Des rapports précédents expliquaient que l'IA plane littéralement sur l'économie mondiale. En outre, elle supprime de plus en plus d'emplois à un rythme plus rapide que ce que beaucoup d'entre nous avaient imaginé. Il pourrait s'agir de nos vies personnelles, du monde de l'enseignement et des relations amoureuses. Il en va de même pour la création artistique. Mais ce que la plupart d'entre nous ont tendance à oublier, c'est que ces énormes systèmes nécessaires pour alimenter le monde de l'IA ouvrent en fait la voie à une pollution climatique accrue par le biais d'émissions massives.Aujourd'hui, l'industrie des technologies de l'information, autrefois applaudie pour son comportement écologique, produit davantage de déchets, utilise près de 10 % des sources d'électricité mondiales et produit également jusqu'à 5 % des émissions de carbone. Ces statistiques ont été récemment dévoilées par le Parlement européen. Ces chiffres ne sont pas immuables et on s'attend à ce qu'ils augmentent de 14 % au cours des deux prochaines décennies, voire moins.Dans le même temps, des chercheurs de l'université du Massachusetts évoquent les énormes quantités d'énergie consommées pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Un seul test d'un grand modèle de langage peut produire près de 626 000 livres de dioxyde de carbone. Cela correspond à 300 allers-retours entre San Francisco et New York. Mieux encore, cela équivaut à cinq fois les émissions totales d'un véhicule moyen pendant sa durée de vie.Le monde de l'IA a déjà été salué comme étant la meilleure solution pour résoudre la crise climatique, grâce au groupe d'experts des Nations unies lors de la conférence sur le changement climatique de cette année, qui affirme que la technologie peut améliorer l'efficacité énergétique. Cela favoriserait l'adoption de sources d'énergie renouvelables, mais il est vraiment difficile de visualiser son véritable effet sur l'environnement.Un rapport publié précédemment indique que ChatGPT consomme près d'une bouteille d'eau fraîche, car l'eau froide est nécessaire pour que les serveurs infatigables puissent travailler jour et nuit et pour que la température reste à un niveau optimal. Lorsque des experts ont interrogé ChatGPT sur la consommation d'énergie et l'empreinte carbone qu'elle laissait derrière elle, l'entreprise a déclaré qu'elle se limiterait à l'énergie consommée par les PC et leurs serveurs respectifs. Le chiffre exact dépend de facteurs tels que l'énergie utilisée pour alimenter les PC et leurs centres de données respectifs.Alors que certaines grandes entreprises technologiques tentent toujours de lancer des alternatives plus écologiques pour mieux lutter contre cet impact sur l'environnement, les critiques estiment que l'on n'en fait pas assez sur ce front. En outre, il ne semble pas y avoir suffisamment de stratégies de marketing créatives en place pour vraiment repousser les effets négatifs du changement climatique. Google a parlé de remplacer 120 % de toutes les sources d'eau qu'il utilise, tandis que Microsoft veut être neutre en carbone dans les sept prochaines années.Comme on peut le constater, des efforts ont été déployés, mais il est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin si nous ne voulons pas être confrontés aux conséquences désastreuses que le changement climatique fait peser sur nous tous. L'accent est également mis sur la durabilité, mais la question est de savoir ce qu'il faut de plus pour apporter un changement positif.Source : MIT Technology Review Pensez-vous que cette inquiétude est crédible ou pertinente ?Selon vous, l'IA est-elle une solution pour l'environnement ou un problème supplémentaire ?