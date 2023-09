L’une des sources a déclaré que Kaedim avait embauché des artistes 3D du monde entier pour une « couverture 24h/24 et 7j/7 ». Une autre a déclaré que les artistes étaient payés pour chaque modèle réalisé, « l'objectif était donc d'en réaliser autant que possible afin d'obtenir un paiement plus élevé ». Ce paiement était d'environ 1 à 4 dollars par modèle, ont-ils ajouté. Ils ont également reçu une petite prime pour avoir accepté le poste rapidement, ont-ils indiqué. L’une des sources a déclaré que Kaedim avait embauché des artistes 3D du monde entier pour une « couverture 24h/24 et 7j/7 ». Une autre a déclaré que les artistes étaient payés pour chaque modèle réalisé, « l'objectif était donc d'en réaliser autant que possible afin d'obtenir un paiement plus élevé ». Ce paiement était d'environ 1 à 4 dollars par modèle, ont-ils ajouté. Ils ont également reçu une petite prime pour avoir accepté le poste rapidement, ont-ils indiqué.

Salut tout le monde! Toute l'équipe de Kaedim est touchée par l'attention de la communauté, merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre soutien !



Nous avons constaté un certain scepticisme et des messages sur différents canaux concernant le fonctionnement de notre technologie. Je voulais donc être aussi transparente que possible avec tout le monde[...].



Actuellement, le processus ressemble à ceci :

Une image d'entrée est soumise et transmise à notre algorithme d'IA pour la reconstruction. Le résultat est généralement très précis, mais parfois ce n’est pas le cas

Un ingénieur de contrôle qualité examinera le résultat et l'améliorera si nécessaire afin que le résultat corresponde à nos normes de qualité. Oui, notre algorithme n’est pas toujours parfait et nous voulons garantir une qualité de sortie conforme aux normes.

La sortie est renvoyée à l'utilisateur pour une édition ultérieure et l'ajout de textures.

Aujourd’hui, l’ensemble du processus prend en moyenne 15 minutes, du début à la fin. Pour les équipes qui utilisent aujourd’hui Kaedim en production, cela représente une accélération de 10 à 20 fois par rapport au travail manuel.



Le travail de contrôle qualité en cours aujourd'hui est vital pour le travail d'avancement des algorithmes que nous effectuons en parallèle. Nous créons une boucle de rétroaction pour notre algorithme qui collecte des données en temps réel sur les générations et leurs versions améliorées.

Ce n'est pas une nouveauté dans le domaine

Kaedim, la start-up qui prétend utiliser l’apprentissage automatique pour convertir les illustrations 2D de ses clients en modèles 3D, propose ses services aux développeurs de jeux vidéo et à d’autres. La société se présentait comme « automatisant la conversion 2D en 3D » et « automatisant les parties ennuyeuses de la modélisation 3D », comme si tout le travail était effectué à l’aide de l’IA.C'est un média qui a révélé la supercherie.Selon des sources contactées par 404 Media, un média indépendant, Kaedim emploie des artistes 3D du monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui travaillent sur une base de commission où ils sont payés pour chaque modèle qu’ils réalisent. La rémunération était d’environ 1 dollar à 4 dollars pour chaque modèle, et il semble qu’ils recevaient une petite prime s’ils acceptaient le travail rapidement.404 Media a trouvé des profils LinkedIn pour les employés de Kaedim en Argentine, en Angleterre, en Indonésie, en Éthiopie, en Inde, en Grèce, en République tchèque, en Colombie et en Espagne. Ces personnes ont indiqué leur poste comme « Assurance qualité » ou « Contrôle qualité ».Le rôle joué par les artistes humains dans le processus de Kaedim est devenu un sujet de conversation dans les mondes de l’art 3D et de l’IA l’été dernier, lorsque la communauté de l’art 3D a remarqué une offre d’emploi de Kaedim recherchant des artistes. Une offre d'emploi pour un « artiste 3D indépendant, Kaedim » recherchait des candidats « capables de produire des ressources 3D de faible qualité à partir d'images 2D 15 minutes après leur demande. Prêt à être payé sur une base par actif. L’offre d’emploi indique que dans le cadre du processus d’entretien, les candidats « seront appelés à démontrer leur capacité à générer rapidement des ressources 3D de faible qualité ».Dans un billet publié en août 2022, Konstantina Psoma, la fondatrice de Kaedim, a déclaré que « tous les employés sont payés mensuellement », mais n’a pas répondu aux questions sur le fait qu’ils étaient payés pour chaque modèle qu’ils créaient :Lorsqu'elle a été contacté pour commenter plusieurs sources affirmant que Kaedim avait utilisé des humains pour produire les images 3D, Psoma a dirigé les médias vers son billet d'août 2022 et a ajouté dans un e-mail que « les membres de notre équipe 3D sont vraiment importants pour nous car ils travaillent main dans la main avec nos ingénieurs en apprentissage automatique pour donner leur avis sur notre technologie et s'assurer que toutes les générations correspondent à nos normes de qualité. Ils s’assurent que nos actifs ne contiennent aucun défaut technique, ils inspectent le niveau de capture de détails de nos algorithmes et contribuent aux améliorations si nécessaire ».L’une des sources de 404 Media s’est opposée aux propos de Psoma, indiquant qu'elle n'était pas d'accord avec la qualification de leur travail comme étant un contrôle de qualité. Au lieu de cela, la source a déclaré que ce que les travailleurs effectuaient « ressemblait davantage à une production pure et simple qu’à un "contrôle de qualité" ». « Pour le contrôle qualité, vous avez sûrement besoin de quelque chose pour juger de la qualité », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que certains travailleurs n'ont vu que l'image 2D initiale soumise par un client et non une sortie générée par l'IA.Nous ne savons pas à quel point les algorithmes génératifs de Kaedim sont actuellement efficaces et à quel point ils sont proches d’obtenir des résultats que les humains n’ont pas à corriger. Psoma a refusé de fournir des exemples de ce dont l’IA de Kaedim était capable. « Pour le moment, nous gardons confidentielles nos sorties brutes d'IA car elles présentent des informations IP sensibles sur notre approche ML », a-t-elle écrit à 404 Media.Quoiqu'il en soit, face à la dénonciation de cette pratique, qui s'apparente à de la publicité mensongère pour surfer sur l'essor de l'intelligence artificielle générative dans la 3D et le jeu vidéo, Kaedim assume désormais une composante humaine non négligeable dans son fonctionnement. Sur son site web et dans la documentation qu'elle fournit à ses clients, elle détaille depuis le 6 septembre une « troisième étape du processus » qui vient après la phase d'ingestion par son logiciel du dessin en 2D : « Un artiste de Kaedim examine votre modèle [celui généré par l'IA, donc] et apporte les modifications nécessaires pour qu'il soit prêt pour la production ».Cette nouvelle lève le voile sur une start-up très médiatisée et est un exemple de la façon dont les entreprises d’IA peuvent parfois exagérer les capacités de leur technologie. Comme d’autres start-ups d’IA, Kaedim veut utiliser l’IA pour faire le travail fastidieux qui est actuellement effectué par des humains. Dans ce cas, la modélisation 3D, un travail qui prend du temps et que les entreprises de jeux vidéo externalisent déjà vers des studios situés dans des pays comme la ChineKaedim n’est pas la première entreprise à être accusée de recourir à des humains pour faire le travail que l’on prétend être fait par l’IA. En 2018, une enquête du New York Times a révélé que ScaleFactor, une start-up qui proposait un logiciel de comptabilité basé sur l’IA, utilisait en fait des comptables basés aux Philippines pour gérer les livres de ses clients. La société a fermé ses portes en 2020 après avoir perdu la confiance de ses investisseurs et de ses clients. En 2019, une autre enquête du Wall Street Journal a révélé que Engineer.ai, une start-up qui promettait de créer des applications personnalisées à l’aide de l’IA, employait en fait des développeurs humains pour coder les applications. La société a été poursuivie par ses investisseurs pour fraude et publicité mensongère.Ces cas soulèvent des questions sur la façon dont les entreprises d’IA communiquent sur leurs produits et services, et sur la transparence dont elles font preuve vis-à-vis de leurs clients et du public. Il est important que les consommateurs soient conscients des limites et des risques potentiels de l’IA, et qu’ils ne soient pas trompés par des affirmations exagérées ou fausses. Il est également essentiel que les entreprises d’IA respectent les droits et la dignité des travailleurs humains qui contribuent à leurs systèmes.Sources : rapport 404 Media, billet Psoma Êtes-vous surpris par cette situation ?Que pensez-vous de la façon dont Kaedim a présenté sa technologie d’IA ? Est-ce que c’est de la publicité mensongère ou simplement de l’optimisation marketing ?Quelles sont les conséquences possibles pour les clients, les investisseurs et les concurrents de Kaedim si la vérité sur son fonctionnement est révélée ?