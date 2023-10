You can give ChatGPT a picture of your team’s whiteboarding session and have it write the code for you.



This is absolutely insane. pic.twitter.com/bGWT5bU8MK — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) September 27, 2023

The first GPT-4V-powered frontend engineer agent.



Just upload a picture of a design, and the agent autonomously codes it up, looks at a render for mistakes, improves the code accordingly, repeat.



Utterly insane. pic.twitter.com/qN75vwkbDZ — Matt Shumer (@mattshumer_) September 29, 2023

Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler une sortie du propriétaire de la plateforme de distribution FRVR selon lequel « Tout le monde pourra bientôt créer des jeux vidéo »

Le tableau ravive les questionnements quant à savoir si l’intelligence artificielle menace les emplois des développeurs informatique humains.

L’esprit critique, la créativité, l’originalité seraient les ingrédients qui risquent de faire défaut aux intelligences artificielles encore longtemps

Matt Shumer, PDG de la startup HyperWrite spécialisée dans l'intelligence artificielle, est allé plus loin en combinant GPT-4V avec le concept d'AutoGPT. Dans ce cas, l'IA utilise le résultat d'une exécution comme une invite pour l'exécution suivante, ce qui lui permet d'améliorer continuellement le code par elle-même.Ce dernier a illustré son propos avec l’échantillon de jeu Space Aliens à propos duquel il déclare dans un débat contradictoire : « Il n’a fallu que 8 minutes pour le réaliser et 8 minutes supplémentaires pour la gestion du côté artistique. »Ce type de production s’appuie sur la forge FRVR à propos de laquelle le propriétaire déclare : « Elle permet à quiconque de créer des jeux juste en les décrivant. L’objectif est de mettre sur pied une plateforme où créer, jouer et partager des jeux est aussi facile que d'enregistrer, de regarder et de partager des vidéos sur des plateformes telles que TikTok et Instagram. » Une démonstration (d’une dizaine de minutes) des possibilités offertes par la plateforme est disponible. Elle montre les étapes de l’implémentation d’un jeu de tir spatial en s’appuyant sur ladite forge.La réalité actuelle est que ces intelligences artificielles sont encore au stade d’outils à utiliser avec des pincettes. Même Google le confirme lors de l’annonce selon laquelle son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets : « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »« ChatGPT est très doué pour fournir des astuces de codage en utilisant du code copié sur Internet, ce qui est incroyablement utile car cela peut faire gagner beaucoup de temps. Mais vous ne pouvez pas demander à Chatgpt de créer YouTube pour vous, de gérer et d'entretenir un système déjà opérationnel ou de parler à un client, de comprendre ses besoins et de construire un système qui résoudra ses problèmes. Pour obtenir de l'aide dans ces tâches complexes, vous devez comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Vous devez être un ingénieur logiciel et chatgpt sera un excellent assistant pour vous. Mais il est loin de pouvoir résoudre ces problèmes. Et si c'était le cas, il s'agirait d'une intelligence artificielle générale qui ne remplacerait pas uniquement les ingénieurs en informatique. Mais il s'agit d'un modèle de langage. Ce n'est pas une source de sagesse. La résolution de problèmes, la pensée critique, l'originalité sont toujours du ressort des humains », déclare le créateur de la plateforme en ligne d’apprentissage dénommée Brilliant.Êtes-vous d’accord avec les avis selon lesquels ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle s’accapare tous les postes de développeur informatique ?Ou êtes-vous en phase avec l’avis du CEO de GitHub selon lequel « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur », ce, même après l’atteinte du stade d’IA de niveau humain ?Quelles évolutions du métier de développeur entrevoyez-vous dans les 5 à 10 prochaines années au vu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans la filière ?Tout le monde pourra-t-il bientôt créer des jeux vidéo en s’appuyant sur l’intelligence artificielle ? Est-ce possible ?Les compétences artistiques ou en matière de codage informatique deviendront-elles inutiles ?Que pensez-vous des projets comme celui de la forge FRVR ? Partagez-vous les avis selon lesquels ce type d’initiatives n’est qu’un aperçu de ce que l’intelligence artificielle permettra de réaliser dans plusieurs années mettant ainsi en danger les postes de développeur informatique ?