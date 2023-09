Qu'est-ce qu'Ernie ?

La Chine ambitionne de devenir le leader mondial de l’IA d'ici à 2030. Cependant, Ernie faire face à de nombreux obstacles, comme la censure du gouvernement, les attentes des utilisateurs et la concurrence avec d’autres produits d’IA similaires. David Yang, professeur d'économie à Harvard, a déclaré que Pékin avait une longueur d'avance grâce aux vastes quantités de données collectées par l'État. « Les gouvernements autocratiques aimeraient pouvoir prédire les allées et venues, les pensées et les comportements des citoyens », a-t-il déclaré.Le professeur Yu a fait référence à l'expression chinoise « marcher sur deux jambes » pour décrire l'approche de Pékin à l'égard de l'IA : à la fois encourager l'innovation et le développement de l'IA dans une course au déploiement de modèles chinois pour rivaliser avec les États-Unis, tout en renforçant les réglementations, en particulier en ce qui concerne le contenu lié à la politique intérieure.Le Dr Fan Yang a déclaré que les véritables bénéfices de l'IA pour des entreprises telles que Baidu ne se trouvent pas dans les produits destinés au public, mais dans la collaboration avec l'État-nation - comme l'IA sur les dispositifs de surveillance, les systèmes de reconnaissance vocale alimentés par l'IA et la mise en œuvre de l'IA dans les domaines militaire et de la défense.L'idée d'une plateforme de type ChatGPT, a-t-elle déclaré, est motivée par une sorte de « techno-nationalisme ». Les internautes chinois ont été fascinés par ChatGPT lors de son lancement et ont trouvé des moyens créatifs de contourner le pare-feu de la censure de Pékin depuis que le produit OpenAI est bloqué en Chine, y compris par le biais du marché gris, a déclaré Yang.Au début de l'année, des centaines de personnes ont signé une lettre ouverte appelant à une pause dans la recherche sur l'IA, craignant une « course incontrôlée » pour développer des esprits numériques puissants que leurs créateurs ne pourraient pas contrôler - une démarche soutenue par certains experts chinois de l'IA.Le professeur Yu a déclaré que la Chine avait adopté une approche à la fois ambitieuse et prudente de l'IA.Ernie, acronyme de Enhanced Representation through Knowledge Integration (représentation améliorée par l'intégration des connaissances), est un outil d’IA du géant technologique chinois Baidu, premier fournisseur de recherche en ligne de Chine. Mais ce n'est pas le seul : quatre start-up spécialisées dans l'IA ont annoncé des lancements publics similaires la semaine dernière, tandis que ByteDance, propriétaire de TikTok, et Tencent, propriétaire de WeChat, ont également reçu l'approbation du gouvernement pour le développement de l'IA, ont rapporté les médias chinois.Fan Yang, chercheuse aude l'université de Melbourne, a déclaré que la Chine consacrait davantage d'efforts et de ressources à l'IA locale, ce qui a conduit les grandes plateformes de commerce électronique telles que Baidu, Alibaba et Tencent à développer leurs propres modèles.« Cette vague de développement de l'IA est donc différente des vagues précédentes, qui étaient alimentées par des entreprises américaines, notamment Google et Microsoft », a-t-elle déclaré. L'argument de Baidu et d'autres est qu'Ernie étant destiné aux Chinois et à la culture chinoise, il fournira des réponses plus précises ou plus perspicaces, mais le Dr Yang a déclaré qu'il y avait encore une certaine distance entre les capacités de ChatGPT et celles d'Ernie.Ernie, avec toutes ses fonctions de chatbot spécialisé, est le concurrent le plus redoutable de ChatGPT ! Bien que certaines fonctionnalités d'Ernie doivent encore être améliorées par rapport à ChatGPT, le chatbot de Baidu bat ChatGPT dans plusieurs domaines tels que les données en temps réel et la prise en charge de plusieurs langues ! En ce qui concerne leurs performances dans leur domaine spécifique, ChatGPT et Ernie sont tous deux de brillants chatbots avec leurs propres spécialités. Par conséquent, la réponse à la question "lequel choisir" dépend des besoins et des préférences de l'utilisateur !Dans l'ensemble, ChatGPT et Ernie offrent tous deux des avantages à différents types d'entreprises en fonction de leurs besoins uniques. Il est préférable d'évaluer vos besoins et de décider quelle solution vous apportera le plus de valeur et vous permettra d'atteindre vos objectifs de la manière la plus efficace possible.Mais aussi, la technologie de l'IA a ceci de particulier que plus il y a de gens qui l'utilisent, plus il y a de retours d'information, [et] plus elle peut s'améliorer. Le professeur Yu a déclaré que maintenant que les chatbots chinois sont ouverts à la participation du public, ils seront « continuellement optimisés », et elle a ajouté que l'énorme population de la Chine signifiait qu'il y avait un énorme réservoir de données auquel on pouvait accéder.Mais un autre problème pour Ernie, soulignent les experts, est le grand pare-feu de la Chine. Selon The Economist, Ernie a des « opinions controversées sur la science », estimant que le COVID-19 provient d'utilisateurs américains de vape et a été propagé à Wuhan par des homards américains. Mais il est « plutôt discret » sur les questions de politique chinoise et s'abstient souvent de répondre aux questions sensibles. Yang a déclaré que les plateformes d'IA construites par la Chine et les États-Unis fourniraient également des récits très différents sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.Ernie, le nouveau chatbot d’IA générative de Baidu, illustre les progrès et les ambitions de la Chine dans le domaine de l’IA. Toutefois, il existe des risques que ce type de produit soit utilisé à des fins de propagande, de manipulation ou de surveillance. Ernie pose donc des questions éthiques et sociales importantes, qui méritent d’être débattues et régulées. Comment garantir le respect des droits de l’homme, de la liberté d’expression et de la diversité culturelle dans l’utilisation de l’IA ? Comment assurer la transparence, la responsabilité et la sécurité des produits d’IA ? Comment éduquer les utilisateurs à être critiques et vigilants face aux contenus générés par l’IA ? Ce sont autant de défis que la Chine, mais aussi le reste du monde, devront relever pour faire de l’IA un outil au service du bien commun.Source : ChinatalkQuel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un chatbot d’IA générative adapté à la culture et à la langue chinoises ?Ernie peut-il se comparer à ChatGPT en termes de performance, de créativité et de diversité ?Quels sont les risques de confusion, de tromperie ou de désinformation liés à l’utilisation d’Ernie ou de ChatGPT ?Pensez-vous qu'Ernie et ChatGPT peuvent contribuer au dialogue, à la coopération ou à la compétition entre la Chine et les autres pays ?