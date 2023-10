L'étude d'Integrity360 révèle que 59 % des personnes interrogées pensent également que l'IA augmente le nombre de cyberattaques, ce qui correspond à l'évolution des attaques observée au cours de l'année écoulée, l'"IA offensive" étant utilisée pour des tâches telles que la création de logiciels malveillants.L'IA est également utilisée pour créer davantage de messages d'hameçonnage dont le contenu imite fidèlement le langage, le ton et la conception des courriels légitimes.Brian Martin, responsable du développement de produits, de l'innovation et de la stratégie chez Integrity360, déclare : "".Si l'on considère les fonctions spécifiques, l'enquête suggère que les DSI semblent comprendre le moins bien l'impact de l'IA sur la cybersécurité, 42 % d'entre eux n'étant pas d'accord avec l'idée que l'IA aura un impact sur la cybersécurité. Cela met en évidence une lacune potentielle dans les connaissances des cadres supérieurs, qui peut avoir des implications pour les stratégies de cybersécurité des organisations et l'importance des efforts de formation pour s'assurer qu'ils sont bien informés sur le rôle de l'IA.Cependant, 73 % d'entre eux reconnaissent que l'IA devient un outil de plus en plus important pour les opérations de sécurité et la réponse aux incidents. Cela reflète la reconnaissance croissante par l'industrie du potentiel de l'IA à améliorer les pratiques de sécurité et la perception que l'IA peut être utilisée à la fois de manière défensive et offensive. 71 % pensent que l'IA améliore la rapidité et la précision de la réponse aux incidents, tandis que 67 % pensent que l'utilisation de l'IA améliore l'efficacité des opérations de cybersécurité.", ajoute M. Martin.Étude d'Integrity360Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude d'Integrity360, sont-ils crédibles et pertinents, selon vous ?