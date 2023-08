Des craintes dans le milieu

La plupart des acteurs rêvent de bâtir une carrière qui leur survivra. Peu de gens y parviennent. Ceux qui le font, cependant, peuvent atteindre une sorte d’immortalité sur grand écran. L’une de ces icônes est l’acteur américain James Dean, décédé en 1955 dans un accident de voiture après avoir joué dans seulement trois films, tous très acclamés. Pourtant, près de sept décennies après sa mort, Dean a été choisi pour incarner la star d'un nouveau film à venir intitulé Back to Eden.Ce n'est pas la première fois que des acteurs décédés semblent revenir à la vie à l'écran avec l'aide d'une technologie numérique avancée et d'une pincée de magie hollywoodienne. Carrie Fisher, Harold Ramis et Paul Walker ne sont que quelques célébrités notables qui ont repris à titre posthume des rôles emblématiques au cinéma. La chanteuse brésilienne Elis Regina a également été récemment ressuscitée pour une publicité automobile, où elle a été montrée en duo avec sa fille Maria Rita. Leurs apparitions à l'écran représentent ce que Travis Cloyd, directeur général de l'agence de médias immersifs WorldwideXR (WXR), appelle des représentations « passives sur écran plat, 2D », similaires aux deepfakes.D'ailleurs, pour Dean, c’est la deuxième fois que son clone numérique est prévu pour un film. En 2019, il a été annoncé qu'il serait ressuscité en CGI (computer generated imagery) pour un film intitulé Finding Jack, mais il a ensuite été annulé. Cloyd a cependant confirmé à la BBC que Dean jouerait plutôt dans Back to Eden, un film de science-fiction dans lequel "une visite hors du commun pour découvrir la vérité mène à un voyage à travers l'Amérique avec la légende James Dean". Pour mémoire, les effets spéciaux numériques, parfois appelés VFX numériques ou désignés par l'acronyme CGI (de l'anglais computer-generated imagery), désignent les effets spéciaux cinématographiques à base de programmes informatiques d'animation et d'images de synthèse.Le clonage numérique de Dean représente également un changement important dans ce qui est possible. Non seulement son avatar IA pourra jouer un rôle sur écran plat dans Back to Eden et une série de films ultérieurs, mais également interagir avec le public sur des plateformes interactives comprenant la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les jeux. La technologie va bien au-delà de la reconstruction numérique passive ou de la technologie deepfake qui superpose le visage d'une personne sur le corps d'une autre. Cela ouvre la perspective pour les acteurs – ou n’importe qui d’autre d’ailleurs – d’atteindre une sorte d’immortalité qui aurait été impossible autrement, avec des carrières qui se poursuivent longtemps après la fin de leur vie.Mais cela soulève aussi des questions inconfortables. À qui appartiennent les droits sur le visage, la voix et la personnalité d'une personne après sa mort*? Quel contrôle peuvent-ils avoir sur l’orientation de leur carrière après leur mort – un acteur qui s’est fait un nom en jouant dans des drames graves pourrait-il soudainement apparaître dans une comédie loufoque ou même dans de la pornographie ? Et s’ils pouvaient être utilisés pour des promotions gratuites de marques dans les publicités ?Alors pourquoi ne pas laisser les célébrités reposer en paix ?La technologie est à la pointe de la CGI hollywoodienne. Mais cela est également à l'origine de certaines des inquiétudes soulevées par les acteurs et scénaristes qui ont fait grève à Hollywood pour la première fois en 43 ans. Ils craignent d’être remplacés par des IA, ce qui, selon eux, sacrifierait la créativité au profit du profit. L'actrice Susan Sarandon fait partie des personnes qui ont fait part de ses inquiétudes, avertissant que l'IA pourrait lui faire « dire et faire des choses pour lesquelles je n'ai pas le choix ». Les figurants eux aussi craignent pour leur avenir. Selon plusieurs témoignages recueillis par NPR, des studios comme Disney ont récemment demandé à des figurants de se soumettre à des scans corporels, sans leur expliquer comment ou si ces avatars numériques seraient utilisés à l’écran. Certains figurants craignent que ces scans servent à les remplacer par des doublures virtuelles, ou à les réutiliser dans d’autres productions sans leur consentement ni leur rémunération.Après quatre semaines de travail en tant que figurante sur la série Disney + WandaVision pendant la pandémie, Alexandria Rubalcaba a été invitée par l'équipe de production à se présenter à un semi-remorque. Des dizaines d'autres figurants étaient sur le même site, où, un par un, on leur a demandé de se tenir devant une série de caméras sur des plates-formes métalliques derrière une vitre.« Tends les mains. Mets les mains dedans. Regarde par ici. Regarde par là. Fais-nous voir ton visage effrayé. Fais-nous voir ton visage surpris », se souvient Rubalcaba, 47 ans, des instructions qui lui ont été données.Rubalcaba a déclaré que les visages et les corps des acteurs avaient été scannés pendant environ 15 minutes chacun. Ensuite, leurs répliques numériques ont été créées.Mais voici le hic : on ne lui a jamais dit comment ou si cet avatar numérique d'elle-même serait utilisé à l'écran. S'il est utilisé, elle pourrait ne jamais le savoir. Quoi qu'il advienne, elle n'obtiendra aucun paiement pour cela.Rubalcaba, qui gagne le taux syndical SAG-AFTRA de 187 $ par jour en tant que figurante, a déclaré qu'elle n'avait pas autorisé l'utilisation de sa réplique numérique en arrière-plan de scènes.« Et si je ne veux pas être sur MarioVision ou SarahVision ? » dit-elle, évoquant les futures productions inventées. « Je crains que l'IA finisse par éliminer les figurants. Ils n'auront plus aucune utilité pour eux ».Les figurants ne font pas partie de ce que l'on appelle la « distribution principale », ce qui signifie qu'ils n'ont pas de parties parlantes et servent principalement à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène. Un négociateur syndical a affirmé que les studios avaient proposé de donner aux figurants un jour de salaire après avoir été scannés et que la ressemblance numérique de l'acteur pourrait ensuite être réutilisée « pour le reste de l'éternité ».Les studios ont fortement contesté cette caractérisation, affirmant que la réplique numérique d'un figurant ne serait utilisée que sur des projets pour lesquels il a été embauché, et non sur des productions futures indéfinies.Quoi qu'il en soit, la pratique de scanner les corps des figurants semble devenir de plus en plus courante. Cinq figurants interrogés par NPR ont tous déclaré avoir été pris au dépourvu ces derniers mois en devant subir des scans corporels par des studios, ayant l'impression de ne pas avoir droit au chapitre, car s'ils refusaient, ils craignaient le risque de représailles. La plupart des figurants ont été tenus de signer des accords de non-divulgation.L'image de Dean est l'une des centaines représentées par WRX et sa société de licence sœur CMG Worldwide, dont Amelia Earhart, Bettie Page, Malcolm X et Rosa Parks.Lorsque Dean est décédé il y a 68 ans, il a laissé derrière lui une solide collection de films, de photographies et d'audio à son image – ce que Cloyd de WRX appelle « le matériel source ». Cloyd explique que pour obtenir une représentation photoréaliste d'un doyen, d'innombrables images sont numérisées, réglées en haute résolution et traitées par une équipe d'experts numériques utilisant des technologies de pointe. Ajoutez l'audio, la vidéo et l'IA, et tout à coup, ces matériaux deviennent les éléments constitutifs d'un clone numérique qui ressemble, sonne, bouge et répond même aux invites comme Dean.Ce que Dean n'a pas laissé derrière lui, c'est une empreinte numérique, contrairement aux célébrités d'aujourd'hui qui s'engagent sur les réseaux sociaux, prennent des selfies privés, envoient des SMS et des e-mails, utilisent des moteurs de recherche, font leurs courses en ligne et achètent des ordonnances médicales en ligne. Ces activités fournissent d’énormes quantités de données sur la façon dont nous pensons et agissons qui pourraient potentiellement être utilisées pour faire passer un clone numérique d’un simple jumeau superficiel à un clone intelligent capable de converser de manière convaincante avec les vivants.Il existe même désormais des entreprises qui permettent aux utilisateurs de télécharger les données numériques d'un proche décédé pour créer des « robots morts » qui discutent avec les vivants d'outre-tombe. Plus il y a de matériel source, plus le robot mort est précis et intelligent, ce qui signifie que l'exécuteur testamentaire d'une célébrité moderne pourrait potentiellement permettre à un clone d'un réalisme convaincant de la star décédée de continuer à travailler dans l'industrie cinématographique – et d'interagir de manière quelque peu autonome – à perpétuité. .L'acteur Tom Hanks a récemment prédit qu'il pourrait bien travailler bien au-delà de sa durée de vie humaine, déclarant au podcast Adam Buxton : « Je pourrais être heurté par un bus demain et c'est tout, mais mes performances peuvent continuer encore et encore ».Le commentaire de Hanks fait allusion à une inquiétude très réelle chez les acteurs qui craignent que la prochaine phase de résurrection humaine numérique ne présente des problèmes éthiques, juridiques et pratiques troublants, tant pour les célébrités que pour les citoyens ordinaires. Les doubleurs, en particulier, mènent la conversation et travaillent au sein des guildes de comédiens pour former un front unifié dans la protection des droits et des carrières des acteurs.« Pour les voix de Mickey Mouse, Porky Pig, Blanche-Neige, chaque fois qu'une voix disparaît, un nouvel acteur est embauché pour jouer cette voix », déclare Tim Friedlander, président et fondateur de la National Association of Voice Actors (Nava) des États-Unis. « Mais si vous pouviez utiliser la voix de Mel Blanc [le doubleur qui a donné vie à de nombreux personnages de dessins animés des Loony Tunes] pour toujours ? »Friedlander et ses collègues doubleurs craignent que cette situation ne soit imminente et que les doubleurs ressuscités numériquement monopolisent l'industrie de la voix off, éliminant ainsi les emplois des acteurs vivants. « Il n'y a aucune opportunité pour quelqu'un d'autre de vivre après avoir perdu son emploi à cause d'un doubleur décédé parce qu'il est la voix originale de Bugs Bunny, Porky Pig et d'autres [personnages des Looney Tunes] ».Cloyd reconnaît le potentiel d'avoir moins d'opportunités d'agir, mais propose une perspective «*verre à moitié plein*» concernant l'emploi d'acteurs morts. « En fin de compte, cela crée beaucoup d'emplois », dit-il, faisant référence aux autres emplois techniques et cinématographiques que la technologie pourrait générer. « Donc, même si cela peut mettre en péril le rôle ou l'emploi d'une personne, cela crée en même temps des centaines d'emplois par rapport à ce qu'il faut pour faire cela à un niveau élevé ».Source : BBCQuelle est votre opinion sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour faire revivre des acteurs décédés ?Pensez-vous que ce film respecte la mémoire et l’héritage de James Dean ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la technologie des clones numériques pour le cinéma ?Quelles sont les mesures à prendre pour protéger les droits et les intérêts des acteurs vivants et morts face à cette technologie ?Quels autres acteurs décédés aimeriez-vous voir revenir au cinéma grâce à l’intelligence artificielle ?Comprenez-vous les craintes soulevées par les doubleurs sur l'utilisation de l'IA ?