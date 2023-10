", a-t-il déclaré. "."Depuis quelques années, M. Son évoque le potentiel de l'AGI - en utilisant généralement le terme "" - pour transformer les entreprises et la société, mais c'est la première fois qu'il donne un calendrier pour son développement.Lors de la conférence, il a également introduit l'idée d'une "" qui, selon lui, sera réalisée dans 20 ans et surpassera l'intelligence humaine par un facteur de 10 000.M. Son est connu pour ses paris judicieux qui ont fait de SoftBank un géant de l'investissement technologique, mais aussi pour ses échecs spectaculaires.Il est également enclin à faire des déclarations fracassantes sur l'impact transformateur des nouvelles technologies. Ses prédictions concernant l'internet mobile se sont largement vérifiées, contrairement à celles concernant l'internet des objets.M. Son a appelé les entreprises japonaises à "se réveiller" face aux promesses de l'IA, arguant qu'elles avaient pris du retard à l'ère de l'internet, et a réaffirmé sa confiance dans le concepteur de puces Arm, qui est au cœur de la "révolution de l'IA".Le PDG d'Arm, René Haas, qui s'est exprimé lors de la conférence par vidéo, a vanté l'efficacité énergétique des conceptions d'Arm, affirmant qu'elles seraient de plus en plus recherchées pour alimenter l'intelligence artificielle.M. Son a déclaré qu'il pensait être la seule personne à croire que l'intelligence artificielle verrait le jour d'ici une dizaine d'années. M. Haas a déclaré qu'il pensait qu'elle verrait le jour de son vivant.Source : Masayoshi Son, PDG de SoftBank, lors de la conférence d'entreprise SoftBank WorldTrouvez-vous l'opinion de Masayoshi Son pertinente ?Que pensez-vous de l'AGI ?