L'armée indienne présente MULE : Le système robotique basé sur l'IA qui redéfinit la guerre moderne

Ils ont présenté un équipement à jambes multi-utilitaire (MULE - Multi-Utility Legged Equipement), un robot porteur de charge antinomique. Ce système innovant est capable de transporter des charges utiles allant jusqu'à 12 kg et offre une grande adaptabilité, y compris la possibilité d'incorporer des caméras thermiques et des radars, si nécessaire, ce qui lui confère une polyvalence remarquable.De plus, MULE possède des capacités de communication doubles, supportant à la fois le LTE et le Wifi, ce qui le rend adapté à un large spectre d'opérations couvrant des scénarios à courte et longue portée sur divers terrains, avec une portée opérationnelle s'étendant jusqu'à 10 km.Voici la présentation de MULE :Quel est votre avis sur ce nouveau robot MULE ?Est-il prudent ou pertinent de s'appuyer sur des robots et l'IA pour la guerre ?Pensez-vous que c'est le Terminator version 1 et donc le début de l’aventure Skynet ?Pensez-vous que les indous n'ont pas vu le film "Terminator", ou qu'au contraire ils l'ont vu et cela leur a donné des idées intéressantes ?