Les appareils électroniques comme les télévisions, tablettes, ordinateurs, smartphones, etc. ont tous un pouvoir de séduction qui donne envie de les utiliser. Au fil des ans, ces gadgets ont progressivement réduit le temps consacré par les humains aux interactions dans la vie réelle - qu'il s'agisse de tâches ludiques, de socialisation, de travail ou de formation. En plus, Internet, les réseaux sociaux, l'IA, la robotique, la réalité virtuelle semblent offrir des opportunités infinies et ouvrent de nouvelles voies pour interagir les uns avec les autres. Cela permet aux futurologues de faire de nouvelles prédictions sur les interactions sociales, notamment les relations sexuelles.Les futurologues prédisent désormais que les humains n'auront bientôt peut-être plus besoin d'autres humains pour avoir des relations sexuelles. Ils estiment que les interactions avec l'IA deviendraient aussi satisfaisantes que les interactions dans la vie réelle et que les robots sexuels pilotés par l'IA pourraient bientôt remplacer les partenaires humains. En 2019, une entreprise appelée AI-AItech a inventé un robot sexuel humanoïde doté de "cavités thoraciques" afin d'imiter la façon dont un humain respire, de sorte que le robot ne semble pas insensible. Elle a baptisé son robot "Emma" et lui a donné la possibilité de contrôler ses membres comme une personne réelle.Ian Pearons, un futurologue, a prédit que d'ici 2050, les relations sexuelles entre les humains et les robots prendront le pas sur les relations sexuelles entre humains. Et les futurologues ne sont pas les seuls à le dire. S'appuyant sur l'argument de Pearson, un autre futurologue, Tracey Follows, a déclaré : « au Japon, un grand nombre de jeunes hommes préfèrent déjà avoir des relations avec leurs assistants numériques, leurs avatars ou leurs petites amies holographiques, plutôt que de faire face à la complexité des relations dans la vie réelle. Et cette tendance ne fait que s'accentuer ». Les mêmes tendances auraient été observées par YouGov aux États-Unis.Un sondage réalisé par YouGov en 2017 a révélé que près de la moitié (49 %) de la population adulte américaine s'attend à ce que, d'ici une quarantaine d'années, les relations sexuelles avec des robots deviennent monnaie courante. Selon le rapport, les robots anthropomorphes et hypersexualisés ne sont plus seulement l'objet de fantasmes de science-fiction et les amants mécaniques devraient devenir de plus en plus réalistes et technologiquement avancés. Pour les Américains ouverts à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec un robot, l'apparence de la machine est cruciale (52 % d'entre eux disent que les robots doivent ressembler à un être humain).Selon les futurologues, ces tendances devraient propulser le sous-secteur de la sextech dans une nouvelle ère. La sextech est un néologisme désignant l'ensemble des nouvelles technologies (sextoys, robots sexuels, sexe virtuel, pornographie, etc.) axées sur la sexualité des humains. Du téléphone rose aux robots sexuels, la sextech a parcouru un long chemin. Les futurologues estiment qu'en considérant la manière dont l'IA générative modifie et améliore la façon dont nous interagissons avec les environnements qui nous entourent, nous sommes entrés progressivement dans l'ère des petites amies et des robots sexuels pilotés par l'IA facilement disponibles.Ainsi, compte tenu du rythme auquel l'IA évolue, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne crée un robot sexuel très réaliste. Follows, professeur à l'université du Staffordshire (au Royaume-Uni) et auteure du livre The "Future of You", a déclaré que les relations entre les humains et les robots sexuels pilotés par l'IA deviendront bientôt la norme acceptée sous la bannière de l'inclusion. « Dans un avenir proche, les gens pourront accéder à un vaste menu de pratiques sexuelles dans lesquelles le corps ne sera plus une limitation, et avoir une petite amie virtuelle sera considéré comme acceptable dans le cadre de la diversité », a déclaré Follows.Mais les prédictions sur les amants cybernétiques et le sexe dans le cyberespace sont-elles réalistes ou relèvent-elles purement de la science-fiction ? Le sondage réalisé par YouGov a révélé que la plupart des Américains n'étaient pas convaincus que les relations sexuelles avec un robot devaient être considérées comme des relations sexuelles traditionnelles. Seuls 14 % des adultes américains qualifieraient le fait d'avoir des relations sexuelles avec un robot de rapport sexuel, tandis qu'un sur trois (33 %) le considérerait plutôt comme de la masturbation. Et 27 % des personnes interrogées estiment qu'aucune des deux catégories ne rend justice à l'acte.En outre, les répondants à une étude réalisée en Grande-Bretagne en 2018 ont déclaré que les robots sexuels ne résoudront pas le sentiment de solitude. Il n'est pas prouvé que les besoins d'intimité seront satisfaits. « Il pourrait y avoir une aggravation de la détresse. Bien qu'un humain puisse sincèrement désirer un robot sexuel, la réciprocité ne peut être qu'artificiellement imitée », notent les auteurs de l'étude. D'autres critiques rejettent l'idée d'avoir des relations sexuelles avec des robots pilotés par l'IA et mettent en garde contre la dépendance que ces robots pourraient créer chez les humains. Selon eux, cela risque de détruire ce qui reste de la société.« Regardez comment des entreprises comme TikTok ont déjà réussi à capter l'attention des humains avec des algorithmes qui déclenchent la dopamine. Une IA conçue pour n'avoir d'autre but que de vous faire plaisir sera littéralement addictive pour les humains. Bien entendu, elle sera également proposée dans le cadre d'un modèle d'abonnement inflationniste à vie, avec des publicités obligatoires, des conditions d'utilisation farfelues, etc. », note un critique. Un autre a écrit : « la vraie question est de savoir comment nous pouvons aider les gens à se reconnecter à d'autres humains. Les robots sexuels vont détruire les humains et les transformer en vaches à lait ».Selon un troisième : « les humains peuvent et vont mentir, vous poignarder dans le dos, vous piéger, laisser des blessures émotionnelles dévastatrices, avoir des névroses, ainsi que des troubles mentaux et de la personnalité. Si vous pouviez éviter tout cela et trouver un partenaire aimant et dévoué qui correspond trait pour trait à votre personnalité, à vos intérêts, à votre développement personnel, et même à vos manières et à votre apparence physique, voudriez-vous encore d'un autre humain simplement parce qu'il est né humain ? La cupidité des humains et le progressisme veulent nous conduire à ouvrir une nouvelle boîte de pandore ».Cette semaine, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a aussi émis quelques réserves quant aux amitiés naissantes entre les humains et l'IA. Lors de l'événement Tech Live en Californie, Altman a fait part de ses préoccupations, soulignant l'importance de préserver les liens humains à l'ère de l'intégration croissante de l'IA. Il a insisté sur la nécessité de faire la distinction entre les interactions avec l'IA et les relations interhumaines, affirmant que l'IA devrait être considérée comme un outil et non comme un véritable compagnon. Ses commentaires interviennent à un moment où de nombreuses entreprises d'IA lancent des chatbots dotés d'une personnalité.Par exemple, Anthropic AI se targue d'avoir un chatbot Claude "amical", les chatbots de Character.AI offrent des personnalités créées par l'utilisateur, et les assistants d'IA de Meta imitent des célébrités comme la mannequin Kendall Jenner, la joueuse de tennis Naomi Osaka, le créateur de contenu MrBeast, etc. Les préoccupations d'Altman sont partagées par de nombreuses personnes, car les humains ont tendance à anthropomorphiser les objets, brouillant ainsi la frontière entre la réalité et la technologie. Un rapport du groupe de réflexion Public Citizen a mis en garde contre les entreprises qui exploitent la confiance et les émotions des utilisateurs.Par ailleurs, des problèmes éthiques se posent lorsque les utilisateurs s'attachent émotionnellement à leurs compagnons numériques, comme l'a montré cette année la désactivation par Replika d'une fonction de "jeu de rôle érotique, qui a laissé les utilisateurs déçus. Dans le cas des robots sexuels, les contrefaçons ultras réalistes sont également une source d'inquiétude. Cela pourrait nuire non seulement à l'utilisateur, mais également à la victime. « J'imagine que le porno deepfake va continuer à se développer et qu'il sera très difficile de le réglementer, de sorte que si vous voulez faire l'amour avec votre Kardashian préférée, vous le pouvez », a déclaré Follows.« Il suffit de quelques photos ou vidéos et d'une plateforme d'IA pour faire l'amour avec votre voisine. Les effets psychologiques de cette pratique, tant sur l'utilisateur que sur la personne utilisée, peuvent être vraiment sombres », a-t-elle ajouté. Selon les futurologues, la sextech évolue à une vitesse fulgurante et devrait représenter un marché d'environ 3,3 milliards de dollars d'ici 2033. Il est actuellement évalué à environ 576,5 millions de dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions sur les robots sexuels pilotés par l'IA ? Sont-elles réalistes ?Quels sont les risques que posent ces robots sexuels pilotés par l'IA ? Devraient-ils être interdits ?Que pensez-vous des préoccupations exprimées par les critiques au sujet des robots sexuels ?Quelles préoccupations sont liées à la vie privée et d'ordre éthique que posent ces robots sexuels ?Ces robots nous conduiront-ils vers un monde dystopique comme certains critiques le prétendent ?Seriez-vous prêt à utiliser un robot sexuel comme partenaire dans un avenir proche ?