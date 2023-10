L'IA générative s'infiltre un peu partout

Un avis partagé par plusieurs experts

Bien que l'idée est séduisante, plusieurs professionnels craignent de perdre leur emploi

Oubliez la semaine de travail de cinq jours ou même la semaine de travail de quatre jours. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, pense que la prochaine génération de travailleurs n'aura besoin d'aller au bureau que 3,5 jours par semaine, grâce à l'IA.Dimon a récemment expliqué comment il envisage l’impact de l’IA sur le lieu de travail dans une interview avec Bloomberg. Il a déclaré que l’IA contribue à éliminer certaines des tâches les plus fastidieuses de la journée de travail et que, oui, certains emplois seront probablement entièrement remplacés par la technologie.« Vos enfants vivront jusqu'à 100 ans et n'auront pas de cancer grâce à la technologie et ils travailleront probablement trois jours et demi par semaine », a déclaré Dimon à Bloomberg.Cependant, Dimon estime que, même si certains rôles deviennent obsolètes, l’intelligence artificielle permettra d’améliorer la qualité de vie de la prochaine génération de travailleurs. Peut-être que gagner une journée et demie de travail permettra de disposer de plus de temps libre. Cela aura également un impact sur le secteur financier, affectant tous les aspects du flux de travail, a-t-il déclaré.Dimon a expliqué que l’IA pouvait être appliquée à tous les aspects du secteur financier, comme les erreurs, le trading, la couverture, la recherche, les applications et les bases de données. Il a ajouté que l’IA pouvait servir de copilote ou de remplaçant aux humains, selon les cas. Il a également assuré que JPMorgan « redéployerait » toute personne dont le poste serait remplacé par l’IA.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par ChatGPT pour rendre sa décision . Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »L'affaire concernait un différend avec une compagnie d'assurance maladie sur la question de savoir si un enfant autiste devait bénéficier d'une couverture pour un traitement médical. Selon le document du tribunal, les questions juridiques entrées dans l'outil d'IA comprenaient « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais pour ses thérapies ? » et « La jurisprudence de la cour constitutionnelle a-t-elle rendu des décisions favorables dans des cas similaires ? »Padilla a fait valoir que le ChatGPT effectue des services qui étaient auparavant assurés par une secrétaire « de manière organisée, simple et structurée », ce qui pourrait « améliorer les temps de réponse » dans le système judiciaire. Il a ajouté que l'IA pourrait être utile pour « faciliter la rédaction de textes ».Selon les chercheurs, ChatGPT est la première IA à obtenir un score de réussite à l'examen de licence médicale, mais elle serait toujours mauvaise en mathématiques. Selon une étude publiée le 9 février 2023 dans la revue PLOS Digital Health par Tiffany Kung, Victor Tseng et leurs collègues d'AnsibleHealth, ChatGPT peut obtenir un score égal ou proche du seuil de réussite d'environ 60 % pour l'examen de licence médicale des États-Unis (USMLE), avec des réponses qui ont un sens cohérent et interne et qui contiennent des idées fréquentes.L'USMLE est un programme de test standardisé en trois étapes, très exigeant, qui couvre tous les sujets du fonds de connaissances des médecins, allant des sciences fondamentales au raisonnement clinique, en passant par la gestion médicale et la bioéthique. La difficulté et la complexité des questions sont hautement normalisées et réglementées, ce qui en fait un substrat d'entrée idéal pour les tests d'IA.« Nous avons évalué la performance d'un grand modèle de langage appelé ChatGPT sur l'examen de licence médicale des États-Unis (USMLE), qui se compose de trois examens : Étape 1, Étape 2CK, et Étape 3. ChatGPT a obtenu des performances égales ou proches du seuil de réussite pour les trois examens sans formation ni renforcement spécialisés. De plus, ChatGPT a démontré un haut niveau de concordance et de perspicacité dans ses explications. Ces résultats suggèrent que les modèles linguistiques de grande taille pourraient avoir le potentiel d'aider à la formation médicale et, potentiellement, à la prise de décision clinique », déclarent les chercheurs.Sal Khan, le fondateur et PDG de Khan Academy, pense que l’intelligence artificielle pourrait déclencher la plus grande transformation positive que l’éducation ait jamais connue. Il a partagé les opportunités qu’il voit pour les élèves et les enseignants de collaborer avec des outils d’IA (notamment le potentiel d’un tuteur personnel IA pour chaque élève et d’un assistant pédagogique IA pour chaque enseignant)Sal Khan a une vision ambitieuse pour l’avenir de l’éducation : il imagine un monde où chaque élève aurait accès à un super tuteur IA personnalisé qui l’accompagnerait tout au long de son parcours éducatif, lui offrant une expérience d’apprentissage optimale. Il imagine également un monde où chaque enseignant aurait accès à un assistant pédagogique IA qui l’aiderait à gérer sa classe, à préparer ses cours, à évaluer ses élèves et à se former. Il pense que l’intelligence artificielle peut être un outil puissant pour réaliser cette vision, à condition qu’elle soit utilisée de manière responsable et équitable.À ce propos, une enquête récente menée par Intelligent, une plateforme de premier plan pour la planification de l'enseignement supérieur, a mis en évidence un changement notable dans les préférences des apprenants et des parents en matière d'aide à l'éducation . Les résultats indiquent qu'une majorité significative de lycéens et d'étudiants, soit 85 %, qui ont eu l'occasion d'utiliser à la fois ChatGPT et des séances de tutorat traditionnelles au cours de l'année scolaire écoulée, perçoivent ChatGPT comme un outil d'apprentissage plus efficace que le tutorat traditionnel. De même, 96 % des parents d'enfants en âge scolaire sont convaincus que leurs enfants obtiennent de meilleurs résultats en étudiant avec ChatGPT.De plus, les résultats révèlent que la majorité des étudiants ont intégré ChatGPT dans leur routine d'étude, choisissant de l'utiliser en parallèle ou à la place du tutorat traditionnel. Un pourcentage étonnant de 90 % des étudiants préfèrent étudier avec ChatGPT plutôt qu'avec un tuteur humain.Dimon n’est pas le seul à prédire une semaine de travail plus courte grâce à l’IA. De nombreux économistes estiment qu’avec l’émergence de ChatGPT, une IA générative, l’idée d’une semaine de quatre jours est plus plausible. ChatGPT peut aider les employés à rédiger des évaluations, des données, des e-mails et d’autres choses qui pourraient prendre du temps.La semaine de quatre jours est une idée qui gagne en popularité dans le monde du travail. Il s’agit de réduire le temps de travail hebdomadaire de 40 à 32 heures, tout en conservant le même salaire et le même niveau de productivité. Quels sont les avantages d’une telle mesure pour les employés et les employeurs ? C’est ce qu’ont voulu savoir plusieurs études menées dans différents pays en 2022 et 2023.Les résultats sont surprenants : travailler moins permet de travailler mieux. En effet, les employés qui ont participé aux essais de la semaine de quatre jours ont rapporté une amélioration de leur santé physique et mentale, de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et de leur satisfaction générale. Ils ont également fait preuve d'une plus grande efficacité, d'une meilleure organisation et d'une plus grande créativité dans leur travail.Les employeurs ont également tiré profit de la semaine de quatre jours. Ils ont constaté une augmentation de la productivité, une réduction du taux d'absentéisme, une amélioration du climat organisationnel et une diminution de l'empreinte carbone. Certains ont même enregistré une hausse de leurs revenus, grâce à une meilleure fidélisation de leurs clients et à une meilleure attractivité pour les talents.En juillet, 4 Day Week Global – une organisation à but non lucratif basée en Nouvelle-Zélande – a publié les résultats de son dernier volet de son programme pilote testant une semaine de travail de quatre jours dans les entreprises participantes de divers pays, dont les États-Unis, l'Australie et les États-Unis. Royaume. Il a constaté qu'après un an de test de la semaine raccourcie, il restait un succès retentissant.Selon ses statistiques, la semaine de travail de quatre jours est payante pour les travailleurs et leurs lieux de travail, et un législateur estime que cela signifie qu'il est temps que la semaine de 32 heures devienne une loi.Les travailleurs étaient plus efficaces, même lorsque l'intensité du travail diminuait. Ils ont travaillé moins et ont pu mieux maintenir leur équilibre travail-vie personnelle. Les revenus des entreprises participantes ont augmenté de 15 % et un tiers des employés ont déclaré qu'ils étaient moins susceptibles de quitter leur emploi.En conséquence, de nombreux politiciens, économistes, travailleurs et défenseurs de la santé mentale ont accueilli favorablement l’idée d’une semaine de travail plus courte.La question du remplacement des travailleurs par l’IA a été émise à plusieurs reprises. Dans l'industrie du cinéma par exemple, la, un syndicat de scénaristes, a fait grève entre autres pour des salaires plus élevés, des contrats plus longs, des avantages sociaux et une protection contre l’utilisation de l’IA générative, qui pourrait menacer leurs emplois ou être utilisée de manière à faire baisser les salaires . Ils ont pu trouver un terrain d'entente avec les studios hollywoodiens.L’IA représente à la fois une opportunité et un défi pour le monde du travail. Si elle est utilisée correctement, elle peut améliorer les conditions de travail et la productivité des employés. Mais elle peut aussi entraîner des pertes d’emplois et des inégalités sociales. Il appartient aux dirigeants, aux travailleurs et aux régulateurs de trouver un équilibre entre les avantages et les risques de cette technologie.Source : interview Jamie DimonQue pensez-vous de la prédiction de Jamie Dimon sur la semaine de travail de 3,5 jours grâce à l’IA ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une semaine de travail plus courte pour les employés et les employeurs ?Selon vous, quelles sont les compétences et les qualifications nécessaires pour s’adapter à l’évolution du monde du travail à l’ère de l’IA ?Quel est le rôle des syndicats, des gouvernements et des organisations internationales dans la régulation et la protection des travailleurs face à l’IA ?