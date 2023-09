Since the original launch of browsing in May, we received useful feedback. Updates include following robots.txt and identifying user agents so sites can control how ChatGPT interacts with them. — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

Auparavant, la base de connaissance du populaire chatbot d'IA était limitée aux informations obtenues avant septembre 2021. Autrement dit, même si nous sommes en 2023, les réponses de ChatGPT (GPT-3.5) étaient jusque-là basées sur le monde tel qu'il était avant septembre 2021. Il s'agit probablement de l'année où ChatGPT a été finalisé pour la production. GPT-4 se base sur le même ensemble de données. Pour intégrer des connaissances plus récentes, le modèle d'IA devrait être réentraîné à l'aide d'un nouvel ensemble de données comprenant des informations actualisées. Mais cela nécessiterait du temps et des ressources informatiques considérables.Au lieu de cela, la parade trouvée par OpenAI consiste à donner la possibilité au chatbot de naviguer sur Internet avec l'aide du moteur de recherche Bing de Microsoft. « La navigation est particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent des informations à jour, comme vous aider dans vos recherches techniques, essayer de choisir un vélo ou planifier des vacances », a déclaré OpenAI dans un post sur X. Pour l'instant, la navigation sur Internet n'est disponible que pour les abonnés à ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise, mais elle devrait être bientôt étendue à tous les utilisateurs. Pour l'activer, choisissez "Browse With Bing" dans le sélecteur sous GPT-4.Ce n'est pas la première fois qu'OpenAI tente de permettre à ChatGPT de parcourir le cyberespace à la recherche d'informations fraîches. En mai, OpenAI a introduit la fonctionnalité de recherche pour les clients payants, mais elle l'a interrompue après moins de deux mois, craignant qu'elle ne permette aux utilisateurs de contourner les murs de monétisation mis en place par les sites Web pour s'assurer que seuls les abonnés peuvent accéder à leur contenu. ChatGPT n'est pas le seul chatbot d'IA à avoir fait passer les murs de monétisation pour de la poudre aux yeux. Bing Chat de Microsoft et Bard de Google permettaient également de les contourner.Mais les deux entreprises semblent avoir étouffé ce talent dans l'œuf. En outre, des rapports ont également signalé que l'accès à Internet accentuait les hallucinations de ChatGPT et que le chatbot faisait parfois la confusion entre des informations récentes et historiques. Dans le cadre de la mise à jour de mercredi, OpenAI dit avoir intégré de nouvelles règles empêchant le contournement des murs de monétisation. Ces règles comprennent la lecture et le respect des fichiers robots.txt des sites Web. Ces fichiers fournissent aux robots d'indexation des moteurs de recherche des instructions sur les informations qui peuvent ou ne peuvent pas être indexées.En juillet, OpenAI a déclaré : « nous avons appris que la version bêta de la navigation de ChatGPT peut afficher occasionnellement du contenu d’une manière que nous ne souhaitons pas, par exemple si un utilisateur demande spécifiquement le texte intégral d’une URL, [le chatbot] peut répondre à cette demande par inadvertance ». Les utilisateurs pouvaient esquiver certains murs de monétisation avec ChatGPT, en lui demandant de sortir une version imprimable du texte. À titre d'exemple, cela a permis à ChatGPT de lire des articles de The Atlantic via Bing en s’appuyant sur le cache de la page Web stockée par le moteur de recherches de Microsoft.C’est cette possibilité qu’OpenAI annonce avoir désactivée. Toutefois, la décision est sujette à controverse, car prise sur la base de ce que ChatGPT a servi à des acteurs malveillants. La même fonctionnalité peut s’avérer utile à des intervenants de la filière de la cybersécurité. D'autres critiques sont sceptiques quant à l'efficacité des mesures prises par OpenAI pour empêcher le contournement des murs de monétisation. « Ce n'est pas tout à fait aussi bien que le logiciel préformé, car il ne peut se référer qu'à un ensemble limité de ressources avant de répondre, mais il s'agit d'une amélioration très appréciable », peut-on lire dans les commentaires.En autres règles, on distingue également "l'identification des agents utilisateurs" afin que les sites Web puissent contrôler la manière dont ChatGPT interagit avec eux. Le rétablissement des privilèges de navigation sur Internet de ChatGPT intervient quelques jours après une mise à jour majeure qui permettrait au chatbot d'avoir des conversations vocales avec les utilisateurs et d'interagir avec eux à l'aide d'images, ce qui la rapprocherait des assistants virtuels populaires tels que Siri d'Apple. Cette mise à jour donne la capacité au modèle multimodal d'écouter les utilisateurs et de répondre à leurs questions avec l'une des cinq voix générées par l'IA.Les services d'OpenAI ont connu une croissance explosive au cours des derniers trimestres. En février, les analystes de la société financière suisse UBS ont rapporté que ChatGPT est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire au début de l'année, atteignant 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier. Il a toutefois été supplanté par l'application Threads de Meta. Son essor a suscité l'intérêt des investisseurs pour OpenAI. La startup d'IA serait en pourparlers avec les investisseurs pour une éventuelle vente d'actions existantes, une opération qui pourrait faire grimper sa valorisation jusqu'à 90 milliards de dollars.L'utilisation de Bing dans la fonction de navigation Internet de ChatGPT est probablement due au soutien de Microsoft à OpenAI. Selon les analystes, Microsoft détient une participation de 49 % dans la startup d'IA. OpenAI gagne de l'argent grâce aux plans premium de ChatGPT et aux services API qui permettent aux développeurs d'utiliser les modèles d'IA de l'entreprise pour leurs propres applications et produits. 