Un film bien accueilli par la critique...

C'est peut-être simplement un mauvais timing. La même semaine où la Writers Guild of America a conclu un accord avec les studios à la suite d'une grève de 148 jours – prolongée en partie à cause de négociations sur la nature exploitante de l'intelligence artificielle – l'épopée futuriste « The Creator » offre un contrepoint gênant.

Une fois que le public aura vu comment "The Creator" a été tourné, il suppliera Hollywood de fermer le livre sur l'époque la plus laide et la moins transportante du cinéma à succès. Et une fois que les dirigeants auront compris combien (ou combien peu) "The Creator" a été tourné, ils se démèneront pour répondre à cette demande aussi vite que possible.



Une fois que le public aura vu comment "The Creator" a été tourné, il suppliera Hollywood de fermer le livre sur l'époque la plus laide et la moins transportante du cinéma à succès. Et une fois que les dirigeants auront compris combien (ou combien peu) "The Creator" a été tourné, ils se démèneront pour répondre à cette demande aussi vite que possible.

Dites adieu aux films de super-héros à 300 millions de dollars qui ont été projetés sur écran vert à quelques centimètres de leur vie et qui ont besoin de rapporter le PIB de la Grenade juste pour atteindre le seuil de rentabilité, et dites bonjour - croisons les doigts - à une nouvelle ère de tarifs multiplex judicieusement budgétisés qui est de très loin beaucoup mieux que ce à quoi nous avons été soumis au cours des 20 dernières années tout en permettant simultanément aux studios de dépenser de l'argent sur les petites fonctionnalités qui les maintenaient à flot. Pouvez-vous l'imaginer...? Quelle ironie qu'un tel nouvel espoir pour l'avenir du divertissement multiplex artisanal provienne d'un film si optimiste à l'idée du remplacement de l'humanité par l'IA

...qui relance tout de même le débat sur les robots tueurs

Le film a été tourné avec un budget modeste, comparé à d’autres films de même envergure, grâce à l’utilisation de techniques de guérilla, de caméras légères et de décors naturels. Le cinéma de guérilla, ou cinéma guérilla, désigne des films produits sans ou avec très peu d'argent par des équipes très petites filmant avec des équipements légers et, dans la plupart des cas, utilisant des accessoires fabriqués à partir de tout ce qui est à portée de main. On tourne vite en lieux privés ou publics sans autorisation. Le cinéma de guérilla est en règle générale pratiqué par des cinéastes indépendants qui ne peuvent pas travailler avec des budgets confortables ni construire des décors coûteux.Edwards a ensuite fait appel à Industrial Light and Magic pour ajouter les éléments de science-fiction, comme les robots, les explosions et les effets spéciaux. Le résultat est un film spectaculaire, qui mêle action, émotion et réflexion sur la nature de l’humanité et de l’IA.Mais ce n’est pas tout. En septembre, des robots humanoïdes pour « remplacer » les humains ont été aperçus dans un stade lors d’un match de football américain aux États-Unis. C’est en tout cas ce que suggèrent de nombreuses publications qui circulent sur les réseaux sociaux X (anciennement Twitter) et TikTok. Sur les vidéos partagées, accompagnées de commentaire tels que « We are being remplaced » (nous sommes en train d’être remplacés), on peut voir ce qui ressemble à des robots à l’apparence humaine très réaliste, sur la pelouse d’un stade ou dans des tribunes.Il s'agissait en réalité partie d’une campagne de promotion pour ledit film. D'ailleurs, ces fameux « robots » portent des vêtements sur lesquels il est noté cette inscription. De même, les vidéos montrant les robots sur un écran géant laissent aussi voir cette inscription à gauche de l’écran. De plus le compte Twitter destiné à la promotion du film a lui même partagé ces vidéos, accompagnées du commentaire (en anglais) : « Le futur est là. Les robots IA sont arrivés au match entre les Chargers et les Dolphins au SoFi Stadium. Découvrez #TheCreator uniquement dans les cinémas le 29 septembre » ainsi que d’un lien vers un site de vente de tickets pour le film.Cette opération marketing a fait le buzz sur les réseaux sociaux, attirant l’attention et la curiosité du public. Elle a également soulevé des questions éthiques et philosophiques sur l’utilisation de l’IA dans le divertissement. Les robots sont-ils de simples outils promotionnels, ou ont-ils une personnalité et une conscience propres ? Peuvent-ils ressentir des émotions, comme la joie, la tristesse ou la peur ? Ont-ils des droits et des devoirs, comme les humains ? Et surtout, peuvent-ils nous remplacer, voire nous dépasser ?Le Huffington Post qualifiede « film pro-IA dont nous n'avons pas besoin pour le moment », rappelant les litiges au sein de l'industrie du cinéma nés de l'utilisation de l'IA, notamment chez les scénaristes :Pour mémoire, la Writers Guild of America, un syndicat qui protège les droits d'auteur des scénaristes, a proposé la réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus d'écriture, qui a récemment fait surface comme une préoccupation pour les écrivains qui craignent de perdre des emplois. Contrairement à certaines attentes, la WGA ne propose pas d'interdire purement et simplement l'utilisation de la technologie de l'IA. Au contraire , sa proposition permettrait à un scénariste d'utiliser ChatGPT pour l'aider à écrire un scénario sans avoir à partager le droit d'écriture ou à répartir les revenus de la rédaction. Par ailleurs, un directeur de studio pourrait remettre au scénariste un scénario généré par l'IA pour qu'il le réécrive ou le peaufine, et le scénariste serait toujours considéré comme le créateur du projet.Le Huffington Post a reconnu queest « l'une des expériences théâtrales de science-fiction les plus étonnantes de cette année ».IndieWire, pour sa part, a déclaré : « Ce film a l'air vraiment incroyable. À un degré qui fait honte à la plupart des superproductions qui coûtent trois fois son budget ». Le média a estimé qu'il s'agit d'une « épopée de science-fiction qui devrait changer Hollywood pour toujours » :La montée et l'avancement soudains des systèmes d'intelligence artificielle au cours des derniers mois ont fait craindre ses effets potentiellement néfastes sur la société. Non seulement l'IA pourrait menacer les emplois humains et la créativité, mais l'utilisation de machines intelligentes dans la guerre pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Pour faire face au danger des « slaughterbots », le premier Sommet mondial sur l'intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire (REAIM) s'est tenu la semaine dernière, ce qui a conduit les pays à signer un accord pour placer l'utilisation responsable de l'IA plus haut dans l'agenda politique.Le nom « slaughterbots » (également appelés « systèmes d'armes létales autonomes » ou « robots tueurs ») est le nom d'une vidéo de plaidoyer pour le contrôle des armements de 2017 présentant un scénario dramatisé dans un futur proche où des essaims de microdrones bon marché utilisent l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale pour assassiner des opposants politiques sur la base de critères préprogrammés. La vidéo a été publiée sur YouTube par le Future of Life Institute et Stuart Russell, professeur d'informatique à Berkeley, le 12 novembre 2017. La vidéo est rapidement devenue virale, gagnant plusieurs millions de vues. La vidéo a également été projetée lors de la réunion de novembre 2017 de la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques à Genève.En février, un groupe de dirigeants gouvernementaux, universitaires et militaires du monde entier a discuté de la nécessité d'aborder l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre. Leurs conclusions ? Nous devons agir maintenant pour éviter de réglementer l'IA seulement après qu'elle a provoqué une catastrophe humanitaire ou un crime de guerre.Le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire, ou REAIM, a réuni des représentants de plus de 60 pays (dont les États-Unis et la Chine) à La Haye aux Pays-Bas pour discuter et finalement signer un appel à l'action sur la manière de rendre responsable l'utilisation de l'IA dans l'armée.La Russie n'a pas participé.Les signataires ont convenu que l'accélération de l'utilisation de l'IA signifie qu'il est essentiel d'agir maintenant pour établir des normes militaires internationales en matière d'IA, ainsi que pour résoudre les problèmes de manque de fiabilité de l'IA, la responsabilité des humains dans le processus décisionnel de l'IA, les conséquences involontaires de l'utilisation de l'IA et l'escalade potentielle des risques.L'un des moyens par lesquels le sommet espère atteindre ses objectifs consiste à créer une commission mondiale sur l'IA qui sensibilisera à la manière dont l'IA peut et doit être utilisée dans le domaine militaire, et à la manière dont cette technologie peut être développée et déployée de manière responsable.Sources : Industrial Light & Magic , Huffington PostAvez-vous déjà regardé ce film ? 