L'étude suggère en réalité que les algorithmes de prédiction utilisés par la police ne sont pas plus aptes à prédire l'avenir qu'une boule de cristal. En effet, depuis des années, les policiers tentent d'utiliser l'analyse de données et le big data pour mener des enquêtes plus efficaces. Cela a créé un marché de plusieurs milliards de dollars pour certaines entreprises et donné naissance au concept de "police prédictive". Selon les acteurs du milieu, la police prédictive utilise la collecte et l'analyse de données pour tenter de prédire où et quand les crimes vont se produire. Cependant, l'étude suggère qu'il s'agit probablement d'une énorme perte de temps.La police prédictive a connu une grande popularité auprès des services de police de tout le pays. Malheureusement, bien que certains policiers ne jurent que par elle, il n'y a pas toujours eu beaucoup de preuves que cette technologie fonctionne vraiment bien. L'étude, qui a été menée conjointement par The Markup et Wired, suggère que pour la ville de Plainfield, dans l'État du New Jersey, la police prédictive a été un gigantesque et coûteux gâchis, qui n'a produit pratiquement aucun résultat utile. L'équipe de recherche a étudié spécifiquement le logiciel de police prédictive connu sous le nom de Geolitica, vendu par une entreprise américaine du même nom.L'entreprise, créée en 2012, était auparavant connue sous le nom de PredPol, mais a procédé à un changement de marque en 2021. Selon la description du produit, le logiciel de police prédictif Geolitica ingère les données des rapports d'incidents criminels et génère des prédictions quotidiennes sur les lieux et les heures où les crimes sont les plus susceptibles de se produire. L'équipe a examiné 23 631 prédictions de Geolitica entre le 25 février et le 18 décembre 2018 pour la police de Plainfield. Mais selon l'équipe, chaque prédiction analysée indiquait qu'un type de crime était susceptible de se produire dans un endroit non patrouillé par la police de Plainfield.En outre, pendant cette période, le logiciel n'avait fait des prédictions justes que dans "moins d'un demi pour cent des cas". Le capitaine David Guarino, du service de police de Plainfield, semble avoir été assez direct quant aux lacunes du logiciel Geolitica. Il a déclaré à l'équipe : « pourquoi avons-nous fait appel à PredPol ? Je suppose que nous voulions être plus efficaces dans la lutte contre la criminalité. Et le fait de pouvoir prédire où nous devrions être nous aiderait à y parvenir. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait. Je ne crois pas que nous l'ayons vraiment utilisé très souvent, voire pas du tout. C'est pourquoi nous avons fini par nous en débarrasser ».Des études ont souligné au fil des ans les nombreux problèmes des logiciels de police prédictive. Selon les chercheurs, l'un des défauts fondamentaux des algorithmes prédictifs est qu'ils reposent sur un raisonnement inductif. Il s'agit de tirer des conclusions sur la base de notre connaissance d'un petit échantillon et de supposer que ces conclusions s'appliquent à l'ensemble de la population. Ainsi, des études portant sur des logiciels de police prédictive ont révélé qu'une personne noire avait cinq fois plus de chances d'être arrêtée sans raison valable qu'une personne blanche. Dans certains, certains suspects ont été condamnés à tort.Le capitaine Guarino a fait remarquer que les inquiétudes concernant l'exactitude des données et le désintérêt général du service pour l'utilisation du logiciel Geolitica suggéraient que l'argent payé pour le produit aurait pu être mieux dépensé ailleurs. Un précédent rapport de Gizmodo avait révélé que la police utilisait le logiciel de Geolitica pour cibler de manière disproportionnée les communautés de couleur à faibles revenus. David Weisburd, un criminologue qui a participé à l'examen d'un article universitaire de 2011 coécrit par deux des fondateurs de Geolitica, se souvient avoir approuvé leurs idées sur la modélisation de la criminalité à l'époque.Mais il a averti que des prédictions inexactes peuvent avoir leurs propres effets externes négatifs, en plus d'être une perte de temps pour les agents de police. « Prédire des crimes dans des endroits où ils ne se produisent pas est une question destructrice. La police est un service, mais c'est un service qui peut avoir des conséquences négatives. Si vous envoyez la police quelque part, de mauvaises choses pourraient s'y produire », a déclaré Weisburd. Le logiciel de Geolitica fait l'objet de plusieurs critiques, certains allant même jusqu'à affirmer que "les logiciels de police prédictive ne sont que de la poudre aux yeux qui attirent juste les non initiés".Une étude publiée en 2018 par une équipe de chercheurs dirigée par l'un des fondateurs de Geolitica a révélé que la population latino d'Indianapolis aurait subi de 200 % à 400 % de patrouilles par rapport aux populations blanches s'il avait été déployé là-bas. Geolitica n'a pas commenté la nouvelle étude publiée sur son logiciel. Par ailleurs, à en croire la rumeur, la société pourrait bientôt cesser ses activités. Un autre rapport de Wired allègue en effet que Geolitica prévoyait de cesser ses activités à la fin de l'année ; certains membres de son équipe auraient déjà été embauchés par une autre entreprise chargée de l'application de la loi.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la police prédictive ? Est-ce un domaine crédible ?Ou est-ce une perte de temps comme le suggère l'étude ? Pourquoi ?Que pensez-vous du logiciel de police prédictive Geolitica ?Quel est votre avis sur les critiques à l'égard de la police prédictive ?Peut-on corriger efficacement les biais des algorithmes de prédiction de la police ?