Un outil en développement depuis « moins d'un an »

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous lançons ChatGPT Enterprise, qui offre une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise, un accès GPT-4 illimité à haut débit, des fenêtres contextuelles plus longues pour traiter des entrées plus longues, des capacités avancées d'analyse de données, des options de personnalisation et bien plus encore. Nous pensons que l’IA peut aider et améliorer tous les aspects de notre vie professionnelle et rendre les équipes plus créatives et productives. Aujourd’hui marque une nouvelle étape vers un assistant IA pour le travail qui vous aide dans n’importe quelle tâche, est personnalisé pour votre organisation et qui protège les données de votre entreprise.



Nous avons constaté une demande sans précédent pour ChatGPT au sein des organisations



Depuis le lancement de ChatGPT il y a à peine neuf mois, nous avons vu des équipes l'adopter dans plus de 80 % des entreprises Fortune 500. Des chefs d'entreprise nous ont indiqué qu'ils souhaiteraient un moyen simple et sûr de le déployer dans leur organisation. Les premiers utilisateurs de ChatGPT Enterprise (leaders du secteur comme Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC et Zapier) redéfinissent leur mode de fonctionnement et utilisent ChatGPT pour élaborer des communications plus claires, accélérer les tâches de codage et explorer rapidement les réponses à des questions commerciales complexes. , aider au travail créatif et bien plus encore.

Ce qu'apporte cette version aux entreprises

Au sein de votre organisation, seuls les utilisateurs finaux peuvent consulter leurs conversations. Les administrateurs de l'espace de travail contrôlent les espaces de travail et leur accès. ​



Les employés autorisés d'OpenAI n'accéderont à vos données que dans le but de résoudre des incidents, de récupérer les conversations des utilisateurs finaux avec votre autorisation explicite ou lorsque la loi applicable l'exige. Au sein de votre organisation, seuls les utilisateurs finaux peuvent consulter leurs conversations. Les administrateurs de l'espace de travail contrôlent les espaces de travail et leur accès.

la possibilité de personnaliser le chatbot en fonction de leurs besoins spécifiques, en choisissant le domaine, le style, la personnalité et la langue du chatbot ;

la possibilité d’intégrer le chatbot à leurs propres applications, sites web ou plateformes, en utilisant des API simples et flexibles ;

la possibilité de bénéficier d’un support technique et d’une assistance à la mise en œuvre, ainsi que d’un accès aux dernières mises à jour et améliorations du modèle ChatGPT ;

la possibilité de profiter d’un tarif avantageux, basé sur le nombre de requêtes effectuées par le chatbot.

le service client : le chatbot peut répondre aux questions fréquentes des clients, les orienter vers les bons interlocuteurs ou les bons services, ou encore leur fournir des conseils personnalisés ;

l’éducation : le chatbot peut servir de tuteur virtuel, en aidant les étudiants à apprendre de nouveaux concepts, à réviser leurs cours ou à faire leurs devoirs ;

le divertissement : le chatbot peut proposer des contenus créatifs et originaux, tels que des histoires, des poèmes, des chansons ou des parodies de célébrités ;

la recherche : le chatbot peut aider les chercheurs à trouver des informations pertinentes, à analyser des données ou à générer des hypothèses.

Une offre qui ne renforce pas l'aspect confidentialité, pourtant pointé du doigt par les autres entreprises pour l'interdire à leurs employés

Quelques interrogations et critiques des observateurs

la fiabilité : le chatbot peut-il fournir des réponses exactes, cohérentes et pertinentes à toutes les questions des utilisateurs ? Comment vérifier la qualité et la source des informations fournies par le chatbot ? Quelles sont les limites et les biais du modèle ChatGPT ?

la sécurité : le chatbot peut-il être piraté, détourné ou manipulé par des acteurs malveillants ? Comment protéger les données personnelles et confidentielles des utilisateurs et des clients ? Quelles sont les mesures de contrôle et de régulation mises en place par OpenAI pour garantir la sécurité du plan ChatGPT ?

d’autres observateurs se demandent si le plan ChatGPT ne va pas contribuer à réduire l’interaction humaine, à déshumaniser la communication, ou encore à remplacer les emplois existants. Ils soulignent que le chatbot ne peut pas remplacer l’intelligence, la créativité, l’empathie ou le sens critique des humains, et qu’il faut donc veiller à maintenir un équilibre entre l’utilisation de l’intelligence artificielle et le respect de la dignité humaine. Ils appellent également à une éducation et une sensibilisation du public sur les enjeux et les défis liés au plan ChatGPT.

Il s’agit d’une étape très attendue que l’entreprise miroite depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier, mais OpenAI est-il en train de rattraper son retard lorsqu’il s’agit d’apporter l’IA générative à l’entreprise ?Après tout, non seulement de nombreuses autres entreprises ciblent le même public professionnel avec l'IA générative, mais Cohere propose des options de modèle LLM (Large Language Model) sur mesure pour l'entreprise ; Anthropic s'est associé à Scale AI pour cibler l'entreprise ; et même Microsoft Azure possède son propre service OpenAI, mais les acteurs open source sont également de la partie. Le LLaMA 2 de Meta, par exemple, est disponible pour un usage commercial.Pourtant, en tant que première interface LLM extrêmement populaire destinée aux consommateurs avec 100 millions d’utilisateurs mensuels à un moment donné, ChatGPT d’OpenAI est déjà bien connu du public. Une nouvelle option d’entreprise pourrait convaincre les entreprises qui attendaient un produit du nom sans doute le plus reconnaissable jusqu’à présent dans le domaine de l’IA générative.L'outil est en développement depuis « moins d'un an » et a bénéficié de l'aide de plus de 20 entreprises de différentes tailles et secteurs, a déclaré Brad Lightcap, COO d'OpenAI (directeur des opérations, qui peut aussi être qualifié de directeur d'exploitation : son rôle est de superviser l'ensemble des opérations de l'entreprise). ChatGPT Enterprise inclut l'accès à GPT-4 sans limites d'utilisation, des performances jusqu'à deux fois plus rapides que les versions précédentes et des crédits API. Lightcap a déclaré que les prix ne seraient pas annoncés publiquement et qu’ils « dépendront, pour nous, des cas d’utilisation et de la taille de chaque entreprise ». Les utilisateurs bêta comprenaient Block, Canva et The Estée Lauder Cos.Commençons par quelques points simples.Un différenciateur clé entre ChatGPT Enterprise et la version destinée aux consommateurs : ChatGPT Enterprise permettra aux clients de saisir les données de l'entreprise pour former et personnaliser ChatGPT pour leurs propres secteurs et cas d'utilisation, bien que certaines de ces fonctionnalités ne soient pas encore disponibles au lancement de l'offre entreprise. La société prévoit également d'introduire un autre niveau d'utilisation, appelé ChatGPT Business, pour les petites équipes, mais n'a pas précisé de calendrier.En annonçant le niveau entreprise, OpenAI a déclaré que « toutes les conversations sont chiffrées en transit et au repos ». Gardez à l'esprit que toutes les conversations avec ChatGPT, du niveau gratuit jusqu'à l'entreprise, via l'API ou l'interface du bot, sont chiffrées en transit, en utilisant HTTPS, ou plus précisément TLS 1.2.Concernant le chiffrement des conversations au repos, OpenAI a déclaré qu'il utilise l'algorithme standard fort AES-256 pour sécuriser les données des clients d'entreprise en stockage. Cela dit, un porte-parole a déclaré que « nos discussions non professionnelles sont également chiffrées ».Dans une FAQ, OpenAI a ajouté que même pour les entreprises clientes, certains membres du personnel du laboratoire peuvent déverrouiller et accéder à ces conversations professionnelles chiffrées si nécessaire :Ensuite, OpenAI tient à souligner que les données et les conversations des clients d'entreprise ne sont pas intégrées dans le modèle de ChatGPT, déclarant : « Nous ne nous entraînons pas sur vos données ou conversations professionnelles, et nos modèles n'apprennent pas de votre utilisation. »Mais nous notons que, selon le laboratoire, OpenAI n'utilise pas les données soumises via l'API pour former ou améliorer ChatGPT pour tous les niveaux, entreprise ou non. Et pour les conversations non-API au niveau du consommateur avec le chatbot, les données fournies peuvent être utilisées pour entraîner le modèle (mais vous pouvez vous désinscrire).En somme, le plan ChatGPT offre aux clients d’entreprise plusieurs avantages, tels que :OpenAI affirme que le plan ChatGPT peut aider les clients d’entreprise à améliorer leur expérience client, à augmenter leur efficacité opérationnelle, à réduire leurs coûts et à innover dans leur secteur d’activité. Parmi les exemples d’utilisation du plan ChatGPT, on peut citer :OpenAI doit renforcer les aspects de confidentialité et de chiffrement de son offre d'entreprise, car des sociétés telles qu'Apple, Amazon, Samsung, JPMorgan Chase et Bank of America ont interdit à leurs employés d'utiliser ChatGPT. Les grandes entreprises craignent que demander au chatbot d'analyser des documents ou du code internes, ou d'avoir des conversations avec des clients, puisse conduire à l'absorption par inadvertance de données sensibles ou exclusives dans le modèle, pour ensuite les régurgiter et les divulguer à des tiers.OpenAI aimerait dissiper ces inquiétudes. « Vous possédez et contrôlez vos données commerciales dans ChatGPT Enterprise », a souligné le laboratoire dans son communiqué marketing. Nous nous rappelons également qu'OpenAI avertit que ChatGPT n'est pas parfait et peut produire des résultats inexacts, aussi confiants soient-ils.Alors, quelle est apparemment la particularité du niveau entreprise ? Contrôles administratifs, par exemple : une console pour gérer en masse les utilisateurs ChatGPT d'une organisation ; prise en charge de l'authentification par authentification unique ; vérification du domaine des utilisateurs ; et un tableau de bord analytique pour surveiller l'utilisation des robots.Les clients ChatGPT Enterprise se voient promettre un accès illimité à un ChatGPT basé sur GPT-4 qui s'exécute jusqu'à deux fois plus vite sur les serveurs d'OpenAI que pour une utilisation GPT-4 non-entreprise ; et l'accès à ses outils d'analyse de données Code Interpreter.Les clients d'entreprise peuvent utiliser des fenêtres contextuelles de 32 000 jetons (les jetons sont utilisés pour mesurer et limiter la taille des données d'entrée ; un jeton représente environ quatre caractères de mots en anglais), bien que nous voyons sur la page de tarification d'OpenAI que GPT-4 non-entreprise les clients peuvent également bénéficier de cette taille de fenêtre contextuelle s’ils sont prêts à payer.Les utilisateurs d'une organisation d'entreprise peuvent également partager des modèles de conversation avec des collègues pour collaborer et effectuer des tâches en s'appuyant sur des invites et en partageant des résultats.À titre de comparaison, les utilisateurs individuels de ChatGPT Plus ne sont autorisés à envoyer que jusqu'à 50 messages toutes les trois heures au modèle GPT-4 d'OpenAI.Le plan ChatGPT n’est pas sans susciter des interrogations et des critiques. Certains observateurs s’inquiètent des risques potentiels liés à l’utilisation d’un chatbot basé sur l’intelligence artificielle, tels que :Source : OpenAI ( 1 Quelle est votre opinion sur le plan ChatGPT pour entreprise ? Trouvez-vous qu’il soit utile, innovant, intéressant, ou au contraire, inutile, dangereux, ennuyeux ?Quelles sont les alternatives au plan ChatGPT pour entreprise que vous connaissez ? Proposent-ils des services équivalents ou même meilleurs selon vous ?Que pensez-vous d'une manière générale de l'utilisation de l'IA générative en entreprise ?Comprenez-vous pourquoi OpenAI n'a toujours annoncé aucun prix ?