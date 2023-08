Les États-Unis étendent les restrictions à l'exportation de puces d'IA aux pays du Moyen-Orient

Les semi-conducteurs développés par Nvidia alimentent des technologies telles que ChatGPT et d'autres outils d'IA générative. C'est pourquoi les États-Unis ont cherché à limiter l'accès de la Chine à cette technologie, en invoquant des raisons de sécurité nationale.", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.Nvidia a ajouté que les contrôles, qui concernent ses puces A100 et H100, n'auraient pas d'"" sur les résultats de l'entreprise et a souligné que l'entreprise "".Nvidia est l'une des entreprises les plus précieuses au monde, avec une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars (940 milliards de livres sterling). Son rival, le fabricant de puces AMD, aurait également reçu une lettre informelle contenant des restrictions similaires.Les États-Unis ont restreint l'accès de la Chine à la technologie des semi-conducteurs depuis au moins 2019, lorsque l'administration Trump a interdit à Huawei d'acheter des technologies américaines vitales. L'année dernière, les États-Unis ont également interdit l'exportation de quatre technologies liées à la fabrication de semi-conducteurs, citant qu'elles étaient "", et ont signé un projet de loi "" visant à stimuler la production nationale de semi-conducteurs.En septembre 2022, les deux fabricants de puces ont révélé que les autorités de régulation américaines leur avaient ordonné d'interrompre les exportations de certaines de leurs technologies d'intelligence artificielle vers la Chine, afin d'éviter que les semi-conducteurs ne soient "".Ces derniers mois, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention d'acheter des milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia afin de stimuler les secteurs technologiques de ces États riches en pétrole. L'année dernière, le ministre saoudien des communications, Abdullah bin Amer Al-Sawaha, a signé un plan de partenariat stratégique avec la Chine, qui prévoit notamment une coopération dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle.Depuis le début des restrictions, Nvidia, AMD et Intel ont dévoilé des plans visant à créer des puces d'IA moins puissantes pouvant être exportées vers le marché chinois.Quel est votre avis sur cette décision ?Selon vous, quelles en seraient les conséquences ?