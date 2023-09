Une étude récente menée par Perception Point pour le compte d'Osterman Research a révélé que de plus en plus d'organisations sont désireuses d'utiliser l'IA pour se protéger des attaques par courrier électronique. Ceci étant dit, il est important de noter que 92,2 % des personnes interrogées pensent qu'il est important d'empêcher la fuite de données sensibles dans les courriels sortants. 91,4 % déclarent qu'il est également important d'empêcher les prises de contrôle de comptes et l'hameçonnage par le biais d'e-mails.Il est intéressant de noter que 91,1 % des répondants ont déjà été confrontés à des courriels envoyés par l'IA qui menaçaient de compromettre leurs systèmes, mais une proportion encore plus importante d'entre eux ont déclaré qu'ils utilisaient l'IA dans leurs protocoles de sécurité. 96,9 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont indiqué que l'IA constituait le rempart de leur protection numérique, car c'est le genre de chose qui pourrait finir par améliorer considérablement les méthodes traditionnelles.25 % des répondants à l'enquête ont déclaré que la protection du courrier électronique était leur priorité numéro un. 52 % l'ont classée parmi leurs trois premières priorités, 20,9 % parmi leurs cinq premières priorités et 0,7 % parmi leurs dix premières priorités. Seuls 1,4 % ont déclaré que ce n'était pas du tout une priorité, et comme 84,3 % s'attendent à ce que l'IA continue d'être un problème, il n'est pas surprenant qu'un si grand nombre d'entre eux veuillent utiliser l'IA eux-mêmes.On peut considérer qu'il s'agit de combattre le feu par le feu et que, bientôt, les systèmes de messagerie électronique non basés sur l'IA seront si faciles à compromettre qu'ils risquent de ne plus être tenables. Par conséquent, la sécurité basée sur l'IA pourrait bientôt devenir la norme.Source : Perception Point Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, la sécurité basée sur l'IA pourrait-elle réellement devenir la norme ?