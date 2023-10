Green Light optimise les feux de circulation pour réduire les émissions des véhicules dans les villes, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique et à améliorer la mobilité urbaine

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pourquoi adopter Green Light dans votre ville ?

Un moyen simple et efficace pour les villes de passer au vert

Pas d'achat de matériel supplémentaire, d'installation ou de maintenance

Couverture, surveillance et optimisation automatiques des intersections

Source d'information fiable (basée sur les tendances de conduite de Google Maps)

Recommandations et rapports d'impact clairs et exploitables

Interface conviviale

Le "Project Green Light" de Google utilise l'apprentissage automatique sur les données de Maps pour optimiser la durée des feux verts, "".Lorsque le programme a été annoncé pour la première fois en 2021, il n'avait été testé que dans quatre intersections en Israël, en partenariat avec la Société des routes nationales d'Israël, mais Google aurait observé une "" au cours de ces tests. Le programme pilote s'est développé depuis, s'étendant à une douzaine de villes partenaires dans le monde, dont Rio de Janeiro (Brésil), Manchester (Angleterre) et Jakarta (Indonésie). "", a déclaré Yael Maguire, vice-présidente de Google chargée de la géodurabilité, lors d'une conférence de presse organisée la semaine dernière. "Mme Maguire a également indiqué que le test de Manchester avait permis d'améliorer les niveaux d'émission et la qualité de l'air de 18 %. L'entreprise a ainsi vanté l'efficacité de son itinéraire Maps en matière de réduction des émissions, M. Maguire soulignant qu'il avait "".Le transport routier est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et urbain. Il est particulièrement problématique aux intersections des villes, où la pollution peut être 29 fois plus élevée que sur les routes ouvertes. Aux intersections, la moitié de ces émissions provient du trafic qui accélère après s'être arrêté. Bien qu'une partie des arrêts et des départs soit inévitable, il est possible de l'éviter en optimisant la configuration des feux de circulation. Pour améliorer la synchronisation des feux de circulation, les villes doivent soit installer du matériel coûteux, soit procéder à des comptages manuels de véhicules ; ces deux solutions sont coûteuses et ne fournissent pas toutes les informations nécessaires.Green Light utilise l'IA et les tendances de conduite de Google Maps, avec l'une des meilleures connaissances des réseaux routiers mondiaux, pour modéliser les schémas de circulation et formuler des recommandations intelligentes à l'intention des ingénieurs de la circulation des villes afin d'optimiser le flux de circulation. Les premiers chiffres indiquent un potentiel de réduction de 30 % des arrêts et de 10 % des émissions de gaz à effet de serre. En optimisant chaque intersection et en coordonnant les intersections adjacentes, nous pouvons créer des vagues de feux verts et aider les villes à réduire davantage les arrêts et les départs. Green Light est aujourd'hui installé à 70 intersections dans 12 villes et sur 4 continents, de Haïfa (Israël) à Bangalore (Inde) en passant par Hambourg (Allemagne). Ces intersections permettent d'économiser du carburant et de réduire les émissions pour 30 millions de trajets en voiture par mois.Green Light reflète l'engagement de Google Research à utiliser l'IA pour lutter contre le changement climatique et améliorer la vie de millions de personnes dans les villes du monde entier.En s'appuyant sur les efforts déployés depuis des décennies pour cartographier les villes du monde entier, l'équipe du projet peut déduire les paramètres des feux de circulation existants, notamment : la durée du cycle, le temps de transition, la répartition du vert (c'est-à-dire le temps et l'ordre de passage), la coordination et le fonctionnement des capteurs (actionnement).Un modèle est créé pour comprendre comment le trafic transite au niveau de l'intersection. Cela permet de comprendre les schémas de circulation typiques, y compris les schémas de démarrage et d'arrêt, les temps d'attente moyens à un feu de circulation, la coordination entre les intersections adjacentes (ou l'absence de coordination) et la façon dont les plans de feux de circulation changent tout au long de la journée.Grâce à l'IA, les ajustements possibles de la synchronisation des feux de circulation sont identifiés. Ces ajustements sont communiqués à la ville sous la forme de recommandations exploitables. Les ingénieurs du trafic de la ville examinent les recommandations, les approuvent et peuvent facilement les mettre en œuvre en seulement 5 minutes, en utilisant les politiques et les outils existants de la ville.Le nombre d'arrêts économisés pour les automobilistes est mesuré, ainsi que l'impact sur les schémas de circulation. Des modèles standards de l'industrie sont ensuite utilisés pour calculer l'impact de ces changements sur le climat. Les résultats sont finalement partagés avec la ville partenaire et la surveillance se poursuit afin d'identifier les éventuels changements à apporter.Une interface de recommandation conviviale pour les villes partenairesLe tableau de bord "Green Light" fournit des recommandations exploitables spécifiques à chaque ville, avec des tendances à l'appui pour chaque recommandation, et la possibilité d'accepter ou de rejeter la suggestion. Après la mise en œuvre d'une recommandation, le tableau de bord affiche un rapport d'analyse d'impact.Que pensez-vous de cette initiative de Google ?*Trouvez-vous le projet "Green Light" pertinent et utile ?