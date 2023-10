Le responsable allemand de la lutte antitrust met en garde contre le risque de voir l'IA renforcer la domination des grandes entreprises technologiques

Les commentaires d'Andreas Mundt soulignent les inquiétudes des régulateurs qui craignent que les géants de la technologie, avec leurs vastes trésors de données d'utilisateurs, n'obtiennent un avantage concurrentiel dans la nouvelle technologie utilisée dans les maisons intelligentes, la recherche sur le web, la publicité en ligne, les voitures et beaucoup d'autres produits et services.Google et Microsoft sont récemment devenus des rivaux dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le second investissant massivement dans l'OpenAI et le premier construisant le chatbot Bard AI, entre autres investissements.La popularité croissante de l'IA a incité les gouvernements du monde entier à tenter d'imposer des règles sur l'utilisation de cette technologie, l'Union européenne étant dans la course pour adopter ses règles historiques en matière d'IA d'ici la fin de l'année.« Pour nous, en tant qu'autorité de la concurrence, il est essentiel que cette nouvelle technologie ne renforce pas davantage la domination des grandes entreprises », a déclaré Mundt lors d'une interview accordée vendredi. « Le danger est très grand car l'IA nécessite avant tout deux choses : des serveurs puissants et de grandes quantités de données. Les grandes entreprises de l'internet disposent de ces deux éléments », a-t-il ajouté.Mundt a déclaré que le domaine était encore ouvert à la concurrence, mais que les régulateurs devaient veiller à ce qu'il en soit ainsi. « Cependant, les modèles des petits fournisseurs pourraient aussi devenir si populaires qu'ils se développent dans le sens d'une sorte de système d'exploitation, d'une nouvelle plateforme… Les deux évolutions sont possibles et, en tant qu'autorité, nous devons veiller à ce que tout potentiel concurrentiel ne soit pas enterré dès le départ », a-t-il déclaré.Source : Andreas Mundt, Président de l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartelsQue pensez-vous des déclarations de Andreas Mundt ? Partagez-vous son avis ?