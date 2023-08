Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous sommes heureux de partager qu'après plusieurs années de progrès constants, et avec un petit coup de pouce du million de nouveaux utilisateurs de Bing Preview, nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Bing. Il s'agit d'un chiffre étonnamment notable, et pourtant nous sommes pleinement conscients que nous restons un petit acteur à part faible et à un chiffre de part de marché. Cela dit, ça fait du bien de participer au bal !



Parmi les millions d'utilisateurs actifs du nouvel aperçu de Bing, il est bon de voir qu'environ un tiers sont nouveaux sur Bing. Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique consistant à combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience.



Deuxièmement, non seulement nous constatons une croissance du nombre de nouveaux utilisateurs, mais nous constatons une augmentation de l'engagement à mesure que de plus en plus de personnes effectuent plus de recherches quotidiennement.



Deux facteurs motivent l'essai et l'utilisation. L'un est que Microsoft Edge continue de croître en termes d'utilisation comme il l'a fait au cours des sept derniers trimestres en fonction de la qualité de notre navigateur. Nous nous attendons à ce que de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche et la création de Bing dans la barre latérale Edge, renforcent la croissance.



Le deuxième facteur déterminant l'essai et l'utilisation est que notre classement de recherche Web principal a fait plusieurs sauts significatifs en termes de pertinence en raison de l'introduction du modèle Prometheus, de sorte que la qualité de notre recherche Bing est à un niveau record.



Alors que de plus en plus de personnes utilisent les nouveaux Bing et Edge, nous assistons à des essais et à l'adoption de nouvelles fonctionnalités qui prouvent la valeur d'une expérience de recherche + chat intégrée. Environ un tiers des utilisateurs de l'aperçu quotidien utilisent Chat quotidiennement. Nous voyons en moyenne environ trois chats par session avec plus de 45 millions de chats au total depuis le début de la Preview. Et 15 % des sessions de chat sont des personnes qui utilisent Bing pour générer de nouveaux contenus démontrant que nous étendons la recherche à la créativité.

Six mois après son lancement, le nouveau Bing semble n'avoir pas atteint ses objectifs ambitieux

Microsoft conteste ces chiffres

En mars, un mois après le lancement d'une nouvelle version de Bing incorporant un chatbot , un agent conversationnel qui peut répondre aux requêtes des utilisateurs de manière naturelle et personnalisée, Microsoft semblait ravie.« Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique de combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience », a déclaré le vice-président.En plus de voir une augmentation des chiffres, Microsoft a indiqué connaître une croissance de l'engagement, avec plus de personnes effectuant plus de recherches. La société attribue deux facteurs à cette victoire particulière, le premier étant la croissance de l'utilisation d'Edge, probablement aidée par l'ajout de l'IA de chat de Bing en tant que nouvelle fonctionnalité. Elle a également déclaré que l'introduction de son modèle d'IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, de sorte que les gens utilisent (ou du moins essaient) le moteur de recherche davantage.Apparemment, environ un tiers des utilisateurs de l'aperçu quotidien de Bing se sert de manière quotidienne de son IA de chat pour les requêtes. En moyenne, Microsoft voit trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats depuis qu'il a introduit le nouveau Bing. De plus, dans 15% de toutes les sessions de chat, les gens ont utilisé Bing pour générer du nouveau contenu. Le lancement du chatbot AI de Bing sur mobile a également propulsé le moteur de recherche à un nouveau niveau de popularité et a entraîné une multiplication par six du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens avant qu'il ne soit disponible.Dans une histoire qui aurait pu être scénarisée par Molière lui-même (s'il était un passionné de technologie), le très attendu Bing avec Bing Chat a fait irruption sur la scène, promettant de détrôner le géant de la recherche Google. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris : «*David tue Goliath*» est devenue «*Goliath rit de la tentative de David*».Six mois après son lancement, le nouveau Bing semble n'avoir pas atteint ses objectifs ambitieux. Microsoft, le cerveau derrière cette entreprise, est déconcerté : malgré les applaudissements de l'IA, la part de marché de la recherche mondiale de Bing est plutôt restée constante.Il faut dire que Microsoft avait estimé que si Bing pouvait grignoter ne serait-ce qu’un point de pourcentage à Google, cela pourrait lui rapporter 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Mais les données externes montrent que Bing n’a pas bougé d’un iota depuis son lancement : il détient toujours 3% de part de marché mondiale, selon StatCounter, et environ 1% des visiteurs mensuels de Google, selon Similarweb.Commençons par ses statistiques à domicile. La part de marché de recherche de Bing aux États-Unis a atteint 6,47 % en juillet. Cela ne semble-t-il pas raisonnable ? Pas assez. Il n'était que de 6,35% lorsque ce nouveau Bing brillant est arrivé en février. Pour ajouter à l'ironie, il a temporairement culminé à 6,61 % en mars.Mais attendez, il y a plus ! Retournons en 2022, une année de gloire pour Bing, où sa part de marché aux États-Unis faisait un tango bien au-dessus de 7 %, allant même jusqu'à 7,82 % en novembre. Pourtant, rendu en octobre 2023, nous pouvons légitimement nous demandé ce qui s'est passé après cette introduction en grande pompe de l'IA.En France, Bing fait mieux et s'offre une part de marché de 4,01 %.La part de marché de recherche mondiale de Bing était de 2,99 % en juillet. Par rapport à une période plus détendue en janvier, Bing était à 3,03 %. D'un autre côté, Bing se pavanait au-dessus de 3% avec la confiance d'une rockstar en 2022.Microsoft conteste ces chiffres et affirme que Bing a gagné du terrain face à Google. La société dit que ses données internes montrent une augmentation de ses recherches mobiles et de son navigateur Edge. « Nous avons fait plus de progrès en six mois qu’en une décennie ou deux combinées », a déclaré Yusuf Mehdi, le directeur marketing de Microsoft pour les produits grand public. « Nous sommes ravis de notre départ ».Selon un rapport du WSJ, Microsoft a contesté les « données extérieures » en arguant que ces assistants de données tiers ne rassemblent pas tous les visiteurs de la page de conversation de Bing.Mais StatCounter a répondu*: « Attendez, nous avons couvert le trafic vers et depuis le chat de Bing ». De même, SimilarWeb a déclaré: « Oui, nous pourrions manquer une interaction Bing Chat ou deux avec la barre latérale Edge, mais qui compte vraiment ? » [comprendre que c'est l'idée des propos de SimilarWeb]De plus, les experts sont sceptiques. Ils estiment que Bing souffre d’un problème d’image et d’habitude : les internautes sont habitués à utiliser Google, qui offre une expérience simple et efficace. Le chatbot de Bing, quant à lui, est perçu comme un gadget qui n’apporte pas de valeur ajoutée réelle. « C’est mignon, mais pas un au point d'être un "game changer" », a commenté Daniel Tunkelang, un consultant en recherche qui a travaillé pour Google et LinkedIn.Quoiqu'il en soit, Bing détenait une part de marché de 17,9 % il y a dix ans, ce qui est bien loin des efforts d'aujourd'hui.Google n’a pas tardé à réagir face à la menace potentielle de Bing. La grande enseigne du web a lancé en juin sa propre version de chatbot basée sur l’IA, appelée MUM (Multitask Unified Model). Ce modèle est capable de comprendre le langage naturel, le contexte et les intentions des utilisateurs, et de leur fournir des réponses pertinentes et complètes. Google affirme que MUM est 1 000 fois plus puissant que son précédent système d’IA, BERT.La bataille entre Microsoft et Google pour la suprématie dans la recherche en ligne est donc loin d’être terminée. Les deux rivaux vont continuer à investir dans l’IA pour améliorer leurs produits et attirer les utilisateurs. Mais pour l’instant, Google reste le maître incontesté du domaine, avec plus de 90% de part de marché mondiale. Bing sera-t-il à la hauteur de l'occasion ou s'effacera-t-il*? Seul le temps nous le dira, et peut-être une autre entreprise alimentée par l'IA. En attendant, Bing doit faire preuve d’innovation et de persuasion pour changer la donne.Sources : StatCounter Que pensez-vous des chiffres avancés par les baromètres dans l'utilisation des moteurs de recherche ? Êtes-vous surpris ou pas du tout du manque de progression de Bing malgré l'ajout de l'IA ?Avez-vous changé vos habitudes de recherches depuis l'arrivée de ChatGPT ? 