L’un des efforts les plus intenses et les plus répandus d’Apple Inc. à l’heure actuelle est sa volonté de répondre à la frénésie de l’IA qui déferle sur l’industrie technologique.



L’entreprise a du rattrapage à faire. Apple est resté largement à l’écart lorsque ChatGPT d’OpenAI a décollé comme une fusée l’année dernière. Google et Microsoft Corp. ont déployé des versions d’IA générative de leurs moteurs de recherche, qui émettent des réponses convaincantes, semblables à celles des humains, aux requêtes des utilisateurs. Microsoft a également mis à jour ses applications Windows avec des assistants plus intelligents, et Amazon.com Inc. a dévoilé une refonte d'Alexa améliorée par l'IA.



Pendant tout ce temps, la seule version d’IA remarquable d’Apple était un système de correction automatique amélioré dans iOS 17.



Une initiative à un milliard de dollars

Des problèmes de confidentialité dans l'utilisation d'une IA conversationnelle concurrente

L’IA générative est une technologie qui utilise des modèles d’apprentissage automatique pour générer du texte, des images, de la musique, du code ou d’autres types de contenu à partir de données existantes. Par exemple, OpenAI, une organisation de recherche en IA cofondée par Elon Musk, a développé ChatGPT, un chatbot capable de converser avec les utilisateurs sur n’importe quel sujet en utilisant un modèle de langage géant. Google, quant à lui, a lancé Google Bard, un service qui permet aux utilisateurs de créer des poèmes, des histoires ou des chansons personnalisés en utilisant l’IA.Apple utilise déjà l’IA dans ses produits, mais n’a pas encore lancé de produit d’IA générative comparable à ChatGPT ou Google Bard. Au lieu de cela, l’IA d’Apple est utilisée pour des choses comme améliorer les photos et corriger automatiquement le texte. Apple a toutefois construit son propre framework baptisé Ajax qui lui servira de modèle de base pour créer de grands modèles de langage, ou LLM, ainsi qu’un chatbot supposé, connu en interne sous le nom d’Apple GPT. Aucun des deux n’a été intégré à ses produits pour le moment.En utilisant Ajax, une petite équipe d'ingénieurs d'Apple aurait construit un chatbot que certains appellent en interne "Apple GPT". Ajax aurait été développé en 2022 pour « unifier le développement de l'apprentissage automatique chez Apple ». Le déploiement interne du chatbot aurait été interrompu pendant un certain temps en raison de problèmes de sécurité liés à l'IA générative, mais il aurait depuis été mis à la disposition d'un plus grand nombre d'employés d'Apple. Cependant, bien qu'un plus grand nombre d'employés aient accès au chatbot, l'accès au chatbot nécessite toujours une autorisation spéciale.Selon Bloomberg, malgré l'affirmation du PDG d'Apple, Tim Cook, selon laquelle Apple travaille sur la technologie de l'IA générative depuis des années, les dirigeants d'Apple ont été « pris au dépourvu » par l'intérêt soudain de l'industrie pour l'IA et ont été anxieux « depuis la fin de l'année dernière pour rattraper le temps perdu ».Le quotidien affirme qu'Apple cherche à intégrer l’IA dans Siri, Messages et Apple Music. Pour ce dernier, Apple utiliserait l’IA pour créer des listes de lecture automatiques comme Spotify le fait via son partenariat avec OpenAI. La société explore également l’utilisation de l’IA dans Xcode pour aider les développeurs d’applications à écrire du code plus rapidement.Le vice-président senior de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'IA d'Apple, John Giannandrea, et le vice-président senior de l'ingénierie logicielle Craig Federighi dirigent apparemment les efforts de l'entreprise en matière d'IA. Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, est également impliqué dans cette initiative.Giannandrea superviserait le développement des technologies sous-jacentes à un nouveau système d’IA. Plus particulièrement, son équipe travaille sur une nouvelle « version plus intelligente de Siri » profondément intégrée à l’IA. Gurman dit qu'il pourrait être prêt dès l'année prochaine.D'autre part, Federighi supervise l'intégration de l'IA dans la prochaine version majeure d'iOS en introduisant des fonctionnalités fonctionnant sur le grand modèle de langage (LLM) d'Apple. Parmi les nouvelles fonctionnalités figure une interaction remaniée entre Siri et l'application Messages, permettant aux utilisateurs de répondre plus efficacement à des questions complexes et de compléter automatiquement des phrases. L'équipe de Federighi envisage également d'intégrer l'IA dans Xcode pour aider les développeurs à écrire du code plus rapidement, en l'alignant sur des services tels que GitHub Copilot de Microsoft.Cue tenterait d'ajouter l'IA à autant d'applications Apple que possible, y compris des fonctionnalités d'Apple Music, telles que des listes de lecture générées automatiquement, et des applications de productivité comme Pages et Keynote, où l'IA pourrait aider à écrire ou à créer des diaporamas. Apple teste également apparemment l'utilisation de l'IA générative pour les applications de service client internes au sein d'AppleCare.Apple serait sur le point de dépenser 1 milliard de dollars par an dans la recherche sur l'IA. La question de savoir si Apple doit déployer l'IA générative sous la forme d'une expérience entièrement sur l'appareil, d'une configuration basée sur le cloud ou d'une approche hybride est actuellement une source de débat en interne.L'agent conversationnel ChatGPT continue de s’améliorer à travers des échanges qu’il entretient avec les utilisateurs. En clair, il affine ses connaissances grâce aux conversations et aux requêtes qui lui sont faites. Aussi, tout ce qui lui est transmis est transformé en donnée d’apprentissage, ce qui permet d’améliorer continuellement les performances de l’intelligence artificielle. L'implication est celle-ci : ce qui est partagé avec ChatGPT est partagé potentiellement avec d’autres utilisateurs.Par défaut, OpenAI stocke toutes les interactions entre les utilisateurs et ChatGPT. Ces conversations sont collectées pour entraîner les systèmes d’OpenAI et peuvent être inspectées par des modérateurs pour vérifier qu’elles ne violent pas les conditions d’utilisation de la société. En avril, OpenAI a lancé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de désactiver l’historique des chats (par coïncidence, peu de temps après que divers pays de l'UE ont commencé à enquêter sur l'outil pour les violations potentielles de la vie privée), mais même avec ce paramètre activé, OpenAI conserve toujours les conversations pendant 30 jours avec la possibilité de les examiner « pour abus » avant de les supprimer définitivement.Étant donné l’utilité de ChatGPT pour des tâches comme l’amélioration du code et le brainstorming d’idées, Apple peut être à juste titre inquiète que ses employés saisissent des informations sur des projets confidentiels dans le système. Ces informations pourraient alors être vues par l’un des modérateurs d’OpenAI. Des recherches montrent qu’il est également possible d’extraire des données d’entraînement à partir de certains modèles de langage en utilisant son interface de chat.En mai, l'entreprise a restreint l'utilisation de ChatGPT La société a également mis en garde ses employés contre l’utilisation de Copilot, l’assistant d'IA de GitHub qui fournit une aide à la programmation. Toute information partagée avec ces chatbots est transformée en donnée d'apprentissage et certains utilisateurs avertis sont en mesure d'extraire ces données de ces systèmes d'IA.À peu près au même moment où il a commencé à développer ses propres outils, Apple aurait testé en interne la technologie d'OpenAI. Elle aurait également envisagé de signer un contrat plus important avec OpenAI, qui propose ses services sous licence à Microsoft, Shutterstock et Salesforce. Apple semble toutefois prendre l'IA plus lentement que d'autres entreprises, comme OpenAI, Microsoft et Google, qui testent largement avec des bêtas ouvertes. Cela correspond à l'approche d'Apple dans de nombreuses catégories de produits ( comme la réalité virtuelle ), où l'entreprise attend qu'ils arrivent à maturité avant d'intervenir avec un produit raffiné.Apple n'est toutefois pas le seul à adopter cette approche. Samsung Electronics et d'autres entreprises technologiques ont également développé leurs propres outils internes de type ChatGPT après l'apparition d'inquiétudes concernant la fuite de données sensibles par des services tiers.Source : Bloomberg