5 fois plus d'utilisation que notre version gratuite, avec la possibilité d'envoyer beaucoup plus de messages

Un accès prioritaire à Claude.ai pendant les périodes de forte affluence

Un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Claude.

Aujourd'hui, nous lançons un plan payant pour notre expérience de chat Claude.ai, actuellement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.Depuis le lancement en juillet, les utilisateurs nous disent qu'ils ont choisi Claude.ai comme assistant d'intelligence artificielle au quotidien pour ses fenêtres contextuelles plus longues, ses résultats plus rapides, ses capacités de raisonnement complexes, et plus encore. De nombreux utilisateurs nous ont également fait part de leur souhait d'avoir plus de téléchargements de fichiers et de conversations sur des périodes plus longues.Avec Claude Pro, les abonnés peuvent désormais bénéficier de 5 fois plus d'utilisation de notre dernier modèle, Claude 2, pour un prix mensuel de 20 $ (US) ou 18 £ (UK).Cela signifie que vous pouvez augmenter votre productivité pour toute une série de tâches, y compris le résumé de documents de recherche, la recherche de contrats, et l'itération sur des projets de codage, comme cette récente démonstration de la construction d'une carte interactive.Claude Pro offre :Nous vous remercions de votre soutien, car nous nous efforçons de construire des systèmes utiles, honnêtes et inoffensifs qui alimentent la productivité et inspirent la créativité.