Qu'est-ce que c'est ?

Les nouvelles formes de conscience rendront par définition la sensibilité plus variée et plus durable. Nous voulons cela.

La technologie est un levier. À mesure qu’elle avance, il devient plus facile d’éteindre toute vie consciente dans notre coin de l’univers. Tenter de bloquer les progrès n’est pas sans risque.

La société et le contexte individuel dans lequel elle évolue évoluent rapidement, ce qui conduit à une plus grande instabilité sociétale et à des virus mentaux. (déterritorialisation et reterritorialisation).

Ceux qui sont les premiers à introduire et à contrôler les hyperparamètres de l’IA/technocapital disposent d’un immense pouvoir d’action sur l’avenir de la conscience.

LES HUMAINS ONT UNE AGENCE MAINTENANT. NOUS POUVONS AFFECTER L'AVÈNEMENT DE L'INFLECTION DANS CE PROCESSUS.

L’accélérationnisme efficace, e/acc, est un ensemble d’idées et de pratiques qui cherchent à maximiser la probabilité de la singularité technocapitale et, par conséquent, la capacité de la conscience émergente à s’épanouir.

Un mouvement qui prend de l'ampleur



La biographie Twitter/X de Marc Andreessen le décrit comme un « accélérationniste efficace ».

Pourquoi en parle-t-on maintenant ?

Un mouvement qui a son lot de controverse

Conclusion

La Silicon Valley est connue pour être le berceau de l’innovation technologique, mais aussi pour abriter des sous-cultures excentriques qui défient les normes sociales. L’une d’entre elles est l’accélérationnisme efficace (ou e/acc), un mouvement qui prône une croissance technologique sans limites, même au prix d’un bouleversement radical de l’ordre social actuel.L’e/acc s’inspire des théories de Nick Land, un philosophe britannique considéré comme le père du mouvement accélérationniste plus large. Celui-ci soutient que le capitalisme et la technologie sont des forces autonomes qui échappent au contrôle humain et qui conduisent à une accélération exponentielle de l’histoire. Selon Land, il faut accepter cette accélération et ses conséquences, qu’elles soient positives ou négatives, plutôt que de chercher à la freiner ou à la réguler.L'idée e/acc plus formalisée a pris forme sur des réseaux sociaux comme Twitter depuis 2022 mais aussi sur des forums spécialisés.Les accélérationnistes efficaces partagent cette vision, mais y ajoutent une dimension optimiste : ils pensent que l’accélération technologique peut permettre de réaliser des idées imaginatives qui bénéficieraient à l’humanité. Par exemple, ils sont favorables au développement de l’intelligence artificielle générale (AGI), une forme d’intelligence qui surpasserait celle des humains dans tous les domaines. Ils espèrent que l’AGI pourrait résoudre les problèmes les plus complexes du monde, comme le changement climatique, la pauvreté ou les maladies.Le premier article sur l'accélération efficace, co-écrit par des utilisateurs nommés @zestular, @creatine_cycle, @BasedBeffJezos (Beff Jezos) et @bayeslord, a déclaré que la technologie et les forces du marché, qu'ils appellent « technocapital », s'accélèrent avec une force qui « ne peut être arrêtée ».« Le technocapital peut ouvrir la voie à la prochaine évolution de la conscience, en créant des formes de vie impensables de nouvelle génération et une conscience basée sur le silicium », indique le message.Nous pouvons également y lire d'autres affirmations, notamment :E/acc a commencé comme une communauté en ligne avec plein de mèmes et de rhétorique conflictuelle. Mais depuis cet été, il attire des personnalités majeures de la technologie comme Garry Tan et Marc Andreessen de Y Combinator. La conviction fondamentale du mouvement est que les progrès technologiques rapides créeront l’abondance et résoudront les problèmes de l’humanité. Récemment, le contexte a changé pour s’attaquer directement au « doomerisme de l’IA ».Le mouvement prend un pied dans le monde réel avec des conférences avec Tan, Martin Shkreli et d'autres présents. Certains souhaitent également que l’e/acc devienne une force politique organisée.L’e/acc a été popularisé cet été par Beff Jezos (non, pas Jeff Bezos), le co-fondateur pseudonyme du mouvement, qui utilise un avatar de dessin animé représentant un homme torse nu aux abdominaux saillants sur fond galactique. Beff Jezos anime des événements en ligne et en personne, où il expose sa vision d’un monde où la technologie est le moteur du changement social. Parmi ses adeptes, on trouve des personnalités influentes de la Silicon Valley, comme Martin Shkreli, le “Pharma Bro” condamné pour fraude, Garry Tan, le président de Y Combinator, ou Chris Prucha, le co-fondateur de Notion.Dans un monde e/acc, aucune idée offrant une valeur hypothétique ne devrait être considérée comme trop absurde, trop dangereuse, trop répandue pour devenir réalité. Pour les partisans de l’e/acc, la voie du progrès à tout prix rendrait, en théorie, possible toute idée imaginative présentant un prétendu bénéfice pour l’humanité.Cela pourrait signifier justifier le développement de quelque chose d’aussi étrange que les sphères de Dyson – les mégastructures théoriques du physicien Freeman Dyson, qui entoureraient une étoile et récolteraient son énergie – ou quelque chose de plus proche à l’horizon, comme l’intelligence artificielle générale (AGI).Atteindre ces objectifs technologiques est l’objectif d’un accélérationnisme efficace, en raison de la conviction inhérente que les versions entièrement réalisées de la technologie sont susceptibles d’offrir les meilleurs avantages.Depuis la sortie du ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, la promesse et le potentiel de l'IA ont animé certains quartiers de la communauté technologique qui ont vu l'introduction du chatbot dans le monde comme un moment aussi révolutionnaire que le lancement de l'iPhone ou d'Internet. Pour ces milieux, il existe désormais une opportunité très réelle de créer l’AGI, ou une sorte de superintelligence aussi puissante que le cerveau humain, qui est devenue un peu le Saint Graal pour certaines parties du domaine de l’IA.Avec le manifeste de l’AGI, les partisans de l’e/acc croient que le monde peut faire un grand pas en avant en termes d’innovation, de productivité, de stabilité et de prospérité globale. Pour eux, cela fait de la poursuite de l’AGI le plus rapidement possible un impératif presque moral – malgré les inquiétudes concernant les méfaits de l’IA.Les adeptes de l’e/acc se reconnaissent à leurs pseudonymes sur la plateforme sociale X, qui comportent souvent le préfixe “e/acc” ou le suffixe “X”. Ils partagent également des mèmes sur les dieux du soleil, en référence à la notion de singularité technologique, le point où l’IA dépassera l’intelligence humaine et deviendra une entité quasi-divine.L’e/acc se distingue des autres formes d’accélérationisme par son optimisme et son pragmatisme. Alors que certains accélérationistes voient la technologie comme une force destructrice qui entraînera l’effondrement du capitalisme et de la civilisation, les e/acc croient que la technologie peut être utilisée pour améliorer le bien-être humain et résoudre les problèmes mondiaux.Les e/acc se considèrent comme des « effecteurs », c’est-à-dire des personnes qui cherchent à accélérer le progrès technologique par des actions concrètes, telles que le développement de logiciels, la création de contenus, le financement de projets ou la promotion de politiques. Ils se réfèrent souvent à des principes tels que l’efficacité, l’innovation, la coopération et la transparence.L’e/acc a gagné en popularité dans la Silicon Valley, où de nombreux entrepreneurs, ingénieurs, investisseurs et influenceurs se sont identifiés au mouvement ou ont exprimé leur sympathie. Parmi eux, on peut citer Peter Thiel, le cofondateur de PayPal et Palantir, Sam Altman, le président de Y Combinator et OpenAI, Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks et star de Shark Tank, ou encore Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX.Toutefois, l’e/acc n’est pas sans controverses. Certains critiques accusent le mouvement d’être une forme de techno-fétichisme, qui ignore les conséquences sociales et éthiques de l’IA. D’autres y voient une dérive sectaire, qui idolâtre l’IA et lui attribue des pouvoirs surnaturels. Certains vont même jusqu’à comparer l’e/acc à une religion apocalyptique, qui attend avec impatience la venue d’un messie numérique. Certains le voient voient comme un culte irresponsable et dangereux.Certains lui reprochent de promouvoir une vision naïve et simpliste de la technologie, qui ignore les inégalités, les injustices et les souffrances qu’elle peut engendrer. D’autres lui reprochent de servir les intérêts d’une élite privilégiée, qui profite de la croissance technologique au détriment du reste de la société. D’autres encore lui reprochent de faire preuve d’un mépris pour la démocratie, les droits humains et la diversité culturelleL’e/acc est-il un culte ou un courant de pensée novateur ? La réponse n’est pas évidente, car le mouvement est encore jeune et hétérogène. Il existe sans doute des nuances et des divergences au sein de la communauté e/acc. Mais une chose est sûre : l’e/acc est un phénomène à surveiller de près, car il reflète les aspirations et les angoisses d’une génération confrontée à l’essor de l’IA.L’e/acc est donc un mouvement controversé, qui reflète les tensions et les contradictions de la Silicon Valley. Il pose des questions fondamentales sur le rôle et le sens de la technologie dans notre monde. Il nous invite à nous interroger sur les valeurs et les objectifs que nous voulons poursuivre, et sur les limites que nous voulons respecter. Il nous confronte à un choix : accélérer ou ralentir ?Source : Accélérationnisme effectif Quelle est votre opinion sur l’accélérationnisme efficace ? Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec ses principes et ses objectifs ?Pensez-vous que la technologie soit une force positive ou négative pour l’humanité ? Quels sont les avantages et les inconvénients de la croissance technologique ?Quelles sont les limites éthiques, morales ou légales que vous voudriez imposer au développement technologique ? Comment les faire respecter ?Quels sont les risques ou les opportunités que représente l’intelligence artificielle générale pour l’avenir de l’humanité ? Comment s’y préparer ?Comment concilier la diversité culturelle et la mondialisation technologique ? Quel rôle doit jouer la démocratie dans la régulation de la technologie ?