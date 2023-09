L'étude de LogicMonitor, plateforme d'observabilité pour les infrastructures informatiques hybrides, montre que les responsables informatiques comprennent l'immense potentiel de la technologie de l'IA et qu'ils ont même une liste de résultats souhaités qu'elle pourrait aider à atteindre.En particulier, l'étude menée auprès de 500 responsables informatiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie révèle que deux personnes interrogées sur cinq souhaitent que l'IA fournisse des recommandations sur les prochaines étapes à suivre pour résoudre les incidents.Le rapport montre également que l'accent massif mis sur la migration vers le cloud au cours de la dernière décennie a ralenti en raison des conditions économiques. 36 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation ne procédera plus à la migration vers le cloud d'ici à 2025, car ces forces macroéconomiques ont pris le dessus.En outre, si les personnes interrogées ont des idées sur la manière de résoudre les problèmes de l'entreprise à l'aide de leurs données, 74 % d'entre elles déclarent manquer de temps et de ressources pour transformer ces idées en actions significatives. Il est également inquiétant de constater que 35 % des responsables informatiques déclarent avoir remis à plus tard des projets visant à augmenter les revenus pour se concentrer sur la réponse aux incidents.", a déclaré Christina Kosmowski, PDG de LogicMonitor. "Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette étude de LogicMonitor sont pertinents et crédibles ?