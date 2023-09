La remise en question

L'impact des progrès technologiques

Un changement de cap

« C'est notre dernière opportunité de nous réveiller »

Depuis l'émergence explosive de ChatGPT l'hiver dernier, la plus grande préoccupation pour de nombreuses personnes est de savoir si ces outils vont bientôt écrire, coder, analyser, réfléchir, composer, concevoir, illustrer et ainsi remplacer les travailleurs. À cet égard, la Silicon Valley et les entreprises américaines sont curieusement unies dans leur optimisme. Oui, certaines personnes pourraient y perdre, reconnaissent-elles. Mais il n’y a pas lieu de paniquer. L’IA va nous rendre plus productifs, et ce sera formidable pour la société. En fin de compte, la technologie l’est toujours.« Les économistes considéraient le changement technologique comme quelque chose d'étonnant », déclare Katya Klinova, responsable du département IA, travail et économie de l'ONG. « De quelle quantité avons-nous besoin ? Autant que possible. Quand ? Hier. Où ? Partout ». Résister à la technologie, c’était inviter à la stagnation, à la pauvreté et à l’obscurité. D’innombrables modèles économiques, ainsi que toute l’histoire moderne, semblaient prouver une équation simple et irréfutable : technologie = prospérité pour tous.Il n’y a qu’un seul problème avec cette formulation : elle s’avère fausse. En tout cas d'après un économiste qui fait tout pour tirer la sonnette d’alarme.Dans une interview, Acemoglu explique comment il a changé d’avis sur l’impact de la technologie sur l’économie. Il reconnaît qu’il faisait partie du consensus dominant parmi les économistes, qui voyait la technologie comme une force incontestable de bien. Selon cette vision, l’innovation permet d’augmenter la productivité, la croissance, et le niveau de vie de tous. Acemoglu cite l’exemple de la révolution industrielle, qui a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de créer de nouvelles opportunités.Mais il souligne aussi que la technologie n’est pas neutre, et qu’elle dépend des choix politiques et sociaux qui la façonnent. Il rappelle que la révolution industrielle a aussi engendré des coûts sociaux et environnementaux énormes, et qu’elle a été accompagnée de luttes politiques et de réformes institutionnelles pour garantir une répartition plus équitable des bénéfices. Il affirme que nous sommes aujourd’hui à un tournant historique, où l’IA pourrait avoir des conséquences encore plus radicales que les précédentes vagues d’innovation.« La prospérité généralisée du passé n'était pas le résultat de gains automatiques et garantis du progrès technologique », estime Acemoglu. « Nous bénéficions du progrès, principalement parce que nos prédécesseurs ont fait en sorte que le progrès profite à un plus grand nombre de personnes ».En 2008, il a publié un manuel destiné aux étudiants diplômés qui soutenait la doctrine selon laquelle la technologie est toujours bonne. « Je suivais le canon des modèles économiques, et dans tous ces modèles, le changement technologique est le principal moteur du PIB par habitant et des salaires », a expliqué Acemoglu. « Je ne les ai pas remis en question ».Mais à mesure qu'il y réfléchissait davantage, il commença à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus à raconter dans l'histoire. Le premier tournant s’est produit dans un article sur lequel il a travaillé avec l’économiste David Autor. Il s’agissait d’un graphique frappant qui représentait les revenus des hommes américains sur cinq décennies, corrigés de l’inflation. Au cours des années 1960 et au début des années 1970, les salaires de chacun ont augmenté en même temps, quel que soit le niveau d'éducation. Mais ensuite, vers 1980, les salaires des titulaires de diplômes supérieurs ont commencé à monter en flèche, tandis que les salaires des diplômés du secondaire et des décrocheurs ont chuté. Quelque chose rendait manifestement pire la vie des Américains les moins instruits. Était-ce quelque chose de technologique ?Acemoglu avait le pressentiment que c'était le cas. Avec Pascual Restrepo, l'un de ses étudiants de l'époque, il a commencé à considérer l'automatisation comme quelque chose qui fait simultanément deux choses opposées : elle vole des tâches aux humains, tout en créant de nouvelles tâches pour les humains. Selon lui et Restrepo, le sort des travailleurs dépend en grande partie de l’équilibre entre ces deux actions. Lorsque les tâches nouvellement créées compensent les tâches volées, les travailleurs s’en sortent bien : ils peuvent se déplacer vers de nouveaux emplois qui sont souvent mieux rémunérés que les anciens. Mais lorsque les tâches volées dépassent les nouvelles tâches, les travailleurs déplacés n’ont nulle part où aller. Dans des travaux empiriques ultérieurs, Acemoglu et Restrepo ont montré que c’était exactement ce qui s’était passé. Au cours des quatre décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les deux types de tâches se sont équilibrés. Mais au cours des trois décennies suivantes, les tâches volées ont largement dépassé les nouvelles tâches. En bref, l’automatisation allait dans les deux sens. Parfois c'était bien, et parfois c'était mal.C’était le mauvais côté dont les économistes n’étaient toujours pas convaincus. Acemoglu et Restrepo, à la recherche de preuves empiriques supplémentaires, se sont donc concentrés sur les robots. Ce qu’ils ont découvert est stupéfiant*: depuis 1990, l’introduction de chaque robot supplémentaire a réduit l’emploi d’environ six personnes, tout en réduisant de manière mesurable les salaires. « Cela m'a ouvert les yeux », a déclaré Acemoglu. « Les gens pensaient qu'il ne serait pas possible d'avoir des effets aussi négatifs de la part des robots ».De nombreux économistes, s'accrochant à la doctrine technologique, ont rejeté les effets des robots sur les travailleurs humains comme un « phénomène transitoire ». En fin de compte, insistaient-ils, la technologie s’avérerait bénéfique pour tout le monde. Mais Acemoglu a trouvé ce point de vue insatisfaisant. Peut-on vraiment qualifier de « transitoire » quelque chose qui dure depuis trois ou quatre décennies ? Selon ses calculs, les robots avaient mis au chômage plus d’un demi-million d’Américains. Peut-être qu’à long terme, les avantages de la technologie finiront par profiter à la plupart des gens. Mais comme a un jour dit sur le ton de la plaisanterie l’économiste John Maynard Keynes, à long terme, nous sommes tous morts.Acemoglu distingue deux types d’IA: l’IA de remplacement et l’IA de renforcement. L’IA de remplacement vise à substituer les travailleurs humains par des machines, dans des tâches routinières ou cognitives. L’IA de renforcement vise à compléter les capacités humaines, dans des tâches créatives ou complexes. Acemoglu soutient que l’IA de remplacement est actuellement dominante, et qu’elle pose de graves problèmes pour l’économie et la société. Il explique que l’IA de remplacement réduit la demande de travail, ce qui entraîne une baisse des salaires, une hausse du chômage, et une concentration des revenus entre les mains d’une élite qui contrôle les technologies. Il ajoute que l’IA de remplacement diminue aussi la qualité du travail, en le rendant plus monotone, plus surveillé, et moins autonome. Il craint que l’IA de remplacement ne finisse par éroder le pouvoir de négociation et la représentation des travailleurs, et par affaiblir les institutions démocratiques.Acemoglu partage ces terribles avertissements pour ne pas exhorter les travailleurs à résister complètement à l’IA, ni pour nous résigner à compter les années qui nous mèneront à notre catastrophe économique. Il voit la possibilité d'un résultat bénéfique pour l'IA : « la technologie que nous avons entre nos mains a toutes les capacités pour apporter beaucoup de bien », mais seulement si les travailleurs, les décideurs politiques, les chercheurs et peut-être même quelques magnats de la technologie aux idées nobles travaillent dans cet objectif. Compte tenu de la rapidité avec laquelle ChatGPT s'est répandu sur le lieu de travail (81 % des grandes entreprises interrogées dans une enquête ont déclaré utiliser déjà l'IA pour remplacer le travail répétitif), Acemoglu exhorte la société à agir rapidement. Et sa première tâche est ardue : nous déprogrammer tous de ce qu’il appelle le « techno-optimisme aveugle » adopté par « l’oligarchie moderne ».Acemoglu plaide pour un changement de cap, vers une IA de renforcement, qui serait plus bénéfique pour l’humanité. Il propose de réorienter les incitations économiques et les politiques publiques, pour favoriser le développement et l’adoption de technologies qui augmentent la productivité et la créativité des travailleurs, plutôt que de les remplacer. Il appelle à une régulation plus forte de l’IA, pour éviter les abus de pouvoir, les atteintes à la vie privée, et les biais discriminatoires. Il invite à une participation plus large des travailleurs, des consommateurs, et des citoyens, dans la conception et le contrôle de l’IA, pour qu’elle réponde à leurs besoins et à leurs valeurs. Il espère que ces mesures permettront de créer une IA plus inclusive, plus éthique, et plus démocratique.Acemoglu conclut son interview en lançant un avertissement: « C’est la dernière opportunité pour nous de nous réveiller ». Il estime que nous avons encore le temps de changer le cours des choses, mais que nous devons agir vite et de manière coordonnée, avant que l’IA ne devienne trop puissante et trop incontrôlable. Il affirme que l’IA est un défi existentiel pour l’humanité, et que nous devons choisir entre deux scénarios: un scénario de cauchemar, où l’IA nous domine et nous appauvrit, ou un scénario de rêve, où l’IA nous libère et nous enrichit. Il espère que nous saurons faire le bon choix.Source : Interview Daron AcemogluQue pensez-vous des propos de Daron Acemoglu ? Partagez-vous son point de vue ? Si oui, dans quelle mesure ? Si non, pourquoi ?Quelle est votre opinion sur l’IA de remplacement et l’IA de renforcement? Laquelle préférez-vous et pourquoi?Quels sont les risques et les opportunités de l’IA pour l’économie et la société? Comment les anticiper et les gérer?Quel rôle devraient jouer les travailleurs, les consommateurs, et les citoyens, dans la régulation de l’IA? Quels sont les moyens et les enjeux de leur participation?