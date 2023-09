Les scientifiques savent depuis de nombreuses années qu'une compréhension plus avancée du processus d'apprentissage du cerveau humain pourrait contribuer à améliorer les performances de l'IA. Cela permettrait de reproduire le fonctionnement du cerveau humain dans les systèmes artificiels et certains chercheurs vont même jusqu'à dire que cela nous permettrait de reproduire nos émotions et la conscience. Différentes études sont en cours de part et d'autre dans le monde pour percer le mystère, mais les Chinois semblent spécialement très investis dans la recherche. Ils travaillent sur divers projets visant à reproduire le fonctionnement du cerveau humain.Par exemple, s'inspirant du cerveau humain, les scientifiques chinois construisent ce qu'ils appellent "City Brain" (cerveau urbain), un projet vise à renforcer les capacités des villes intelligentes du pays. Ce développement reflète également la détermination de la Chine à prendre la tête de la course à l'IGA. Si les États-Unis travaillent également sur la recherche sur l'AGI, les efforts de la Chine seraient plus concentrés et mieux financés. Les laboratoires chinois consacrés à l'IGA ont reçu d'importants financements de l'État. Le développement de l'IA et de la science du cerveau est considéré comme deux domaines d'avant-garde dans le plan scientifique national du pays.Les scientifiques occidentaux spécialisés dans l'IA qui travaillent avec leurs homologues chinois notent la nature dispersée de la recherche sur l'IGA aux États-Unis par rapport à l'approche plus ciblée de la Chine. En outre, les analystes ont également rapporté que le discours public sur les dangers potentiels de l'IGA n'est pas le même en Occident et en Chine. Les scientifiques et les instituts occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au développement inconsidéré de puissants modèles d'IA sans mesures de sécurité solides. Cependant, des rapports suggèrent que ces préoccupations existentielles ne sont pas ouvertement discutées dans l'Empire du Milieu.Le dirigeant chinois Xi Jinping a souligné l'importance de l'IA et aurait appelé à un développement à grande vitesse à de nombreuses reprises, en mettant l'accent sur la sécurité nationale et l'intérêt public. D'après les analystes, l'accent mis par la Chine sur la conception stratégique et le contrôle réglementaire correspond à ses intérêts nationaux, tandis que l'Occident met davantage l'accent sur l'éthique de l'IA et les efforts de lutte contre la discrimination. (La question de l'éthique de l'IA est largement discutée, mais il n'existe pas de consensus.) Ces approches divergentes reflètent la détermination de la Chine à s'assurer un avantage stratégique dans la course à l'IA.En 2020, la Chine a dépassé les États-Unis pour la première fois en matière de nombre de fois qu'un article universitaire sur l'IA est cité par d'autres, une mesure de la qualité d'une étude. Jusqu'à récemment, les États-Unis étaient loin devant les autres pays en matière de recherche sur l'IA. Mais la Chine est en train de prendre le dessus, ce qui déclenche des sonnettes d'alarme de l'autre côté du Pacifique. La Commission de sécurité nationale américaine sur l'IA, dirigée par l'ancien PDG de Google Éric Schmidt, a averti dans un rapport publié en mars 2021 que les États-Unis pourraient perdre le leadership en matière d'IA au profit de la Chine.L'IGA est une branche de la recherche théorique sur l'IA qui vise à développer un système d'IA doté de fonctions cognitives semblables à celles d'un humain, y compris la capacité d'autoapprentissage. En d'autres termes, l'IGA est un type d'IA que l'on voit dans les films de science-fiction, comme "Star Trek : The Next Generation". Une fois conçue, l'IGA devrait être capable de résoudre n'importe quel problème, même complexe, de manière autonome. Cependant, tous les chercheurs en IA ne croient pas qu'il soit possible de développer un système d'IGA, et le domaine est divisé sur les facteurs qui constituent et peuvent mesurer avec précision l'intelligence.L'IGA représente toutefois une étape importante par rapport aux IA actuelles dites "étroites". Les systèmes d'IA étroites, comme ChatGPT et Bard, peuvent effectuer des tâches spécifiques. Ils prennent déjà d'assaut les sociétés grâce à leur capacité à générer du texte et des images et à trouver rapidement de vastes quantités d'informations, mais l'IGA a le potentiel de surpasser les humains dans diverses tâches. Ainsi, la poursuite ambitieuse de l'IGA par la Chine souligne sa volonté à prendre la tête dans le domaine de l'IA en exploitant le potentiel du cerveau humain. Selon les analystes, plus de 1 000 articles soulignent les avancées de la Chine dans ce domaine.Par ailleurs, d'autres rapports indiquent que l'objectif de la Chine est de devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. « L'IGA est la "bombe atomique" du domaine de l'information et le "gagnant du match" dans la compétition entre la Chine et les États-Unis. Tout comme dans les années 1950 et 1960, lorsque les scientifiques chinois travaillaient jour et nuit pour construire la bombe atomique, le missile intercontinental et le satellite, nous devons développer l'IA comme les "deux bombes et un satellite" et former une "armée des champions de l'IA" qui représente la volonté nationale », a déclaré Zhu Songchun, un éminent scientifique chinois spécialisé dans l'IA.L'IGA étant un concept en développement, on peut se demander s'il existe des exemples actuels d'AGI. Des chercheurs de Microsoft, en tandem avec OpenAI, affirment que GPT-4 pourrait raisonnablement être considéré comme une première version (encore incomplète) d'un système d'IGA. Selon les explications des chercheurs, cela est dû à sa maîtrise du langage et à sa capacité à résoudre des tâches nouvelles et difficiles (qui couvrent les mathématiques, le codage, la vision, la médecine, le droit, la psychologie et bien plus encore) sans avoir besoin d'aucune incitation particulière, avec des capacités qui sont étonnamment proches des performances humaines.Mais cette affirmation est fortement controversée. Même Sam Altman, PDG d'OpenAI, ne partage pas cet avis et affirme que ChatGPT n'est même pas proche d'un modèle d'IGA. Les chercheurs en IA continuent à développer des cadres théoriques et à travailler sur le problème non résolu de l'IGA. À l'avenir, les applications de l'IAG pourraient inclure des chatbots avancés et des véhicules autonomes, deux domaines dans lesquels un niveau élevé de raisonnement et de prise de décision autonome serait nécessaire.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des efforts de la Chine visant à développer l'IGA ?Quelle comparaison faites-vous entre l'approche de la Chine et celle de l'Occident ?Selon vous, l'industrie est-elle proche d'une forme d'intelligence artificielle générale ?Les scientifiques sont-ils en mesure de reproduire le fonctionnement du cerveau ?Quid de l'Europe ? Peut-elle concurrencer la Chine et les États-Unis dans la course à l'IA ?