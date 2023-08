" a déclaré à la BBC Adrian Leisk, responsable de la sécurité routière pour la police du Devon et des Cornouailles.Déployé sur l'A30 au Royaume-Uni, le système combine des caméras IA à grande vitesse, des flashs infrarouges et un filtrage avancé pour capturer des images claires des véhicules. Tandis que l'IA détecte les infractions potentielles, l'examen humain garantit la précision des images. Les images identifiées montrant des preuves d'infraction sont anonymisées et confirmées par des humains. Selon la gravité de l'infraction, les conducteurs reçoivent une lettre d'avertissement ou un avis de poursuite. Cette technologie vise à renforcer la sécurité routière tout en maintenant un contrôle humain pour garantir l'équité.Source : BBCPensez-vous que l’utilisation de l'IA pour les infractions routières soit pertinente ? Souhaitez-vous que cette technologie soit utilisée dans votre pays ?