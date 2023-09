Amazon prépare des fonctions d'IA générative payantes pour son assistant virtuel Alexa

Amazon s'appuie sur un concurrent d'OpenAI pour se lancer dans la course à l'IA générative

La monétisation d'Alexa pourrait être un important point de friction entre Amazon et les clients

Amazon a organisé la semaine dernière un événement au cours duquel elle a présenté toute une série de fonctions d'IA générative prévues pour l'assistant virtuel Alexa. L'entreprise, qui est un pionnier de la domotique résidentielle, considère le passage à l'IA générative comme un moyen de faire d'Alexa un assistant personnel sophistiqué capable de tenir une conversation engageante. Les nouvelles fonctions incluent la possibilité d'avoir une discussion avec Alexa qui présente ses propres "opinions", comme son équipe sportive préférée. Les utilisateurs des appareils Echo devraient être autorisés à tester ces nouvelles fonctions d'AI en avant-première dans les mois à venir.Interrogé sur la question de savoir si les fonctions d'IA d'Alexa nécessiteront un jour un abonnement, Dave Limp a répondu : « Oui, nous le pensons absolument ». En d'autres mots, si Alexa doit bénéficier de ces investissements, les coûts doivent être répercutés sur les consommateurs. Limp, qui pourrait être remplacé dans les mois à venir par un cadre en provenance de Microsoft, a souligné les coûts associés à la transformation d'Alexa d'un assistant vocal capable de vous indiquer la température en un chatbot d'IA générative capable de rédiger un courriel, sur la base d'informations précédemment discutées avec lui, pour que vous l'envoyiez à vos amis.Limp a également déclaré que "le coût de l'inférence du modèle dans le cloud est substantiel". « Ces deux dernières années, nous avons utilisé en arrière-plan l'IA générative pour développer les fonctionnalités d'Alexa. Ce qui est devenu assez clair, du moins pour moi et l'équipe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on alimente ces modèles en données, ils s'agrandissent et s'améliorent. Lorsque vous commencez à les utiliser fréquemment, le coût de l'entraînement du modèle et le coût de l'inférence du modèle dans le nuage sont substantiels », a déclaré Limp lors d'une interview avec Bloomberg. Limp n'a pas voulu donner de calendrier pour la facturation de l'accès à Alexa.Il s'est contenté de dire que "l'abonnement interviendra seulement une fois qu'Amazon aura jugé qu'Alexa sera devenu remarquablement sophistiqué". « Nous n'avons pas encore d'idée de prix. Nous allons parler aux clients pour apprendre d'eux ce qu'ils pensent être la valeur. L'Alexa que vous connaissez et aimez aujourd'hui restera gratuite », a déclaré Limp. Ne pariez pas non plus sur le fait que les frais d'abonnement d'Alexa seront intégrés à votre abonnement Amazon Prime ou à votre achat de matériel, car Limp a laissé entendre lors de l'interview qu'Amazon considère que ces deux éléments représentent déjà une valeur incroyablement élevée.L'utilisation en avant-première de ces fonctions ne coûtera rien, hormis le prix du matériel Echo et, peut-être, un peu de votre sens de la vie privée . Amazon se lance dans la course à l'IA générative en pariant sur la startup d'IA Anthropic, qui développe un chatbot d'IA appelé Claude piloté par un grand modèle de langage (LLM). Le géant du cloud computing a annoncé récemment qu'il pourrait investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic. Amazon utilise ainsi la même stratégie que son rival Microsoft qui se concentre la fourniture de l'infrastructure et investit des milliards de dollars dans OpenAI, un rival d'Anthropic, pour développer les technologies d'IA.Un porte-parole d'Amazon a confirmé que les futures fonctions d'IA d'Alexa seraient éventuellement payantes, tout comme les versions premium de ChatGPT et d'autres outils d'IA générative. Dans une déclaration par courriel aux médias, le porte-parole d'Amazon a expliqué : « les autres entreprises d'IA générative semblent toutes avoir constaté que les clients sont prêts à payer pour le service s'ils y trouvent suffisamment de valeur. Au fur et à mesure que nous développons les capacités, nous espérons apprendre ce que les clients trouvent précieux, c'est pourquoi nous voulons mettre ce premier ensemble de capacités entre les mains des clients ».Cela signifie que les compétences payantes d'Alexa dont nous parlons seraient très prisées et que le développement de l'assistant d'Amazon serait loin d'être terminé. Ce n'est pas quelque chose qui se produira prochainement, mais c'est un signal assez clair que la voie de la monétisation est une voie qu'Amazon envisage pleinement d'emprunter. Si Amazon est perçu comme diluant trop la proposition de valeur de ses services, ou essayant d'imposer un fardeau de monétisation de trop de manières différentes, il courra toujours le risque de provoquer une réaction négative de la part des clients. Les résultats ont intérêt à être sacrément impressionnants.En bref, si l'avenir d'un assistant Alexa très sophistiqué est effectivement de payer pour des compétences en IA, les analystes estiment que ce ne sera pas de sitôt et qu'Amazon a plusieurs défis à relever. À l'heure actuelle, Alexa et d'autres assistants numériques ont une utilité très limitée et les critiques affirment que les ambitions d'Amazon ne sont pas à la portée du premier venu. « Je dois admettre que j'ai du mal à visualiser tout ceci, étant donné que dans l'état actuel des choses, je ne peux pas faire comprendre à Alexa la moitié des stations de radio Internet que je veux écouter, une tâche assez basique pour l'assistant virtuel », a écrit un critique.À travers ses déclarations, Limp informe indirectement les utilisateurs d'Alexa qu'ils doivent se préparer à voir les fonctions les plus utiles d'Alexa se déplacer derrière un verrou numérique. « Si cela se produit, ne vous attendez pas à ce qu'Amazon se contente d'ajouter des fonctions payantes d'IA générative à Alexa. S'il y a un moyen de soutirer plus d'argent aux clients, l'enfant prodige de Bezos le trouvera », a écrit un critique. Par exemple, ce week-end, les clients d'Amazon inscrits à Alexa Guard ont été informés que leurs services précédemment gratuits étaient transférés derrière le verrou numérique d'un nouveau service appelé Alexa Emergency Assist.Alexa Guard était un service de sécurité mis en place par Amazon. Il utilisait les appareils Echo et Alexa pour détecter les bruits de bris de verre, les alarmes de fumée ou de monoxyde de carbone ou une activité inhabituelle dans une maison, ainsi que pour permettre l'activation automatique des lumières. Bien que certaines fonctions soient cachées derrière le verrou numérique de Guard, les notifications de bruits d'alarme et de bris de verre ainsi que l'automatisation de l'éclairage étaient gratuites. Toutefois, avec le nouveau service Alexa Emergency Assist, aucune d'elles n’inclut gratuitement à l'exception d'un contact d'urgence unique et des annonces d'appel.Amazon a également annoncé récemment l'ajout de publicités à son service de vidéo à la demande Prime. En lieu et place des publicités, les abonnés au service Prime doivent s'acquitter d'une nouvelle taxe de 2,99 $. Ces récents changements ont suscité la colère des clients d'Amazon qui accusent l'entreprise de "cupidité". Amazon cherche à tirer le maximum de profit de ses services, alors que les utilisateurs affirment que l'entreprise ne propose pas en retour des fonctionnalités pouvant justifier les taxations. Le verrouillage des fonctions d'IA d'Alexa pourrait faire des mécontents parmi les clients et l'assistant virtuel, déjà en difficulté, pourrait être boycotté.Alexa, comme d'autres assistants vocaux, a connu une période d'incertitude ces derniers temps. Selon un rapport paru en janvier, la division Alexa aurait fait perdre à Amazon environ 10 milliards de dollars en 2022. La division a subi des licenciements et anticipe maintenant le départ de son leader de longue date cette année. Limp quittera Amazon à la fin de l'année et devrait devenir le nouveau PDG de Blue Origin, la société aérospatiale de Jeff Bezos. Selon la rumeur, l'ancien vice-président de Microsoft pour les appareils, Panos Panay, devrait être le remplaçant de Limp. Amazon n'a ni confirmé ni infirmé la rumeur concernant le remplaçant potentiel de Limp.Alors qu'Amazon poursuit le développement de son Alexa, qui est censé être accessible par abonnement, la division des appareils semble essayer de soutirer de l'argent aux clients partout où elle le peut. Amazon est encore loin d'avoir le type d'Alexa qui vaut la peine de faire payer un abonnement, mais les déclarations de l'entreprise indiquent comment les assistants vocaux pourraient continuer à survivre à l'avenir après une décennie d'échec à être lucratifs. Dans le cas d'Alexa, Amazon espère que les clients seront convaincus de donner des dollars chaque mois pour aider Alexa à joindre les deux bouts.Source : Dave Limp, vice-président sénior des appareils et des services chez AmazonQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Dave Limp d'Amazon sur le futur d'Alexa ?Amazon réussira-t-elle à transformer Alexa en un assistant sophistiqué comme elle l'a annoncé ?L'IA générative est-elle compatible avec les assistants virtuels ? Quels sont les avantages et inconvénients ?Seriez-vous prêt à payer pour avoir accès aux fonctions d'Alexa basées sur l'IA générative ? Pourquoi ?Les assistants virtuels ont-ils encore un avenir ? Comment expliquez-vous leur échec auprès du grand public ?