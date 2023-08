Les points clé

Une rémunération nettement plus élevée :

Il s'agit de l'augmentation salariale la plus élevée pour la WGA depuis 35 ans : une augmentation composée de 13 % sur la durée du contrat de trois ans, avec une augmentation de 5 % la première année ; 4*% la deuxième année*; et 3,5% la troisième année. En plus des augmentations de salaire, une augmentation de 15 % des taux hebdomadaires minimum pour les rédacteurs de l'article 14 (autres que les rédacteurs d'histoire ou les rédacteurs exécutifs d'histoire) au cours de la première année de l'accord avec d'autres augmentations de salaire générales au cours des deuxième et troisième années de l'accord. Cela amènerait un écrivain de :

9 888$/semaine à 11 371$/semaine pour des garanties allant jusqu'à 9 semaines; 8 240 $/semaine à 9 476 $/semaine pour des garanties de 10 à 19 semaines ; et 7 412 $/semaine à 8 524 $/semaine pour des garanties de 20 à 29 semaines (tous des augmentations de 15 %)

Augmentations résiduelles de SVOD à gros budget :

Le total des résidus mondiaux (au pays et à l'étranger) augmenterait de 72 067 $ à 87 546 $ par épisode pendant 3 années de diffusion.

Une nouvelle structure pour former les scénaristes qui seront les showrunners de demain, en garantissant la durée d'emploi et en exigeant qu'au moins deux scénaristes de niveau intermédiaire, choisis par le Showrunner, soient affectés à la production.

L'AMPTP s'engage à permettre au Showrunner de sélectionner au moins deux scénaristes de niveau intermédiaire à affecter à la production qui ont chacun la garantie d'au moins 20 semaines d'emploi (sauf si la période de production est plus courte).

Une nouvelle structure de rémunération pour les salles de développement

Les écrivains se verront garantir un minimum de 10 semaines d'emploi et, pour les écrivains de l'article 14 (autres que les rédacteurs d'histoire ou les rédacteurs exécutifs d'histoire), le taux de rémunération hebdomadaire augmentera de 43,8 % par rapport au taux actuel, augmentant ainsi le tarif de 9 888 $ par semaine à 14 214 $ par semaine.

Des protections historiques pour les écrivains concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IAG)

Le matériel écrit produit par une IAG ne sera pas considéré comme du matériel littéraire. Un écrivain ne sera pas désavantagé si une partie du scénario est basée sur du matériel produit par une IAG, de sorte que la rémunération, le crédit et les droits séparés de l'écrivain ne seront pas affectés par l'utilisation du matériel produit par GAI.

Transparence accrue des données pour refléter le fait qu'Internet a modifié la dynamique du secteur du divertissement

Pour la première fois, des données d'audience sous la forme de rapports confidentiels trimestriels doivent être fournies à la WGA, qui incluront le nombre total d'heures de visionnage SVOD par titre. Cette transparence accrue permettra à la WGA d’élaborer des propositions visant à restructurer le régime résiduel actuel de SVOD à l’avenir.



Un accueil mitigé

L'AMPTP est en conflit avec d'autres syndicats au sujet de l'utilisation de l'IA

La WGA était en grève depuis mai pour réclamer de meilleures conditions de travail et de rémunération. Les membres du syndicat voulaient des salaires plus élevés, des contrats plus longs, des avantages sociaux et une protection contre l’utilisation de l’IA générative, qui pourrait menacer leurs emplois ou être utilisée de manière à faire baisser les salaires.En réponse, l’AMPTP a présenté au syndicat une nouvelle proposition dans l’espoir de persuader les écrivains de reprendre le travail. Le groupe commercial s’est dit prêt à s’aligner sur certaines des demandes du syndicat concernant l’utilisation de l’IA générative (qu'ils appellent IAG). La WGA a confirmé, par exemple, que les scénarios, les dialogues ou les intrigues générés par l’IA ne seraient pas considérés comme du matériel littéraire ou source - ce qui signifie que les machines ne sont pas éligibles pour recevoir un crédit d’écriture.« La proposition prévoit des garanties importantes pour empêcher que les écrivains soient désavantagés si une partie du scénario est basée sur du matériel produit par l'IAG, de sorte que la rémunération, le crédit et les droits séparés de l’écrivain ne soient pas affectés par l’utilisation du matériel produit par l'IAG », a fait valoir l’AMPTP.En pratique, cela signifie que si les écrivains se voient confier du contenu généré par l’IA à améliorer, il ne sera pas considéré comme du « matériel assigné » et ils pourront prétendre à la totalité des honoraires liés au travail sur un scénario. Leur travail ne sera pas non plus traité comme des réécritures, et ils recevront une rémunération et un crédit complets. Les studios ont également promis de divulguer aux écrivains chaque fois que l’IA était utilisée pour générer du contenu. La WGA a demandé que le matériel des écrivains humains ne soit pas utilisé pour entraîner l’IA, mais il n’y avait pas mention de cela dans la proposition.La proposition de l’AMPTP offre également une plus grande transparence aux écrivains concernant le nombre de spectateurs sur les services de streaming, qui ont profondément modifié l’économie de la distribution du cinéma et de la télévision. Cela est promis explicitement pour « permettre à la WGA de développer des propositions pour restructurer le régime actuel des redevances SVOD à l’avenir ».Le syndicat voulait également une augmentation de six pour cent du salaire de base résiduel pour la première année, cinq pour cent pour la deuxième année et cinq pour cent pour l’année suivante. Mais l’AMPTP n’a offert que des augmentations de cinq, quatre et 3,5 pour cent, respectivement. Elle a toutefois offert aux écrivains une garantie d’un minimum de dix semaines d’emploi.Carol Lombardini, présidente de l'AMPTP, a déclaré : « Notre priorité est de mettre fin à la grève afin que les membres estimés de la communauté créative puissent retourner à ce qu'ils font de mieux et de mettre fin aux difficultés que connaissent tant de personnes et d'entreprises au service de l'industrie. Nous sommes venus à la table avec une offre qui répond aux préoccupations prioritaires exprimées par les auteurs. Nous sommes profondément déterminés à mettre fin à la grève et espérons que la WGA travaillera à la même résolution ».La proposition de l’AMPTP a été accueillie avec un mélange de soulagement et de scepticisme par les écrivains. Certains ont salué les progrès réalisés sur la question de l’IA, qui était l’une des principales préoccupations du syndicat. D’autres ont estimé que les augmentations salariales proposées étaient insuffisantes et que les studios devaient faire plus pour reconnaître le rôle essentiel des écrivains dans la création de contenu de qualité.« Je suis content que l’AMPTP reconnaisse enfin que l’IA ne peut pas remplacer le talent et la créativité des écrivains humains. C’est une victoire importante pour notre profession et pour nos droits d’auteur », a déclaré un écrivain. « Mais je suis déçu que les studios ne nous offrent pas une part plus équitable des bénéfices qu’ils tirent des services de streaming. Nous sommes ceux qui créons les histoires qui attirent les abonnés, et nous méritons d’être payés en conséquence », a-t-il ajouté.La WGA doit maintenant soumettre la proposition à ses membres, qui auront le dernier mot sur la poursuite ou non de la grève. Le syndicat a déclaré qu’il consulterait ses membres dans les prochains jours et qu’il espérait parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties.L'AMPTP est également impliquée dans une bataille avec la Screen Actors Guild et la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio (SAG-AFTRA). Les acteurs des deux organisations s’opposent à l’utilisation de l’IA pour créer des copies virtuelles des visages, des corps et des voix des personnes.Selon plusieurs témoignages recueillis par NPR, des studios comme Disney ont récemment demandé à des figurants de se soumettre à des scans corporels, sans leur expliquer comment ou si ces avatars numériques seraient utilisés à l’écran. Certains figurants craignent que ces scans servent à les remplacer par des doublures virtuelles, ou à les réutiliser dans d’autres productions sans leur consentement ni leur rémunération.Les figurants ne font pas partie de ce que l'on appelle la « distribution principale », ce qui signifie qu'ils n'ont pas de parties parlantes et servent principalement à créer une atmosphère réaliste en remplissant une scène.Un négociateur syndical a affirmé que les studios avaient proposé de donner aux figurants un jour de salaire après avoir été scannés et que la ressemblance numérique de l'acteur pourrait ensuite être réutilisée « pour le reste de l'éternité ».Les studios ont fortement contesté cette caractérisation, affirmant que la réplique numérique d'un figurant ne serait utilisée que sur des projets pour lesquels il a été embauché, et non sur des productions futures indéfinies.Quoi qu'il en soit, la pratique de scanner les corps des figurants semble devenir de plus en plus courante. Cinq figurants interrogés par NPR ont tous déclaré avoir été pris au dépourvu ces derniers mois en devant subir des scans corporels par des studios, ayant l'impression de ne pas avoir droit au chapitre, car s'ils refusaient, ils craignaient le risque de représailles. La plupart des figurants ont été tenus de signer des accords de non-divulgation.« Vous ne savez pas quel retour aura le casting. Vous ne savez pas s'ils vont appeler le casting et dire:" Oh, cette personne est difficile" et demander à ce qu'on ne nous embauche plus parce que c'est comme ça que le système fonctionne », a déclaré Rebecca Safier, une figurante à Los Angeles qui a récemment vu son corps être scanné. « Ils entrent dans cette zone grise de "à quoi vont-ils l'utiliser à l'avenir?" ».Source : déclaration AMPTP Que pensez-vous de la revendication de la WGA concernant l’utilisation de l’IA générative dans le cinéma et la télévision ?Que pensez-vous des garanties offertes par l’AMPTP aux écrivains pour protéger leur rémunération et leur crédit si une partie du scénario est basée sur du matériel produit par l’IA ?Les scénaristes ont-ils raison d'exiger que l'IA ne soit pas entraînée sur leurs scénarios ? Pourquoi ?Quelle est votre opinion sur le rôle de l’IA dans la création de contenu ? Pensez-vous qu’elle peut être une menace ou une opportunité pour les écrivains ?