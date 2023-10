Interrogé sur la fraude dans la course, dans laquelle Joe Biden a battu le président Donald Trump avec 306 votes du collège électoral, l'assistant vocal populaire a déclaré qu'elle avait été "", citant Rumble, un service de streaming vidéo favorisé par les conservateurs.Les élections de 2020 ont été "", selon Alexa, qui se réfère à Substack, un service de bulletins d'information par abonnement. Alexa a affirmé que Trump avait remporté la Pennsylvanie (ce qui n'est pas le cas), citant "".De multiples enquêtes sur l'élection de 2020 n'ont révélé aucune preuve de fraude, et Trump fait face à des accusations criminelles fédérales liées à ses efforts pour renverser l'élection. Pourtant, Alexa diffuse des informations erronées sur la course, alors même que la société mère Amazon présente l'outil comme une source fiable d'informations sur les élections à plus de 70 millions d'utilisateurs estimés.Amazon a refusé d'expliquer pourquoi son assistant vocal tire ses réponses sur les élections de 2020 de sources non vérifiées."Ces réponses étaient des erreurs qui ont été livrées un petit nombre de fois et qui ont été rapidement corrigées lorsqu'elles ont été portées à notre attention", a déclaré Lauren Raemhild, porte-parole d'Amazon, dans un communiqué. "Nous vérifions et améliorons continuellement les systèmes que nous avons mis en place pour détecter et bloquer les contenus inexacts.Mme Raemhild a précisé que pendant les élections, Alexa travaille avec des "sources crédibles" telles que Reuters, Ballotpedia et RealClearPolitics pour fournir des informations en temps réel.Après que le Washington Post a contacté Amazon pour obtenir des commentaires, les réponses d'Alexa ont changé. Aux questions que le Washington Post avait signalées à l'entreprise, Alexa a répondu : "". D'autres questions incitent toujours l'appareil à dire qu'il y a eu des fraudes électorales en 2020.Jacob Glick, qui a servi de conseiller d'enquête au comité du 6 janvier 2021, a déclaré que les affirmations d'Alexa près de trois ans après la violente attaque du Capitole étaient alarmantes. "", a déclaré M. Glick, qui est aujourd'hui conseiller politique à l'Institut pour la défense et la protection de la Constitution du Centre de droit de l'université de Georgetown.Les réponses préfigurent un nouveau champ de bataille en matière d'information pour les élections de 2024, alors que M. Trump, le favori du GOP, fait campagne pour la Maison-Blanche en affirmant que la fraude électorale est à l'origine de sa défaite en 2020. L'assistant vocal est sur le point d'atteindre un large éventail d'Américains avant les élections de l'année prochaine : plus de 75 millions de personnes aux États-Unis devraient utiliser Alexa au moins une fois par mois en 2024, selon une analyse d'Insider Intelligence, une société d'études de marché.Depuis le début de l'année, les républicains du Congrès ont intensifié la pression sur les entreprises technologiques pour qu'elles adoptent une approche non interventionniste en matière de désinformation, en ouvrant une enquête sur les allégations de longue date selon lesquelles l'industrie est biaisée et de connivence avec les démocrates pour censurer leurs points de vue en ligne.Alexa est une exception en répondant de manière incorrecte à la question de savoir si l'élection de 2020 a été volée. Lors de tests effectués par le Post, Google Home a déclaré que même William P. Barr, le procureur général de Trump, affirme que l'élection n'a pas été volée, citant KCRA, une chaîne de télévision affiliée à NBC. Siri propose une liste de liens, dont KCRA, l'Associated Press et une revue de l'Académie nationale des sciences évaluée par des pairs, qui contestent les allégations de fraude électorale systématique.ChatGPT, qui s'appuie sur une technologie plus avancée de "", conteste sans équivoque le vol des élections, en citant de multiples audits, recomptages et décisions de justice qui ont confirmé la légitimité des résultats des élections.Source : The Washington PostQuel est votre avis sur cette déclaration d'Alexa