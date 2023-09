Barak appartient à la série Merkava. Il s'agit de la cinquième génération de chars Merkava. Bien qu'il s'agisse techniquement d'un char, sa conception, ses capacités et ses fonctions le distinguent des autres modèles de la série. L'armée israélienne remplacera éventuellement ses chars Mark 3 obsolètes par des Barak.La nouvelle configuration du char Merkava comprend des solutions complètes fournies par Elbit Systems. Ces solutions comprennent des viseurs améliorés, des capacités de vision nocturne améliorées, des systèmes de contrôle de tir pour les chars de combat principaux (MBT), des radios logicielles E-LynX (SDR), un affichage monté sur la tête IronVision pour une visibilité situationnelle à 360° et des capacités opérationnelles améliorées, ainsi que le système de protection active Trophy amélioré de Rafael.Le nouveau char est en cours de recherche et de développement depuis plus de cinq ans. En 2015, le corps blindé a entamé des recherches sur la création d'un nouveau char. Le cycle de développement du char a démarré en 2018. Les essais ont commencé en 2020. Il a été construit grâce aux efforts de collaboration de la direction de la recherche et du développement de la défense du ministère de la défense, des forces terrestres de défense israéliennes, du corps blindé et de la 401e brigade.Elbit Systems, Rafael et Elta, une division des Industries aérospatiales israéliennes, ont travaillé avec plusieurs autres entreprises de défense israéliennes pour développer le char Barak. Le ministère israélien de la défense a financé ce projet. Le char est équipé de capteurs pour la reconnaissance des cibles. Il fait partie d'un système intégré qui permet la transmission d'informations en temps réel entre le char et d'autres unités militaires, inaugurant ce que la FDI appelle une "".Le char Merkava IV a subi des améliorations supplémentaires pour devenir le Barak, incorporant des améliorations technologiques en matière de protection blindée et de guerre numérique. Le siège du conducteur du Barak est situé sur le côté gauche de la coque, la tourelle est à l'arrière et le moteur est à l'avant, ce qui est très similaire à son prédécesseur en termes de conception. Le char est piloté par un équipage de quatre personnes : le conducteur, le commandant, l'artilleur et le chargeur.En ce qui concerne sa puissance de feu, le Barak conserve la même configuration d'armement que le Merkava IV. Il utilise notamment un canon smoothbore de 120 mm fabriqué par Israel Military Industries. Ce canon peut tirer des projectiles à haute pénétration et des munitions guidées à des distances allant jusqu'à quatre kilomètres. L'armement supplémentaire consiste en une paire de mitrailleuses de 7,62 mm, une mitrailleuse supplémentaire de 7,62 mm installée sur le côté droit de la tourelle et un mortier de 60 mm situé à l'intérieur de la tourelle.Selon Times of Israel, le casque de haute technologie, conçu par Elbit Systems et baptisé IronVision, est l'un des aspects les plus remarquables du char. Il donne au commandant du char une image panoramique du champ de bataille, avec reconnaissance par intelligence artificielle et marquage informatisé des cibles. Selon Elbit, le casque produit une image qui permet à l'équipage de "" le blindage du char. Cela aidera les soldats à "" tout en améliorant l'efficacité et la sécurité de la mission. Selon le ministère, le dispositif permettra de localiser les cibles en temps réel grâce à l'intelligence artificielle et à un balayage à 360 degrés par le biais des mouvements de la tête.Par rapport aux modèles Merkava précédents, Elbit a amélioré les viseurs et la vision nocturne du char Barak. L'entreprise de défense a également fourni au char une nouvelle interface utilisateur à écran tactile affichant des informations pertinentes à chaque membre de l'équipage.Contrairement aux modèles Merkava précédents, dans lesquels le commandant du char était soit vulnérable aux tirs de snipers, soit moins capable de voir son environnement, ces systèmes permettent aux soldats de combattre alors que le char est entièrement scellé, sans aucune trappe ouverte. La puissance de feu du char a été augmentée et son système de contrôle des tirs, créé par Elbit, lui permet d'effectuer des combats précis en mouvement, de jour comme de nuit.Rafael est responsable du développement d'un système anti-missile amélioré du système de protection active Windbreaker (désignation de l'IDF pour le système de protection active Trophy), inclus dans le char Barak. Il se compose d'un système de détection radar qui détecte les missiles en approche et prédit leur trajectoire, et de lanceurs qui déchargent des billes métalliques ressemblant à de la chevrotine, provoquant l'explosion du missile ou de la roquette en approche, à l'écart du char.Alors qu'Israël s'apprête à célébrer les 50 ans de la guerre du Kippour de 1973, le ministre de la défense du pays, Yoav Gallant, a souligné la portée symbolique de la présentation du char. Il a déclaré que le char Barak représente un "grand bond en avant" dans les capacités du corps blindé et qu'il assurera constamment l'avantage qualitatif de la FDI, tant en défense qu'en attaque.Depuis les années 1980, le Merkava est le principal char de combat de la FDI. Ces dernières années, le corps blindé a remplacé la plupart de ses véhicules Merkava Mark 3 par le Mark 4 introduit en 2003. Selon le ministère, le Barak deviendra à terme le principal char de combat du corps blindé.YouTube (https://youtu.be/brhQqrc8xBA)Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette nouveauté de l'armée israélienne apporte réellement "un progrès révolutionnaire dans la guerre terrestre" ?Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans les applications militaires ? Trouvez-vous que cette pratique est éthique ?