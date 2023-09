Pour Google, les enjeux du lancement de Gemini sont importants. Google a intensifié ses investissements dans l'IA générative cette année pour rattraper son retard après que le lancement de ChatGPT par OpenAI, soutenu par Microsoft, a pris d'assaut le monde de la technologie l'année dernière.Gemini est une collection de modèles de grands langages qui alimentent tout, des chatbots aux fonctions, qui résume un texte ou génèrent un texte original basé sur ce que les utilisateurs veulent lire, comme des brouillons de courriels, des paroles de musique ou des articles d'actualité, selon le rapport. Il devrait également aider les ingénieurs logiciels à écrire du code et à générer des images originales basées sur ce que les utilisateurs demandent à voir.Google donne actuellement aux développeurs l'accès à une version relativement grande de Gemini, mais pas à la version la plus grande qu'il est en train de développer et qui serait plus proche de GPT-4, selon le rapport. Le géant de la recherche et de la publicité prévoit de mettre Gemini à la disposition des entreprises par l'intermédiaire de son service Google Cloud Vertex AI.Le mois dernier, la société a introduit l'IA générative dans son outil de recherche pour les utilisateurs en Inde et au Japon, qui affichera des résultats textuels ou visuels à des invites, y compris des résumés. Elle a également mis ses outils alimentés par l'IA à la disposition des entreprises clientes pour un prix mensuel de 30 dollars par utilisateur.Source : The InformationQuel est votre avis sur Gemini ?Pensez-vous que Gemini puisse concurrencer GPT-4 ?