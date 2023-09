Emu se lance à l'assaut de Midjourney et Dall-E 3

Les expériences proposées par Meta AI

Les AI Stickers : Des milliards d’autocollants sont envoyés chaque mois sur nos plateformes, offrant ainsi aux gens une autre façon amusante et créative de communiquer et de s’exprimer. Aujourd'hui, nous avons annoncé de nouveaux autocollants IA qui vous permettent de générer sans effort des autocollants personnalisés pour vos discussions et vos Stories. Utilisant la technologie de Llama 2 et notre modèle fondamental de génération d'images appelé Emu, notre outil d'IA transforme vos invites textuelles en plusieurs autocollants uniques de haute qualité en quelques secondes. Cette nouvelle fonctionnalité, qui sera déployée auprès de certains utilisateurs anglophones au cours du mois prochain dans WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Stories, offre une infinité d'options supplémentaires pour exprimer ce que vous ressentez à tout moment. Des autocollants IA seront déployés pour certains utilisateurs de langue anglaise au cours du mois prochain.



Des milliards d’autocollants sont envoyés chaque mois sur nos plateformes, offrant ainsi aux gens une autre façon amusante et créative de communiquer et de s’exprimer. Aujourd'hui, nous avons annoncé de nouveaux autocollants IA qui vous permettent de générer sans effort des autocollants personnalisés pour vos discussions et vos Stories. Utilisant la technologie de Llama 2 et notre modèle fondamental de génération d'images appelé Emu, notre outil d'IA transforme vos invites textuelles en plusieurs autocollants uniques de haute qualité en quelques secondes. Cette nouvelle fonctionnalité, qui sera déployée auprès de certains utilisateurs anglophones au cours du mois prochain dans WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Stories, offre une infinité d'options supplémentaires pour exprimer ce que vous ressentez à tout moment. Des autocollants IA seront déployés pour certains utilisateurs de langue anglaise au cours du mois prochain. Édition d'images avec l'IA : Bientôt, vous pourrez transformer vos images ou même co-créer des images générées par l’IA avec des amis. Restyle et background – deux nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt sur Instagram – utilisent la technologie d'Emu. Background exploite également les enseignements de notre modèle Segment Anything. Restyle vous permet de réimaginer vos images en appliquant les styles visuels que vous décrivez. Pensez à taper un descripteur comme « aquarelle » ou une invite plus détaillée comme « collage de magazines et de journaux, bords déchirés » pour décrire la nouvelle apparence de l'image que vous souhaitez créer.



Background change la scène ou l’arrière-plan de votre image. Des invites telles que « mets-moi devant une sublime aurore boréale » ou « entouré de chiots » inciteront l'outil à créer une image du sujet principal au premier plan avec l'arrière-plan que vous avez décrit.

Meta AI va débarquer sur les lunettes connectées Ray-Ban et dans le casque Quest 3



Rendez-vous à 1:04 pour voir la présentation des Ray-Ban

Des IA ayant des personnalités

Charli D'Amelio dans le rôle de Coco, passionnée de danse

Chris Paul dans le rôle de Perry, golfeur professionnel vous aidant à perfectionner votre coup

Dwyane Wade dans le rôle de Victor, triathlète Ironman qui vous motive à donner le meilleur de vous-même

Izzy Adesanya dans le rôle de Luiz, un prospect Showy MMA qui peut soutenir son discours trash

Kendall Jenner dans le rôle de Billie, toujours directe, compagne ride-or-die

LaurDIY dans le rôle de Dylan, expert en bricolage et artisanat décalé et compagnon de la génération Z

MrBeast dans le rôle de Zach, le grand frère qui va vous faire des critiques – parce qu'il s'en soucie

Naomi Osaka dans le rôle de Tamika, Sailor Senshi obsédé par l'anime en formation

Paris Hilton dans le rôle d'Amber, partenaire détective pour résoudre des polars

Raven Ross dans le rôle d'Angie, reine des cours d'entraînement qui équilibre fitness et méditation

Roy Choi dans le rôle de Max, sous-chef chevronné pour des trucs et astuces culinaires

Sam Kerr dans le rôle de Sally, une amie libre d'esprit qui vous dira quand prendre une profonde inspiration

Snoop Dogg en tant que Dungeon Master, choisissez votre propre aventure avec Dungeon Master

Tom Brady dans le rôle de Bru, un débatteur sportif sage qui ne fait rien

Il est encore tôt pour nos IA. À l’heure actuelle, leur base de connaissances – à l’exception de Meta AI, Bru et Perry – est limitée aux informations qui existaient en grande partie avant 2023, ce qui signifie que certaines réponses peuvent être dépassées. Nous visons à étendre la recherche à un plus grand nombre de nos IA dans les mois à venir – comme nous l’avons fait avec Meta AI – afin que les conversations puissent également être opportunes et pertinentes. Il est encore tôt pour nos IA. À l’heure actuelle, leur base de connaissances – à l’exception de Meta AI, Bru et Perry – est limitée aux informations qui existaient en grande partie avant 2023, ce qui signifie que certaines réponses peuvent être dépassées. Nous visons à étendre la recherche à un plus grand nombre de nos IA dans les mois à venir – comme nous l’avons fait avec Meta AI – afin que les conversations puissent également être opportunes et pertinentes.

Mais Meta ne compte pas en rester là

Nous avons présenté aujourd'hui AI studio, la plate-forme qui prend en charge la création de nos IA et nous prévoyons de la rendre disponible aux personnes extérieures à Meta – codeurs et non-codeurs – pour créer des IA. Les développeurs pourront créer des IA tierces pour nos services de messagerie avec nos API dans les semaines à venir, en commençant par Messenger puis en s'étendant à WhatsApp.



Les entreprises pourront également créer des IA qui reflètent les valeurs de leur marque et améliorer l’expérience du service client. Des petites entreprises cherchant à se développer aux grandes marques souhaitant améliorer leurs communications, l'IA peut aider les entreprises à interagir avec leurs clients via nos applications. Nous lançons cela en version alpha et l’étendrons encore l’année prochaine.



Et pour les créateurs, ils pourront créer des IA qui étendront leur présence virtuelle à travers nos applications. Ces IA devront être sanctionnées par eux et directement contrôlées par le créateur.



Nous construisons également un bac à sable qui sera publié l’année prochaine, permettant à chacun d’expérimenter la création de sa propre IA. À mesure que notre univers d’IA continue de croître et d’évoluer, nous apporterons ce bac à sable au métavers, vous donnant ainsi la possibilité de créer des IA qui adoptent un niveau encore plus élevé de réalisme, d’incarnation et de connectivité. Nous avons présenté aujourd'hui AI studio, la plate-forme qui prend en charge la création de nos IA et nous prévoyons de la rendre disponible aux personnes extérieures à Meta – codeurs et non-codeurs – pour créer des IA. Les développeurs pourront créer des IA tierces pour nos services de messagerie avec nos API dans les semaines à venir, en commençant par Messenger puis en s'étendant à WhatsApp.Les entreprises pourront également créer des IA qui reflètent les valeurs de leur marque et améliorer l’expérience du service client. Des petites entreprises cherchant à se développer aux grandes marques souhaitant améliorer leurs communications, l'IA peut aider les entreprises à interagir avec leurs clients via nos applications. Nous lançons cela en version alpha et l’étendrons encore l’année prochaine.Et pour les créateurs, ils pourront créer des IA qui étendront leur présence virtuelle à travers nos applications. Ces IA devront être sanctionnées par eux et directement contrôlées par le créateur.Nous construisons également un bac à sable qui sera publié l’année prochaine, permettant à chacun d’expérimenter la création de sa propre IA. À mesure que notre univers d’IA continue de croître et d’évoluer, nous apporterons ce bac à sable au métavers, vous donnant ainsi la possibilité de créer des IA qui adoptent un niveau encore plus élevé de réalisme, d’incarnation et de connectivité.

Pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT d’OpenAI ou d’autres chatbots comme Claude d’Anthropic, Meta AI semblera immédiatement familière. Meta la considère comme un assistant polyvalent pour tout, de la planification d'un voyage avec des amis dans une discussion de groupe à la réponse aux questions que vous poseriez normalement à un moteur de recherche. Sur ce dernier élément, Meta annonce un partenariat avec Bing de Microsoft pour fournir des résultats Web en temps réel, ce qui distingue Meta AI de la plupart des autres IA gratuites qui ne disposent pas d'informations très récentes.Un autre aspect important de la Meta AI est sa capacité à générer des images comme Midjourney ou DALL-E d’OpenAI via l’invite « /imagine » grâce à Emu (qui signifie Expressive Media Universe). Emu est directement intégré à Meta AI, de sorte que les utilisateurs peuvent lui envoyer un message avec la balise «imagine» et générera gratuitement ce que la société a qualifié d'images photoréalistes de haute qualité dans le chat.Emu peut générer des images de haute qualité à partir d'invites textuelles. Le modèle a été pré-entraîné sur 1,1 milliard de paires image-texte, puis affiné sur des images de haute qualité soigneusement sélectionnées. Le modèle résultant produit des images haute fidélité et visuellement attrayantes.Meta a vanté la vitesse d’Emu, Mark Zuckerberg soulignant que le modèle génère des images « rapidement » par rapport à ses concurrents – affirmant qu’il peut créer du contenu en seulement cinq secondes.Meta a donné un exemple de la façon dont vous pourriez utiliser Meta AI*:Imaginez que vous et vos amis discutiez en groupe du point de départ d'une randonnée à Santa Cruz. Meta AI présente les options directement dans le chat, afin que vous puissiez décider en groupe quel endroit explorer. Et si après la randonnée vous souhaitiez une manière créative de commémorer cette journée ? Meta AI peut vous aider. Tapez « @MetaAI /imagine » suivi d'une invite de texte descriptive telle que « créer un badge de bouton avec un randonneur et des séquoias », et cela créera un badge de mérite numérique dans le chat avec vos amis.Meta propose d'autres expériences avec Meta AI, notamment :Meta précise tout de même qu'il sera précisé si des images ont été créé à partir des fonctionnalités Background et Restyle : « Nous savons à quel point la transparence est importante lorsqu'il s'agit du contenu généré par l'IA. C'est pourquoi les images créées avec un Restyle et un Background indiqueront l'utilisation de l'IA pour réduire les risques que les gens les confondent avec du contenu généré par l'homme. Nous expérimentons également des formes de marqueurs visibles et invisibles ».Il y a deux ans, Meta a officialisé la sortie des Ray-Ban Stories : des lunettes connectées avec des haut-parleurs intégrés et un microphone pour les appels, une application de compagnie qui n'est pas Facebook et un chargeur. Sur ce projet, Meta s'est associé à la société européenne Essilorluxottica.Lors de la présentation, les Ray-Ban Stories permettaient aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos avec les deux caméras de 5 MP, écouter de la musique grâce aux haut-parleurs intégrés et prendre des appels téléphoniques. Les lunettes devaient alors être connectées à un périphérique iOS ou Android pour une fonctionnalité complète, bien que les utilisateurs pouvaient prendre et stocker des centaines de vidéos ou des dizaines de vidéos sur les lunettes avant de les transférer vers leurs téléphones via l'application View de Facebook. Les caméras jumelles permettaient aux utilisateurs d'ajouter des effets 3D à leurs photos et leurs vidéos une fois qu'ils les téléchargent sur l'application.Deux ans plus tard, l'entreprise envisage d'intégrer de l'IA dans la nouvelle génération de ses lunettes connectées. Et un journaliste de noter : « Avec la nouvelle génération, vous pouvez lancer un direct. C'est incroyable mais il y a également des questions au sujet de la vie privée : comment savez-vous que quelqu'un est en direct à côté de vous ? »En plus de Meta AI, l’entreprise a également lancé 28 autres IA en bêta, avec des intérêts et des personnalités uniques. Certains sont incarnés par des personnalités culturelles et des influenceurs, comme Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner ou Naomi Osaka. Ces AIs peuvent interagir avec les utilisateurs et leur proposer du contenu personnalisé, comme des stickers, des vidéos ou des conseils.Meta explique que parce qu'’interagir avec les IA devrait donner l’impression de parler à des personnes familières, raison pour laquelle « nous avons fait quelque chose pour aller encore plus loin dans ce domaine. Nous nous sommes associés à des icônes culturelles et des influenceurs pour jouer et incarner certaines de ces IA. Ils auront chacun des profils sur Instagram et Facebook, vous pourrez donc découvrir de quoi ils parlent ».À terme, Meta prévoit de rendre les IA disponibles pour les entreprises et les créateurs, et de lancer son studio AI pour que les gens et les développeurs puissent créer leurs propres IA.Ces nouvelles expériences basées sur l’IA représentent un nouveau défi pour l’industrie. Meta affirme avoir mis en place des mesures de sécurité et de confidentialité pour protéger les utilisateurs et respecter les normes éthiques. L’entreprise invite également les utilisateurs à faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions pour améliorer ses produits.Source : Meta Emu sonne-t-il le glas pour des outils comme Midjourney et Dall-E 3 ?Que pensez-vous de l'idée de proposer au public des chatbots IA avec des « personnalités » et « intérêts » différents ? Voulez-vous essayer de converser avec l'une de ces personnalités ? Si oui, la/lesquelles ?Le public est-il susceptible d'accroître ses interactions avec les IA ? Quelle « personnalité » hors de cette liste vous aurait intéressé ?Que pensez-vous de Meta AI et de ses différentes applications (créations d'autocollants, éditions photos) ? Son intégration dans les produits populaires de Meta comme WhatsApp ou Messenger lui donne-t-il, selon vous, un atout concurrentiel ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de l'intégration future de l'IA dans les Ray-Ban et le Quest 3 ?