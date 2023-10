Les grands modèles de langage (LLM) se sont imposés comme une technologie révolutionnaire grâce à leurs capacités inégalées de génération de textes dans diverses applications. Néanmoins, des inquiétudes persistent quant à la précision et à l'adéquation du contenu généré. Une méthodologie contemporaine, l'autocorrection, a été proposée pour remédier à ces problèmes. Partant de ce postulat, cet article examine de manière critique le rôle et l'efficacité de l'autocorrection au sein des LLM, en mettant en lumière son véritable potentiel et ses limites.Au centre de notre enquête se trouve la notion d'autocorrection intrinsèque, par laquelle un LLM tente de corriger ses réponses initiales en se basant uniquement sur ses capacités inhérentes, sans la béquille d'un retour d'information externe. Dans le contexte du raisonnement, notre recherche indique que les LLM ont du mal à auto-corriger leurs réponses sans feedback externe, et parfois, leur performance peut même se dégrader après l'auto-correction. Sur la base de ces observations, nous proposons des suggestions pour les recherches futures et les applications pratiques dans ce domaine.Notre recherche montre que les LLM ne sont pas encore capables d'autocorriger leur raisonnement. Cela implique qu'attendre de ces modèles qu'ils reconnaissent et rectifient leurs inexactitudes de manière inhérente pourrait être trop optimiste, du moins dans l'état actuel de la technologie. De manière plus générale, cela souligne la nécessité d'une amélioration continue et d'une approche à multiples facettes lors du déploiement des LLM dans des applications réelles. À la lumière de ces résultats, il est impératif que les chercheurs et les praticiens abordent le concept d'autocorrection avec discernement, en reconnaissant son potentiel et ses limites. Ce faisant, nous pouvons mieux équiper cette technique pour traiter les limites des LLM, en orientant leur évolution vers une précision et une fiabilité accrues.