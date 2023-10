GitHub Copilot pourrait-il bientôt devenir plus cher ? Il est difficile de le savoir, mais en attendant, Microsoft perd beaucoup d'argent en exploitant ce service basé sur l'IA générative. Un récent rapport du Wall Street Journal met en évidence les coûts stratosphériques auxquels les grandes entreprises technologiques doivent faire face pour fournir des capacités d'IA à leurs clients. Et il semble que même les services payants perdent de l'argent. Le rapport passe en revue le cas des entreprises comme Microsoft et Google et révèle qu'elles expérimentent toute une série de tactiques pour rentabiliser leurs investissements, mais n'y arrivent pas pour l'instant.Dans le cas de GitHub Copilot, Microsoft a lancé la commercialisation de l'assistant d'IA après une longue phase de test en juin 2022 au prix de 10 dollars par mois ou 100 dollars par an pour les développeurs. L'outil est gratuit pour les étudiants (sous réserve de vérification) et les responsables de projets open source. Microsoft a en outre proposé une version Business en décembre dernier au prix de 19 dollars par utilisateur et par mois. La version Business comprend les mêmes fonctionnalités que la déclinaison grand public, mais avec des éléments de contrôle supplémentaires, dont la confidentialité. Toutefois, tout ceci n'a pas permis de le rentabiliser l'outil.GitHub Copilot est déficitaire bien qu'il attire environ 1,5 million d'utilisateurs et s'intègre à près de la moitié de leurs projets de codage. Les utilisateurs paient un forfait de 10 dollars par mois pour le service, mais une source a rapporté que le coût pour Microsoft dépasse en moyenne 20 dollars par mois et par utilisateur. Dans certains cas, les utilisateurs intensifs ont coûté à l'entreprise jusqu'à 80 dollars par mois. Selon le rapport, ces observations ont été faites au cours des premiers mois de 2023. On ne sait pas si la situation s'est améliorée depuis, et la firme de Redmond n'a pas immédiatement commenté les chiffres avancés par les auteurs du rapport.Selon les experts, le problème actuel des coûts est lié à la nature des calculs de l'IA, qui nécessitent souvent de nouveaux calculs pour chaque requête, contrairement aux logiciels standard qui bénéficient d'économies d'échelle. Cela rend les modèles d'IA forfaitaires pour les services d'IA risqués, car l'augmentation de l'utilisation par les clients peut faire grimper les coûts d'exploitation et entraîner des pertes potentielles pour l'entreprise. Chris Young, chef de la stratégie d'entreprise chez Microsoft, pense qu'il faudra encore du temps pour que les investissements dans l'IA soient rentables, le temps que les gens trouvent les meilleures façons de l'utiliser.Les outils d'IA générative n'ont pas fait leurs preuves et leur fonctionnement est coûteux, car ils nécessitent des serveurs très puissants dotés de puces coûteuses qui consomment beaucoup d'énergie. Par exemple, Microsoft utilise le grand modèle de langage le plus complexe d'OpenAI, GPT-4, pour un grand nombre de ses fonctions d'IA. GPT-4 est l'un des modèles d'IA les plus importants et les plus coûteux à exploiter, car il nécessite une puissance de calcul considérable. Le rapport ironise sur le fait que "l'utilisation de ce modèle d'IA pour des tâches de base telles que le résumé d'un courriel revenait à demander à une Lamborghini de livrer une pizza".Ce qui suggère que l'utilisation des modèles d'IA très performants peut s'avérer excessive pour des tâches simples. Selon le rapport, Zoom a tenté de réduire les coûts en utilisant parfois un modèle d'IA plus simple que ce qu'elle a développé en interne. Adobe et d'autres sociétés plafonnent l'utilisation mensuelle de leurs services d'IA et facturent les utilisateurs en fonction de la consommation. Dans le même ordre d'idée, Microsoft aurait également exploré des alternatives moins coûteuses pour son chatbot d'IA Bing Chat, notamment le modèle d'IA Llama 2 de Meta. L'on ignore les résultats de cette expérimentation et Microsoft n'a rien laissé filtrer.Un rapport publié cette année par Reuters indiquait que l'exécution de chaque requête de ChatGPT pouvait coûter 4 cents. En conséquence, Adam Selipsky, directeur général d'AWS (Amazon Web Services), a déclaré que de nombreuses entreprises clientes n'étaient pas satisfaites des coûts d'exploitation élevés de ces modèles d'IA. « J'ai parlé à de nombreux clients et beaucoup sont mécontents du coût qu'ils constatent pour l'exploitation de certains de ces modèles d'IA », a-t-il déclaré en parlant de l'industrie en général. Mais avec le temps, grâce aux progrès du matériel d'accélération de l'IA, les coûts d'exploitation de ces modèles devraient baisser.Il n'est pas certain que ces progrès soient suffisamment rapides pour correspondre au cycle d'engouement de cette année pour l'IA. Certains experts s'attendent à une approche financière plus stricte dans un avenir proche. Par exemple, May Habib, PDG de la société d'IA générative Writer, a déclaré : « l'année prochaine, je pense, sera l'année de la disparition de la caisse noire pour l'IA générative ». Cela suggère que nous pourrions bientôt voir l'industrie passer de l'enthousiasme et des budgets expérimentaux à une phase où l'accent sera mis sur la question de savoir si ces modèles d'IA peuvent réellement contribuer à la rentabilité de l'entreprise.En attendant, Microsoft propose un prix plus élevé pour la prochaine mise à jour de son logiciel d'IA. En plus des frais mensuels habituels - qui commencent à environ 13 dollars pour la suite bureautique de base Microsoft 365 destinée aux entreprises -, la société facturera 30 dollars supplémentaires par mois pour la version infusée par l'IA. Cette dernière peut composer des courriels et créer des présentations PowerPoint de manière autonome. Google, qui lance une fonction d'assistant IA similaire pour son logiciel de travail, facturera également 30 dollars par mois en plus des frais d'abonnement habituels, qui commencent à 6 dollars par mois.Source : Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des pertes opérationnelles liées à GitHub Copilot ?GitHub Copilot deviendra-t-il plus cher dans un avenir proche ?GitHub Copilot est-il un outil fiable ? Quels sont les avantages pour les utilisateurs ?Selon vous, les utilisateurs seront-ils prêts à payer plus pour GitHub Copilot ?Les entreprises telles que Google et Microsoft vont-elles supporter ces pertes à long terme ?Certains de ces outils d'IA risquent-ils de disparaître en raison des pertes d'exploitation ?