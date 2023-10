un accès constant à ChatGPT : en tant qu'utilisateur payant, vous pourrez accéder au chatbot même pendant les périodes de forte demande ;

en tant qu'utilisateur payant, vous pourrez accéder au chatbot même pendant les périodes de forte demande ; accès au GPT-4 : OpenAI a récemment annoncé un nouveau modèle de langage plus performant appelé GPT-4. Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle qui n'est disponible que si votre compte dispose d'un abonnement ChatGPT Plus ;

OpenAI a récemment annoncé un nouveau modèle de langage plus performant appelé GPT-4. Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle qui n'est disponible que si votre compte dispose d'un abonnement ChatGPT Plus ; accès à la version bêta des plugins : avec les plugins ChatGPT, vous pouvez améliorer la capacité du chatbot à effectuer diverses tâches, comme trouver des billets d'avion en temps réel ou effectuer des calculs mathématiques ;

avec les plugins ChatGPT, vous pouvez améliorer la capacité du chatbot à effectuer diverses tâches, comme trouver des billets d'avion en temps réel ou effectuer des calculs mathématiques ; Mode turbo : ChatGPT Plus vous permet d'utiliser un modèle linguistique optimisé pour la vitesse, appelé Turbo. On ne sait pas si le passage du mode normal au mode turbo affecte la qualité des réponses, mais cette fonctionnalité est actuellement en alpha (accès anticipé). Cela dit, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre si vous êtes un abonné actif ;

ChatGPT Plus vous permet d'utiliser un modèle linguistique optimisé pour la vitesse, appelé Turbo. On ne sait pas si le passage du mode normal au mode turbo affecte la qualité des réponses, mais cette fonctionnalité est actuellement en alpha (accès anticipé). Cela dit, vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre si vous êtes un abonné actif ; accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités : ChatGPT a reçu près d'une douzaine de mises à jour depuis sa sortie, ce qui signifie qu'il s'améliore constamment. Avec l'abonnement, vous pourrez tester les nouvelles fonctionnalités et les améliorations avant la sortie générale. Par exemple, Code Interpreter est une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui permet au chatbot de lire et d'interagir avec les fichiers que vous téléchargez ;

ChatGPT a reçu près d'une douzaine de mises à jour depuis sa sortie, ce qui signifie qu'il s'améliore constamment. Avec l'abonnement, vous pourrez tester les nouvelles fonctionnalités et les améliorations avant la sortie générale. Par exemple, Code Interpreter est une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui permet au chatbot de lire et d'interagir avec les fichiers que vous téléchargez ; des limites plus élevées : OpenAI n'a pas révélé publiquement qu'il s'agissait d'une fonctionnalité, mais de nombreux abonnés ont signalé des limites horaires plus élevées.

ChatGPT Plus : une analyse des fonctionnalités

Les questions éthiques et sociales posées par DALL-E 3

Envoyé par OpenAI Envoyé par DALL-E 3 est un système d'intelligence artificielle qui prend un texte en entrée et génère une nouvelle image en sortie. DALL-E 3 s'appuie sur DALL-E 2 en améliorant la fidélité des légendes et la qualité des images. Dans cette cartographie du système, nous partageons le travail effectué pour préparer DALL-E 3 au déploiement, y compris notre travail sur l'équipe d'experts externes, les évaluations des risques clés et les mesures d'atténuation visant à réduire les risques posés par le modèle et à réduire les comportements indésirables.

ChatGPT Plus : est-ce que ça vaut le coût ?

« ChatGPT peut désormais créer des images uniques à partir d'une simple conversation. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs Plus et Enterprise. Décrivez votre vision et ChatGPT lui donnera vie en vous fournissant une sélection de visuels que vous pourrez affiner et modifier. Vous pouvez demander des révisions directement dans le chat. Cette fonction est assurée par notre modèle d'image le plus performant, DALL-E », a annoncé OpenAI sur son site officiel.OpenAI est une entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel, à « but lucratif plafonné », dont le siège social est à San Francisco. Avant mars 2019, elle est reconnue association à but non lucratif. L’organisation est aujourd’hui largement reconnue comme l’une des plus importantes dans le domaine de l’IA. Ses employés publient régulièrement leurs travaux de recherche sous forme de publications scientifiques, de logiciels open source et de données, dans un souci de transparence et d’accessibilité pour les utilisateurs. L’outil ChatGPT, un moteur de recherche intelligent capable de répondre à n’importe quelle recherche, est le dernier succès de l’organisation.ChatGPT, un modèle de langage basé sur la transformation de GPT (Generative Pretrained Transformer), est l’une des innovations les plus populaires créées par OpenAI. En seulement deux mois, il a recensé près de 100 millions d’utilisateurs. Le site a été entraîné sur des milliards de phrases en anglais et est désormais capable de générer du texte de manière autonome. Conçu pour imiter la conversation humaine, ChatGPT produit des réponses cohérentes et pertinentes aux questions posées. Bien qu’il ait été exclusivement anglophone dans un premier temps, l’outil est aujourd’hui capable de répondre dans plusieurs dizaines de langues, même si sa compréhension reste parfois limitée.Nous avons lancé ChatGPT en tant que preview de recherche afin d'en apprendre davantage sur les forces et les faiblesses du système et de recueillir les commentaires des utilisateurs pour nous aider à améliorer ses limites. Depuis, des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires, nous avons fait plusieurs mises à jour importantes et nous avons vu les utilisateurs trouver de la valeur à travers une gamme de cas d'utilisation professionnelle, y compris la rédaction et l'édition de contenu, le brainstorming d'idées, l'aide à la programmation, et l'apprentissage de nouveaux sujets.ChatGPT Plus est le nom du niveau optionnel et payant que OpenAI a lancé pour offrir des fonctionnalités plus avancées. Même avant d’intégrer DALL-E 3 à ChatGPT Plus, ce niveau avait déjà cinq bénéfices majeurs par rapport au niveau gratuit, qui sont :ChatGPT et ChatGPT Plus sont basés sur une architecture de transformateur, un type de réseau neuronal conçu pour le traitement du langage naturel. Il est connu que l'architecture de transformateur peut traiter des données séquentielles telles que du texte plus rapidement et plus efficacement que les réseaux neuronaux de reconstruction conventionnels en traitant les données séquentielles en parallèle.Toutefois, l'architecture de ChatGPT et de ChatGPT Plus présente quelques différences. ChatGPT utilise un modèle de transformateur à 12 couches avec 117 millions de paramètres, tandis que ChatGPT Plus utilise un grand modèle de transformateur à 24 couches avec 1,5 milliard de paramètres. En d'autres termes, si ChatGPT Plus a une grande capacité à apprendre des modèles linguistiques complexes, il nécessite également plus de ressources informatiques pour l'apprentissage et l'exécution.OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a créé DALL-E, un outil d’IA qui génère des images à partir d’un texte. On peut utiliser gratuitement cet outil sur diverses plateformes, et il existe plusieurs versions. La plus récente et la plus performante est DALL-E 3 . OpenAI a développé DALL-E 3, la version la plus récente et la plus avancée de son outil de création d’images à partir d’un texte. Ce système est plus nuancé et plus détaillé que les précédents. Il produit des visuels de meilleure qualité que la version 2. Il respecte mieux tous les mots de vos prompts, sans en négliger aucun dans sa traduction visuelle. DALL-E 3 sait aussi mieux gérer les requêtes qui impliquent du texte, un aspect difficile pour les IA qui font des images.Microsoft a amélioré son créateur d’images dans Bing Chat avec le nouveau modèle DALL-E 3 d’OpenAI, qui peut produire des images plus originales et plus réalistes à partir de textes. DALL-E 3 est intégré à Bing Chat et ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs de créer et d’affiner leurs images en conversant avec un chatbot. DALL-E 3 dispose également de nouveaux outils de sécurité pour éviter de créer des images inappropriées ou protégées par le droit d’auteur. Microsoft ajoute aussi des filigranes et un système de modération du contenu dans Bing Image Creator. L'entreprise envisage d’utiliser DALL-E 3 dans d’autres applications, comme Paint Cocreator, qui permettra de créer des images par IA dans Windows.DALL-E 3 pose aussi des questions éthiques et sociales sur l’utilisation et le contrôle de ces images. Il faut être vigilant sur les risques de manipulation, de plagiat, de violation de la vie privée ou de discrimination que ces images peuvent entraîner. Il faut aussi respecter les droits d’auteur et le consentement des personnes représentées.Certains utilisateurs ont créé des images choquantes avec les générateurs texte-image, comme le World Trade Center attaqué par Bob l’éponge et ses amis. Microsoft a essayé de bloquer ces images, mais sans succès. Les générateurs texte-image, comme Midjourney, Stable Diffusion ou les versions antérieures de DALL-E, ont aussi posé des problèmes éthiques et juridiques. Ils ont fait des images qui violaient le droit d’auteur, le consentement, la diversité et la vérité.OpenAI dit avoir pris des précautions plus sérieuses avec DALL-E 3, sa dernière création. Il y a un site web qui présente les recherches sur DALL-E 3. OpenAI assure qu’elle va réduire les chances que DALL-E 3 fasse des images qui copient des artistes vivants ou qui montrent des personnalités publiques. Elle va aussi améliorer la représentation des différentes populations dans les images. OpenAI a aussi un outil interne qui peut savoir avec 99 % de certitude si une image vient de DALL-E 3.ChatGPT Plus a également des inconvénients, notamment un coût mensuel de 20 dollars. En revanche, Bing Chat est gratuit et peut accéder à des informations en temps réel sur Internet. Bien que Bing Chat soit essentiellement un moteur de recherche alimenté par l’IA, il est plus polyvalent que ChatGPT car il peut accéder aux informations directement depuis Internet. De plus, Bing Chat utilise la technologie GPT-4, qui est également utilisée par ChatGPT Plus. Cependant, Microsoft est prudent dans la manière dont il répond à certaines invites et peut refuser de répondre à des sujets controversés.ChatGPT Plus a également des inconvénients, notamment une limite d’interaction de 50 messages toutes les trois heures. Bien que GPT-4 puisse traiter plus de 25 000 mots en une seule fois grâce à son API, la limite d’interaction de GPT-4 freine les utilisateurs : vous ne pouvez envoyer que 50 messages toutes les trois heures. Cette limite stricte est contraignante, mais pas autant qu’auparavant (25 messages toutes les trois heures). À l’origine, cette limite était d’environ 100 messages, mais OpenAI l’a réduite pour prendre son temps avec la mise à l’échelle de GPT-4. Vous avez donc un accès limité au dernier modèle de langage GPT, même si vous achetez l’abonnement.L’accès aux nouvelles fonctionnalités peut ne pas entrer en ligne de compte dans votre décision puisqu’il n’est pas essentiel à l’utilisation que vous faites du chatbot. De même, la version gratuite fonctionne déjà assez rapidement et n’impose pas beaucoup de restrictions.Source : OpenAI Quelles sont les limites de l’IA utilisée par Bing Chat et ChatGPT Plus ?Que pensez-vous de l'ajout de DALL-E 3 à ChatGPT Plus ?Utilisez-vous ChatGPT ? Quels sont les cas d’utilisation pour lesquels ChatGPT Plus est plus adapté que Bing Chat et vice versa ?Quels sont selon vous, les avantages et les inconvénients de ChatGPT Plus et de Bing Chat en termes de coût, de fonctionnalités et de performances ?