poignée de talents en IA, y compris un vice-président de l'IA appliquée, un ingénieur senior en IA et un scientifique de données en IA conversationnelle. Ils toucheront des salaires allant jusqu'à 250 000 dollars, 240 000 dollars et 190 000 dollars par an, respectivement.Les sociétés financières JPMorgan Chase et Ernst & Young, quant à elles, offrent jusqu'à 195 000 dollars pour des talents qualifiés dans les technologies d'entreprise et les modèles d'IA existants qui génèrent du code. La plateforme de freelancing Upwork est également sur le marché pour recruter un vice-président à distance de l'IA et de l'apprentissage automatique, qui vient avec un salaire de base allant jusqu'à 437 000 dollars par an. Cependant, il faut souligner que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à se montrer aussi généreuses. Toutes les entreprises ne choisissent pas de faire appel à des talents expérimentés de l'IA qui sont coûteux.Certaines d'entre elles cherchent plutôt à former les talents existants à l'exécution de projets liés à l'IA. « Les entreprises se rendent compte qu'elles ne peuvent pas s'en sortir en embauchant », a déclaré au Wall Street Journal Vinay Menon, associé principal de la société de conseil Korn Ferry et responsable mondial de sa pratique en matière d'IA. Par exemple, Deloitte offre un maximum de 28 dollars par heure pour un poste de consultant senior en IA à temps plein - un taux qui équivaut à un salaire annuel d'environ 58 000 dollars. Chez Proctor & Gamble, un ingénieur en IA peut espérer gagner entre 110 000 et 132 000 dollars par an.Enfin, Nike recherche un ingénieur senior en apprentissage automatique qui gagnera environ 148 000 dollars par an. Bill McDermott, PDG et président de ServiceNow, a déclaré : « les talents en matière d'IA sont difficiles à trouver. Ils sont chers. Et en même temps, ils sont très sélectifs. Les gens veulent aller dans des endroits où ils peuvent non seulement prospérer financièrement, mais aussi travailler sur des choses qui les inspirent, parce qu'ils ont le choix ultime ». Les offres d'emploi susmentionnées ont toutes été publiées par des entreprises basées aux États-Unis, ce qui démontre la demande inédite de talents en IA sur ce marché.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des salaires mirobolants proposés aux talents en IA ?Selon vous, pourquoi les entreprises sont-elles prêtes à payer autant les talents en IA ?Selon vous, les entreprises européennes et françaises en particulier sont-elles prêtes à faire de même ? Pourquoi ?