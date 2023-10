Le mois dernier, lors de l'édition 2023 de son événement annuel Meta Connect, Meta a présenté un ensemble de 28 chatbots IA, des assistants interactifs basés sur des célébrités réelles, dont Tom Brady, Paris Hilton, Kylie Jenner, Snoop Dogg, MrBeast et Charli D'Amelio. Chaque chatbot d'IA interagira avec les utilisateurs et offrira des conseils sur le domaine d'expertise spécifique de la star. (Par exemple, chatbot imitant le personnage de Tom Brady, "Bru", peut fournir à l'utilisateur des conseils sur le football américain ; "Coco" de Charli D'Amelio peut fournir des conseils sur la danse ; et "Billie" de Kylie Jenner peut jouer le rôle de compagne "ride-or-die".)Les chatbots sont pilotés par Llama 2, un grand modèle de langage (LLM) développé par Meta. Ils seront disponibles via la famille d'applications sociales et de messagerie de Meta (Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook) et pourraient être étendus à des expériences de réalité virtuelle sur le casque de réalité mixte Quest 3 de Meta. Lors de la présentation, aucune précision n'a été donnée quant au modèle économique de Meta pour ces chatbots ou aux modèles de paiement pour les célébrités impliquées, mais cela suggère un nouveau type d'opportunité de monétisation pour les créateurs. Cela pourrait rapporter très gros aux créateurs.Dans un rapport publié la semaine dernière, The Information affirme que Meta pourrait payer jusqu'à 5 millions de dollars une célébrité pour six heures de travail dans un studio afin d'utiliser son image comme assistant virtuel piloté par l'IA. Notons que Meta a également recruté des créateurs comme MrBeast, l'individu ayant le plus d'abonnés sur YouTube. Selon le rapport, Meta était initialement disposé à payer plus d'un million de dollars pour utiliser l'image des stars, mais qu'elle a déboursé davantage pour les grands noms. Le rapport ne précise pas quelle personne a été payée 5 millions de dollars, mais fait principalement référence aux créateurs.Le rapport cite une personne au fait de l'affaire qui a déclaré que d'autres accords avec des créateurs de premier plan se situaient dans une fourchette de prix similaire et que les accords étaient non exclusifs, ce qui signifie que les stars pourraient vendre leur image à d'autres produits liés à l'IA si elles le souhaitaient. Pour l'instant, les assistants d'IA sont uniquement textuels ; les robots répondent aux questions et engagent avec l'utilisateur des conversations humaines en temps réel, en fonction de la personnalité du personnage. Cependant, la vidéo de démonstration de Meta présentait des clips de célébrités s'exprimant en tant qu'assistants d'IA.« Les progrès de l'IA nous permettent de créer différents personnages d'IA afin de nous aider à accomplir différentes tâches. Il ne s'agira pas seulement de répondre à des requêtes. Cela est fait pour le divertissement et pour vous aider à faire des choses afin de vous connecter avec les personnes qui vous entourent », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta, aux développeurs présents à la conférence annuelle Meta Connect, qui s'est tenue à Menlo Park, en Californie. Zuckerberg a déclaré qu'il y avait une forte demande pour les assistants d'IA mettant en scène des personnages célèbres. Il a toutefois précisé qu'il s'agirait plutôt d'un projet pour l'année prochaine.Cela serait dû aux préoccupations liées à la sécurité de la marque, car les célébrités voudraient s'assurer que leur image ne sera pas utilisée pour faire des déclarations problématiques. Meta espère que l'ajout des personnalités telles que D'Amelio et de MrBeast attirera un public plus jeune qui a boudé Facebook et migré vers TikTok, son principal rival. En même temps que ses assistants intelligents, Meta a également lancé des autocollants intelligents. Mais cette fonctionnalité a fait l'objet de critiques, car elle a été détournée et les utilisateurs ont réussi à générer des images sauvages comme un enfant soldat et une image obscène de Justin Trudeau.En outre, Meta a été critiquée en raison des sommes faramineuses qu'elle est prête à payer aux créateurs et aux célébrités pour l'utilisation de leurs images et de leurs voix, tandis que les personnes travaillant dans l'ombre pour rendre ses systèmes moins toxiques pour les utilisateurs sont sous-payées. Les sociétés d'IA comme OpenAI et Meta sont très critiquées pour cette pratique. Cette année, un rapport a révélé qu'OpenAI a fait appel à des travailleurs kényans externalisés, payés moins de deux dollars par heure, pour passer au crible certains des coins les plus sombres d'Internet afin de créer un système de filtre d'IA qui serait intégré à ChatGPT.Le rapport indique que les travailleurs kényans ont gagné entre 1,32 et 2 dollars par heure. Selon certains analystes, ce montant est dérisoire pour une entreprise telle qu'OpenAI qui a levé des centaines de millions de dollars au cours de ces dernières années. Microsoft a investi plus d'un milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et a annoncé au début de l'année qu'elle investirait plusieurs milliards de dollars de plus dans la startup d'IA. Microsoft n'a pas dévoilé le montant du nouvel investissement, mais certaines sources ont évoqué une enveloppe de 10 milliards de dollars. D'autres investisseurs devraient également participer à ce tour de table.Meta a également critiqué sur le fait qu'elle était disposée à payer un tel montant aux célébrités/créateurs, mais est réticente à payer les artistes, les chercheurs, les écrivains et bien d'autres pour l'utilisation de leurs travaux dans les données d'entraînement de l'IA. « Donc, les célébrités et les créateurs peuvent obtenir des millions de dollars pour leur participation à la création de chatbots d'IA, mais les écrivains et les scientifiques peinent toujours à faire entendre leurs voix », peut-on lire dans les commentaires. D'autres préoccupations concernent l'attachement émotionnel que ces nouveaux assistants d'IA pourraient créer chez les utilisateurs.Jusqu'à présent, les efforts visant à permettre aux talents d'étendre leur marque personnelle n'ont été que marginaux, avec quelques célébrités ou créateurs se clonant eux-mêmes pour créer et lancer des répliques d'IA en tant qu'expériences interactives pour les fans. En mai, un créateur populaire de Snapchat a lancé CarynAI, une petite amie pilotée par l'IA, offrant aux fans des interactions personnalisées pour un dollar la minute. Les célébrités ont également exploré leurs propres options, certaines apportant leur image à des expériences client alimentées par l'IA en partenariat avec des marques. Mais l'initiative a été qualifiée d'escroquerie.L'intégration de chatbots d'IA par Meta fait également partie d'une catégorie émergente d'applications conversationnelles basées sur l'IA, qui se positionnent pour offrir des services uniques ou des expériences d'utilisateur et des types d'engagements. ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google sont principalement positionnés comme des services de réponse aux questions ou des aides à la productivité.Mais à côté d'eux, des chatbots individuels sont apparus pour offrir aux utilisateurs des formes de divertissement et même de la compagnie - qu'il s'agisse de personnes célèbres vivantes ou mortes (par exemple, Character.ai), de thérapeutes offrant des conseils ou un soutien émotionnel ou de partenaires romantiques offrant une connexion ou simplement "quelqu'un" à qui parler (par exemple, Replika ).Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du montant payé par Meta aux célébrités à l'origine de ses chatbots d'IA ?Quels est votre avis sur les critiques dirigées contre Meta dans le cadre de ce projet ?Ces assistants d'IA sont-ils prometteurs ? Pourquoi ?Quelles sont les préoccupations que posent ces assistants d'IA ?